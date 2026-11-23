Según Mordor Intelligence, el mercado global de audiolibros pasaría de US$8.680 millones en 2026 a US$14.340 millones en 2031, con un crecimiento anual de 10,58%. En el Perú también existen condiciones favorables para su expansión. El 95.4% de los hogares cuenta con un smartphone y el 85% de la población encuestada consume contenidos de audio . No obstante, esta última cifra incluye música, radio y podcasts, por lo que no representa exclusivamente a consumidores de audiolibros.

Para Víctor Freundt, profesor de ingeniería en innovación y diseño de la Universidad del Pacífico, el reto está precisamente en convertir ese hábito de escucha en una demanda comercial. “La tendencia es replicable, aunque no necesariamente al mismo ritmo global”, señala. A su juicio, será necesario contar con precios accesibles y contenidos relevantes para el consumidor peruano.

Un mercado todavía incipiente

La industria editorial peruana aún tiene una participación limitada en este formato. Antonio Moretti, gerente general de la Cámara Peruana del Libro (CPL), estima que alrededor del 10% de las editoriales peruanas desarrolla audiolibros como complemento de sus ediciones físicas .

“Es un formato aún incipiente, pero que tiene un público en crecimiento, no solo en Perú sino también en la región”, sostiene Moretti. Según explica, algunas editoriales incluso producen audiolibros con las voces de los propios autores, aunque esta práctica todavía no es constante debido a su bajo impacto comercial.

Para el representante de la CPL, el potencial no se limita a las personas que buscan escuchar un libro durante sus desplazamientos. El formato también podría ampliar el acceso a contenidos en ciudades que no cuentan con librerías o bibliotecas, siempre que exista conexión a internet. Asimismo, identifica oportunidades en contenidos académicos y de capacitación profesional.

La producción profesional de un audiolibro requiere narración, dirección, grabación y edición, lo que eleva la inversión para las editoriales. Foto: Composición Gestión/ChatGPT.

Pero el principal obstáculo continúa siendo económico. “Entendiendo que el retorno de inversión es bajo en la comercialización de un audiolibro, y que, por lo tanto, su producción tiene que estar financiada por la edición en físico, la principal barrera aún son los costos”, explica Moretti.

La producción profesional implica mucho más que convertir un texto en una voz digital. Requiere ensayos, dirección, definición de la entonación, grabación y edición. Para Moretti, estos costos solo podrán superarse cuando exista un nivel suficiente de masividad en las plataformas especializadas.

La oportunidad para las plataformas

En este escenario, las plataformas locales buscan desarrollar el mercado desde una base todavía pequeña. Jerziobuk, startup peruana creada por Pablo Cotrina y Pablo Incio, señala que encontró una oferta limitada de audiolibros peruanos y decidió apostar por una plataforma enfocada en contenidos en español.

Los fundadores citan datos de Bookwire según los cuales el mercado de audiolibros en español creció 11.5% en 2025, por encima del crecimiento de los libros impresos (3.8%) y los ebooks (1.5%). Sin embargo, reconocen que se encuentran en una etapa inicial de crecimiento y posicionamiento.

Su meta para cerrar 2026 es alcanzar 100 usuarios registrados por mes, de los cuales esperan que 30% sean suscriptores de pago . Actualmente, su modelo se basa en la venta al detalle, aunque proyectan implementar una modalidad de suscripción cuando el catálogo supere los 200 títulos.

“La demanda de audiolibros en el Perú existe; el desafío está en ofrecer un catálogo de títulos que responda a los intereses de los usuarios y por el que estén dispuestos a pagar una suscripción a un precio competitivo”, señalan.

Entre los principales obstáculos identifican el acceso a derechos de distribución, la limitada disponibilidad de audiolibros de editoriales peruanas y la inversión tecnológica necesaria para desarrollar y mantener una plataforma.

¿Dónde está el negocio?

Para Freundt, la rentabilidad dependerá del modelo de distribución, el tamaño del catálogo y la capacidad de captar y retener usuarios. Entre los principales costos menciona los derechos de autor, narración, grabación, edición, control de calidad, tecnología, distribución y marketing.

Como ejercicio financiero, plantea que una plataforma que cobre S/20 mensuales, tenga costos variables de S/10 por usuario y gastos fijos de S/30,000 mensuales necesitaría aproximadamente 3,000 suscriptores activos para alcanzar el punto de equilibrio operativo mensual. El especialista aclara que se trata de un escenario ilustrativo y no de una estimación del mercado peruano.

Por ello, considera que para una editorial pequeña podría ser más conveniente producir audiolibros y licenciarlos a través de plataformas existentes, en lugar de asumir el costo de desarrollar una aplicación propia.

Los fundadores de Jerziobuk también ven espacio para un modelo híbrido. Su hoja de ruta contempla ampliar el catálogo mediante acuerdos con editoriales y propietarios de contenidos y, posteriormente, incorporar ebooks. Para su expansión en ebooks y otros complementos de la plataforma estiman una inversión de US$5.000.

El papel de la inteligencia artificial

La tecnología también podría modificar la estructura de costos del sector. Freundt considera que la inteligencia artificial puede reducir los tiempos y costos de narración, edición, traducción y adaptación, facilitando la entrada de editoriales pequeñas y creadores independientes .

Pero advierte que el avance tecnológico trae nuevos desafíos en propiedad intelectual, calidad y remuneración de los creadores. En el caso peruano, además, plantea la necesidad de preservar acentos regionales, expresiones locales y lenguas originarias, así como establecer acuerdos claros sobre el uso de voces sintéticas.

LEA TAMBIÉN: Editorial Eureka va por los colegios A y B para 2027 tras sumar a Vicens Vives a su portafolio

Así, el desarrollo del mercado dependerá no solo de que más peruanos escuchen contenidos, sino de que exista una oferta suficiente y atractiva, derechos de distribución claros, costos de producción sostenibles y modelos de monetización capaces de generar escala.

Para Freundt, las oportunidades podrían extenderse a la producción y narración, distribución y licenciamiento digital, contenidos educativos y adaptación de literatura peruana para mercados internacionales. “Perú cuenta con condiciones para desarrollar una industria de audiolibros, pero necesita transformar su consumo digital en demanda comercial”, concluye.