Paola Loyza, gerente de negocios y real estate de LAP, adelantó a Gestión que la compañía tiene en agenda nuevos proyectos vinculados a hotelería, aviación ejecutiva y logística. Uno de ellos es la construcción de un terminal de aviación ejecutiva, cuya adjudicación ya fue realizada y que demandará una inversión aproximada de US$ 6 millones .

La infraestructura, explicó le ejecutiva, ocupará alrededor de 2,000 metros cuadrados (m²) en las instalaciones del antiguo terminal, específicamente en el espacio que anteriormente funcionaba como zona de recojo de equipaje doméstico. “Va a tener servicios de hangaraje y le va a dar un servicio diferenciado al pasajero de aviación ejecutiva y de aviación corporativa, aviación privada, para tener un paso súper rápido en el proceso de entrada y salida al país”, señaló Loyza.

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La inversión, agregó, estará enfocada principalmente en la habilitación interna de la infraestructura existente. Entre los servicios contemplados figuran salones VIP, salas de reuniones, espacios de descanso para pilotos y áreas destinadas al hangaraje de aeronaves privadas. “Su puesta en operación está prevista para fines de 2027 o durante el primer trimestre de 2028”, adelantó.

Otro de los proyectos previstos para la Ciudad Aeropuerto es la construcción del segundo hotel de Costa del Sol. “La iniciativa aprovechará parte de la infraestructura que quedó habilitada durante la construcción del primer establecimiento, lo que facilitaría el proceso constructivo”, afirmó. En esa línea, la ejecutiva estimó que las obras tendrán un periodo de ejecución de entre 12 y 18 meses.

En paralelo, LAP también apunta a ampliar la infraestructura vinculada al movimiento de carga aérea. En detalle, la compañía ya tiene en ejecución la implementación de un almacén de carga aérea a cargo del consorcio Cosco- Anjun. “Ese ya está también para fines del 2027 debe estar empezando operaciones y como procesos adicionales estamos también viendo algunos nuevos concursos de almacenes de carga aérea en la zona de Faucett”, indicó. El proyecto contempla un desembolso aproximado de US$ 20 millones.

La posibilidad de convocar nuevos procesos de licitación dependerá de la demanda de espacios logísticos., acotó. Paralelamente, contó que LAP evalúa la construcción de uno o dos almacenes adicionales en la avenida Faucett, para lo cual podría definir si inicia un concurso durante el primer trimestre del próximo año. En cuanto a la inversión, Loyza estimó que cada almacén podría demandar entre US$ 10 millones y US$ 20 millones.

LAP evalúa convertir las instalaciones del antiguo terminal de pasajeros en un espacio comercial con oficinas, tiendas y propuestas gastronómicas. Foto: LAP

¿El antiguo terminal será un centro comercial?

Además de los proyectos de infraestructura aeroportuaria y logística, Lima Airport Partners (LAP) evalúa los futuros usos del antiguo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. La iniciativa se encuentra en etapa de factibilidad y apunta a desarrollar un espacio de usos mixtos.

“Estamos avanzados en cuestión de definir el concepto del uso que se enfoca y se orienta más a temas de usos comerciales y de oficinas y otros servicios”, señaló Loyza. La ejecutiva adelantó que el proyecto podría convertirse en un centro comercial con espacios de distintos usos, aunque todavía se encuentran en evaluación sus características y alcances.

La propuesta contempla incorporar tiendas por departamento y espacios gastronómicos, además de ofrecer áreas de encuentro para las familias del Callao. “La idea es darle al Callao un espacio para poder compartir con la familia”, comentó. El proyecto podría concretarse entre 2029 y 2030, una vez que avancen los estudios de ingeniería y su desarrollo. Asimismo, calculó que la inversión necesaria se situaría entre US$ 80 millones y US$ 100 millones .

El primer edificio corporativo contará con nueve pisos, oficinas, locales comerciales y espacios de coworking. Foto: LAP

¿Cuándo será la licitación de las espacios comerciales del edificio corporativo?

