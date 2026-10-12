Entre las empresas que accedieron a financiamiento externo o mixto, el préstamo bancario fue el producto financiero más utilizado por seis de cada diez industriales (58%).

Otros tipos de financiamiento que utilizaron las empresas manufactureras fueron las líneas de crédito bancarias (37%), el factoring (23%), leasing (20%), cartas fianza o de garantía (13%) y financiamiento pre o post embarque (9%).

Cuatro de cada diez industriales se financió mediante préstamos bancarios, venta de títulos, acciones, bonos, o adelantos de proveedores. (Imagen: SNI)

Las empresas vienen concentrando el uso del dinero financiado principalmente en sostener sus actividades comerciales diarias. Para el 79% de los industriales que accedieron a financiamiento externo o mixto, el principal destino de los recursos es el capital de trabajo, es decir, para cubrir sus operaciones del día a día en el corto plazo.

Las nuevas inversiones quedan más abajo en las prioridades de estos negocios. Solo un 28% de empresarios indicó que viene usando el financiamiento para la inversión en activos fijos, es decir, en bienes de larga duración que se utilizan para impulsar la producción y operaciones.

Asimismo, solo un 16% de los empresarios industriales usa los recursos para innovación y desarrollo y apenas un 5% hace uso del financiamiento para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

En tanto, otro 16% dirige estos recursos para cubrir obligaciones financieras, y un 5% adicional destina el dinero a cubrir el pago de obligaciones tributarias.

Para Antonio Castillo, director institucional de la SNI, esta diferencia se debe, en parte, a las características del financiamiento disponible para las empresas.

El crédito para capital de trabajo es el financiamiento regular al que suelen acceder las compañías, mientras que para comprar maquinaria, desarrollar innovación o crear nuevos productos se requieren créditos de mediano y largo plazo que, según señala, tienen un espacio de mejora en el país.

“En el Perú no tenemos desarrollado un sistema de créditos para los bienes de capital, maquinarias, innovación, que en otras economías, como en Chile, Colombia, Brasil, sí lo tienen. Los empresarios sí necesitan financiamiento para maquinarias, innovación y generación de nuevos productos, pero lo están haciendo con capital propio porque no existiría líneas de crédito adecuadas para este tipo de financiamiento en cuanto a plazos”, explicó a Gestión.

La diferencia no estaría solo en el plazo. El representante de la SNI señaló que este tipo de financiamiento también requiere condiciones distintas en términos de tasas y riesgo más adecuados para invertir en prototipos, innovación y adquisición de maquinaria.

Para Castillo, esta limitación al final tiene un efecto más amplio sobre la industria. Si las empresas deben utilizar capital propio para financiar maquinaria e innovación, reducen los recursos disponibles para crecer y competir en otros mercados.

“Ese es indudablemente un tema estructural que no permite que el sector pueda crecer adecuadamente para innovar y para competir internacionalmente”, consideró.

El uso que las empresas están dando a estos recursos muestra que el financiamiento está concentrándose principalmente en sostener sus actividades comerciales diarias. (Imagen: SNI)

¿Qué buscan antes de acceder a un crédito?

Las condiciones del crédito son un factor importante para las empresas. Casi ocho de cada diez industriales que accedieron a financiamiento externo o mixto señalaron que la tasa de interés es lo primero que evalúan al elegir un producto financiero.

Antes de pedir un préstamo, las empresas manufactureras también tienen en cuenta la rapidez del desembolso (28%), las garantías o requisitos solicitados (17%) y las comisiones (16%).

En ese sentido, el 81% de las empresas que accedieron a financiamiento externo o mixto considera que existen aspectos por mejorar en los productos financieros ofrecidos por las entidades. Por ejemplo, en detalle, el 84% de este grupo se refirió a las tasas de interés que se ofrecen a las compañías.

La SNI observa una gran diferencia en las tasas que se ofrecen según el tamaño de empresa. Castillo precisó que, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 6 de octubre, las tasas promedio que observan son de 5.26% para las empresas corporativas, 7.36% para las grandes empresas, entre 10% y 19% para mas medianas y pequeñas, y alrededor de 70% para las microempresas.

Otros puntos que los manufactureros consideraron que requieren mejoras son el tiempo de desembolso de los créditos (18%), las comisiones (17%), así como las opciones de refinanciamiento (17%).

¿Y qué pasa con las que se financian internamente?

Un 42% de las empresas industriales afirma que su principal fuente de financiamiento es solo interna, es decir, usan recursos de la propia empresa o que otorgan los accionistas.

En detalle, los empresarios indicaron que más de la mitad (57%) utiliza recursos de caja y bancos acumulados para cubrir sus actividades, mientras que un 19% recurre a préstamos de accionistas y 14% hace uso de utilidades retenidas.

De este grupo de industriales, cerca de seis de cada diez precisó que no recurren al financiamiento externo porque consideran que no lo necesitan. Sin embargo, un 17% de empresarios señala que no pide préstamos en entidades financieras debido a que los intereses son muy elevados.

Además, en menor medida, un 6% de industriales que no accede a financiamiento externo no lo hace porque considera que los trámites son engorrosos, mientras que un 4% indica que ya alcanzó el límite de endeudamiento.

Entre los empresarios que no recurren a financiamiento externo, más de la mitad utiliza recursos de caja y bancos acumulados para cubrir sus actividades. (Imagen: SNI)