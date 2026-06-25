¿Una omisión al registrar tus compras en el Programa de Libros Electrónicos (PLE) puede dejarte sin crédito fiscal? En este video, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y de la UPC, revisa los alcances de la RTF 2137-11-2026.

El Tribunal Fiscal determinó que la falta de anotación de una factura de compra en los libros electrónicos no genera la pérdida del crédito fiscal del IGV.

Conoce cómo defender tus derechos frente al formalismo de la Sunat bajo el principio de razonabilidad.