Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, denunció una presunta sobrevaloración del 700% en los contratos logísticos para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

Según Dolorier, los servicios de audio, pantallas y energía no debieron costar más de S/ 2.2 millones, frente a un presupuesto público que superó los S/ 11 millones.

El representante gremial afirmó que las deficiencias afectaron al público y evidenciaron la falta de experiencia de los proveedores para atender un evento multitudinario.

“Por la capacidad logística que nosotros conocemos entre sonido, escenarios y, sobre todo, grupos electrógenos, era impactante ver que había muchos huecos visuales para toda la cantidad de gente que iba a haber”, dijo en RPP.

Dolorier sostuvo que la empresa Pow Sang Sonido y Luces suele atender espectáculos musicales de mediana escala y que no tenía la capacidad operativa y tecnológica necesaria para una ceremonia de esa magnitud.

“Quien contrata es el responsable, porque él es el representante del país (...), pero quienes fallaron son los proveedores. ¿Quién designó a los proveedores? La Cancillería. (...) Viene desde el Gobierno porque ha sido simplemente a dedo”, añadió.

Finalmente, explicó que un evento de este nivel requiere pruebas de audio y video con al menos 72 horas de anticipación, un sistema de transmisión sincronizado y señalización en pantallas para orientar al público.

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores inició investigaciones técnicas para determinar las causas de las fallas de audio y video ocurridas durante la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, el lunes 16 de noviembre.

Según el comunicado oficial, los inconvenientes afectaron diversos sectores del recinto e impidieron que los asistentes siguieran la ceremonia con normalidad.