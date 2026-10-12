Las empresas industriales que recurren principalmente al financiamiento con bancos vendrían usando estos recursos para sostener las operaciones del día a día y no para nuevas inversiones. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.
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Guadalupe Gamboa
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Más de la mitad de empresas industriales (58%) en el Perú recurrió a financiamiento externo, ya sea como principal fuente (37%) o combinado con recursos propios (21%), pero no necesariamente para nuevas inversiones, evidencia un sondeo del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

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