En cuanto al primer edificio corporativo que LAP desarrolla junto a Inmobiliaria Koricancha (Koricancha Inmologística), empresa del Grupo Sandoval, la infraestructura contará con nueve pisos y un semisótano, y tendrá un área construida total de 17,353.77 m². De este espacio, 12,389 m² corresponderán a oficinas corporativas y 1,032.70 m² a locales comerciales. La entrega de la obra está prevista para el primer trimestre de 2028.

Sobre la oferta comercial, Loyza explicó que ya se encuentra definido el tipo de establecimientos que ocuparán los espacios ubicados a la altura del boulevard, entre ellos restaurantes y tiendas de conveniencia. Sin embargo, todavía está pendiente seleccionar a las empresas que operarán en estas áreas.

“Ya está definido también el mix de usos comerciales, como restaurantes y tiendas por conveniencia. Van a empezar recién los procesos para poder definir quiénes van a estar operando en esas zonas”, señaló.

Estos procesos comenzarán durante el primer trimestre de 2027 y la compañía espera tener definidos a los operadores entre mayo y junio de ese año . La representante agregó que ya hay empresas interesadas en participar, tanto en el componente comercial como en el corporativo.

Este interés también fue confirmado por Jaime Alvarado, gerente general de Koricancha Inmologística, quien indicó que entre los potenciales operadores comerciales figuran empresas de distintos rubros, algunas de las cuales ya tienen presencia en el aeropuerto y otras que podrían ingresar por primera vez.

“Son retailers importantes, interesantes, de varios rubros. Hay de food, hay de retail, comercio minorista, y todos, algunos que operan ya en el aeropuerto y otros nuevos operadores que podrían ingresar también. Entonces, sí hay mucho interés”, manifestó.

En el segmento de oficinas, Alvarado reiteró que la comercialización también está en marcha y que ya existen empresas que se han acercado para conocer la propuesta. Sin embargo, precisó que todavía no hay acuerdos firmados. El edificio, que será construido y operadora por Korichancha, apunta principalmente a empresas vinculadas con la actividad aeroportuaria, como agentes de carga, aerolíneas, autoridades y gremios. También buscan captar compañías del sector industrial y marítimo que operan en el Callao y necesitan concentrar sus áreas corporativas cerca de sus operaciones.

“Estamos comenzando a hacer el flow comercial”, comentó.

El edificio contará, además, con salas de usos múltiples, recepción y un rooftop, entre otras facilidades. En cuanto al tamaño de las oficinas, Alvarado indicó que las unidades tendrán superficies de entre 130 y 170 m², con la posibilidad de unir espacios para atender requerimientos de mayor tamaño. Sobre el coworking, el ejecutivo señaló que se evalúa destinar hasta dos de los nueve pisos del edificio a esta modalidad . La operación podría quedar en manos de un operador especializado o ser gestionada directamente por la empresa.

“Mantenemos conversaciones con algunos de los principales operadores de coworking del mercado. La decisión sobre el modelo de gestión se tomará en los próximos meses, en función de la estrategia comercial”, anotó.

De otro lado, el ejecutivo adelantó que el Grupo Sandoval y LAP evalúan ampliar la infraestructura de FlyConnect , operador logístico que ya funciona a plena capacidad en la zona de carga del aeropuerto. La propuesta contempla construir hasta 7,500 m² adicionales de almacenes para atender las necesidades de almacenamiento de empresas que forman parte de la comunidad aeroportuaria y que requieren espacios para ingresar y gestionar mercancías dentro del terminal.

La iniciativa, añadió, todavía se encuentra en etapa de planificación y que, por el momento, no tienen definida la inversión que demandaría. “La ampliación incluso podría implicar una adenda al contrato vigente con LAP, debido a que han transcurrido dos años desde el inicio de las operaciones de FlyConnect y algunos parámetros podrían actualizarse”, esbozó

“Estamos ahorita en conversaciones, no hay nada firmado. Estamos verificando y analizando las acciones de cada lado”, puntualizó.