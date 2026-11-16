La visita del papa León XIV al Perú llegó a su fin este lunes 16 de noviembre, pero los mensajes que dejó durante estos seis días de recorrido por distintas regiones del país buscaron ir más allá de las celebraciones religiosas. En cada parada, el vicario de Cristo puso sobre la mesa distintas preocupaciones como la división social, las dificultades de las familias, la desigualdad, la defensa de las comunidades andinas y amazónicas, y el compromiso de la Iglesia con quienes más lo necesitan.

Presidenta Keiko Fujimori da la bienvenida al Papa León XIV a su llegada al Perú. (Foto: Presidencia)

Su recorrido también tuvo un componente personal. El Perú fue el país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral y donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Por ello, su regreso estuvo marcado por encuentros con comunidades que lo recuerdan como el “padre Roberto” y por un vínculo que el propio pontífice expresó desde su primera jornada: “El pueblo peruano también es mi pueblo”.

Lima: un llamado a la unidad y a enfrentar las heridas sociales

La capital fue el punto de partida de su visita apostólica. Durante sus primeras intervenciones, León XIV pidió fortalecer la unidad y evitar las polarizaciones, tanto dentro de la iglesia como en la sociedad. Pues, durante su encuentro con los obispos peruanos, planteó la necesidad de construir puentes donde otros levantan muros y de responder a los abusos cometidos en el ámbito eclesial con verdad, justicia, perdón y reparación.

Papa León XIV durante el encuentro con autoridades y sociedad civil en el Gran Teatro Nacional. (Foto: Presidencia)

Por otro lado, con la población frente a la Catedral de Lima, el sumo pontífice amplió su mensaje hacia los problemas que atraviesan las familias. Cuestionó la persistencia de una mentalidad machista y pidió valorar a las mujeres y proteger a las niñas. También mencionó las dificultades económicas, la migración, las adicciones, los abusos y la violencia doméstica, además del impacto de la tecnología en la vida familiar.

“Precisamente porque somos diferentes creamos común-unidad: comunidad”, expresó al referirse a la diversidad cultural, lingüística, histórica y regional del Perú. Su llamado fue a reconocer esas diferencias como una oportunidad para encontrarse y construir una convivencia basada en el respeto.

Chiclayo: el reencuentro con una comunidad y una misión que continúa

El viaje hacia el norte tuvo un significado especial para León XIV, pues fue precisamente en Chiclayo, donde fue obispo durante ocho años, el pontífice volvió a encontrarse con una comunidad que lo recibió entre muestras de afecto.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes", expresó durante la misa celebrada en las Pampas de Pimentel.

Papa León XIV llega a las Pampas de Pimentel y es recibido por el pueblo de Chiclayo. (Foto: Presidencia)

En su homilía, agradeció el cariño, el apoyo y las oraciones de quienes formaron parte de su vida pastoral. Pero también aprovechó el reencuentro para renovar un llamado misionero, invitó a los bautizados a compartir la esperanza de Jesucristo mediante el testimonio, la oración y la caridad.

Santa Cruz, Cajamarca: fe, trabajo y búsqueda de justicia

En Santa Cruz de Succhabamba, León XIV celebró una misa con fieles de comunidades campesinas y localidades cercanas. Durante su homilía, destacó la fe de las poblaciones andinas y abordó desafíos como la migración, la baja natalidad y la distribución equitativa de los recursos.

Frente a estas dificultades, pidió mantener la esperanza y no responder con violencia: “El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia”, afirmó.

Cusco: la religiosidad popular como espacio de encuentro

En Cusco, el pontífice se reunió con fieles y representantes de la piedad popular en el parque arqueológico de Saqsaywaman. En un lugar cargado de historia, destacó las expresiones religiosas que forman parte de la identidad de los pueblos, como las procesiones, peregrinaciones, fiestas patronales, cantos y danzas.

El papa León XIV llegó a Saqsaywaman para oficiar una misa en Cusco. (Foto: GEC)

Para León XIV, estas manifestaciones no son únicamente expresiones culturales. También pueden convertirse en espacios de encuentro entre personas y familias que piensan diferente, y contribuir a una convivencia basada en la fraternidad y la paz.

Por ello, invitó a convertir las celebraciones religiosas en “una escuela de fraternidad y caridad”, donde las comunidades puedan trabajar, rezar y compartir, sin dejar de atender a quienes atraviesan situaciones de necesidad.

Pucallpa: el papa pide justicia por líderes indígenas asesinados

En Pucallpa, durante su encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, León XIV pidió justicia por los líderes indígenas asesinados por defender sus territorios. También alertó sobre la deforestación, la contaminación de las aguas y el impacto del narcotráfico en los jóvenes.

Papa León XIV junto a representantes de pueblos originarios en el Boulevard de Yarinacocha. (Foto: GEC)

El pontífice subrayó que proteger la Amazonía implica también defender a las comunidades que la habitan. En ese sentido, reclamó mejores condiciones de acceso a la salud y la educación, respeto por las lenguas y los saberes ancestrales, y protección para las mujeres y niñas frente a la violencia.

“La Iglesia está con ustedes y ustedes son sus miembros”, expresó al dirigirse a los pueblos amazónicos.

Lima y Callao: una despedida con una misión pendiente

Tras recorrer Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, León XIV regresó a Lima para cumplir sus últimas actividades. Este lunes visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, y presidió una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, antes de dirigirse al aeropuerto para partir rumbo a Roma.

En su despedida del Perú, el pontífice agradeció a los fieles por la acogida durante su visita e hizo un llamado a mantener viva la misión de la Iglesia y continuar anunciando el Evangelio.

El alcalde del Callao, César Pérez, entrega las llaves de la ciudad al papa León XIV durante su último día de visita al Perú. (Foto: GEC)

“Mi viaje termina, pero nuestra misión continúa”, expresó. Y, como una forma de resumir el vínculo que construyó con el país durante años de labor pastoral, dejó también una frase que marcó su despedida: “El pueblo peruano también es mi pueblo”.