“Que Dios te bendiga, mi Perú”, expresó el pontífice en su mensaje de despedida ante miles de fieles reunidos en Lima. Foto: GEC.
“Que Dios te bendiga, mi Perú”, expresó el pontífice en su mensaje de despedida ante miles de fieles reunidos en Lima. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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El se despidió del Perú con un emotivo mensaje de agradecimiento durante la , como última actividad de su visita apostólica de seis días por el país.

Ante una multitud que, según las estimaciones, superó el millón de asistentes, el pontífice expresó su gratitud por las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por distintas regiones. “Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias, Perú!”, manifestó.

En su discurso de despedida, León XIV también agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios que hicieron posible su visita. Asimismo, dedicó unas palabras a las , tanto presencialmente como a través de los medios de comunicación.

“Que Dios te bendiga, mi Perú”, expresó el pontífice en su mensaje de despedida ante miles de fieles reunidos en Lima. Foto: GEC.
“Que Dios te bendiga, mi Perú”, expresó el pontífice en su mensaje de despedida ante miles de fieles reunidos en Lima. Foto: GEC.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia”, señaló el papa, quien también recordó su vínculo con el país y su formación como obispo en el Perú.

“Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, expresó ante los miles de asistentes reunidos en Las Palmas.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas, en su última actividad durante su visita apostólica al Perú. Foto: GEC.
El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas, en su última actividad durante su visita apostólica al Perú. Foto: GEC.

El pontífice destacó también los recuerdos que se lleva de su paso por el país, entre ellos las sonrisas de los niños, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y la ternura de los adultos mayores. También mencionó los cantos, las danzas y las expresiones culturales que acompañaron los encuentros durante su recorrido.

“He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, sostuvo.

En la parte final de su mensaje, el papa invitó a los fieles a mantener la oración y la unión en la fe, pese a la distancia que los separará tras su partida.

“Que la intercesión de la Virgen María y de todos los santos del cielo nos acompañe siempre. Que Dios te bendiga, mi Perú, que María te cubra con su manto”, concluyó.

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