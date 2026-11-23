César Roberto Figueredo Muñoz, abogado y exabogado del expresidente Martín Vizcarra, se desempeña actualmente como asesor principal en el despacho de la diputada Catherine Palomino (Juntos por el Perú), reveló este domingo Panorama.

En el reportaje de dio cuenta que el exasesor parlamentario Marco Antonio Paliza mencionó a Figueredo en una declaración sobre una presunta entrega de dinero a la congresista para financiar parte de la segunda vuelta presidencial de Juntos por el Perú.

Según el dominical, Figueredo percibe una remuneración superior a los S/ 14,000 mensuales, de acuerdo con el registro del Portal de Transparencia del Congreso. Antes de asumir ese cargo, también habría trabajado en la Comisión de Justicia vinculada al despacho de Palomino.

LEA TAMBIÉN: Catherine Palomino de JPP asume como presidenta de la Comisión de Justicia pese a cuestionamientos

La contratación cobra relevancia por el vínculo político de Figueredo con Vizcarra, quien respaldó públicamente la candidatura presidencial de Roberto Sánchez durante la segunda vuelta electoral. El exmandatario incluso llamó a sus seguidores a votar por el candidato de Juntos por el Perú.

Exasesor de Martín Vizcarra trabaja en el despacho de la diputada Catherine Palomino (Foto: Presidencia Perú)

La declaración del exasesor de Palomino

Como se recuerda Marco Antonio Paliza, exasesor de la diputada, denunció presuntos cobros irregulares a trabajadores del despacho parlamentario. En su testimonio, relató que acompañaba a Palomino en sus visitas al penal de Barbadillo y que, en una oportunidad, la congresista le habría comentado sobre la recepción de dinero destinado a la campaña electoral.

Según Paliza, Palomino le habría contado que un hombre identificado como Figueredo estaba gestionando recursos económicos para cubrir parte de la segunda vuelta de Juntos por el Perú.

LEA TAMBIÉN: Revelan que diputada Catherin Palomino operaría taller textil sin licencia en Huancavelica

El exasesor sostuvo que, después de una visita al penal, trasladó a la congresista por las inmediaciones del centro comercial Jockey Plaza, donde ella habría coordinado un encuentro con un hombre que se movilizaba en un vehículo blanco de alta gama. Posteriormente, según su versión, habría observado que la persona se acercó a Palomino y le entregó un paquete.

Paliza indicó que no podía precisar el monto exacto que la congresista habría recibido, pero estimó que se trataría de entre S/ 100,000 y S/ 150,000.

LEA TAMBIÉN: Catherin Palomino reconoce proceso judicial contra sobrino de Pedro Castillo

Figueredo niega haber entregado dinero

Consultado por Panorama, César Figueredo rechazó haber pagado para conseguir el puesto que actualmente ocupa en el Congreso. Aseguró que cuenta con experiencia profesional y que anteriormente se desempeñó como presidente de un banco, director ejecutivo de entidades públicas y presidente de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre su llegada al despacho de Palomino, explicó que presentó su currículum vitae luego de que la congresista buscara un nuevo asesor y que su contratación respondió a la evaluación de su perfil profesional.

También señaló que su interés por trabajar en el Congreso estaba relacionado con conocer el funcionamiento del Parlamento y el proceso de elaboración de leyes. Añadió que postuló para ocupar un escaño en el Senado.

Respecto a la presunta entrega de dinero, negó las acusaciones y sostuvo que no conoce los detalles del encuentro descrito por Paliza. Asimismo, rechazó que el vehículo mencionado en el testimonio estuviera relacionado con él.

Palomino no respondió al reportaje

Por su parte, la diputada Catherine Palomino no respondió a las consultas del equipo periodístico de Panorama sobre las declaraciones de su exasesor y la contratación de Figueredo.