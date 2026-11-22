El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, señaló que su bancada evalúa respaldar la moción de interpelación contra el canciller Carlos Espá, presentada por la legisladora de Ahora Nación, Marleny Arminta.

La iniciativa fue presentada luego registrarse fallas técnicas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea de Las Palmas, realizada el lunes 16 de noviembre.

Aranda precisó que existe malestar en su bancada por el desempeño del canciller. Según explicó, esto fue conversado la semana pasada a Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular.

El legislador aclaró que Renovación Popular no ha firmado la moción y continúa debatiéndola, ya que consideró que una interpelación podría abrir paso a una censura.

Aunque la bancada todavía no define su posición, el legislador reconoció que existe malestar por el desempeño del ministro de Relaciones Exteriores y que esto lo conversó con Arturo Alegría, vocero alterno de Fuerza Popular, la semana pasada.

“Yo creo que tienen que haber cambios, porque el desempeño que viene sosteniendo el canciller no refleja necesariamente lo que los peruanos, creo, esperamos de la Cancillería”, indicó en RPP.

Ante ello, el legislador expresó su expectativa de que el Gobierno atienda las observaciones y realice las correcciones solicitadas para evitar una interpelación al canciller.

“El Gobierno es perfectamente capaz para tomar nota de las críticas que se están haciendo, las observaciones que le están realizando, escuchar a su propia bancada oficialista y sobre esa base tomar, hacer un control de daños y evitar el escenario más lesivo posible”, puntualizó.