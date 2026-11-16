El papa León XIV se despidió del Perú con un emotivo mensaje de agradecimiento durante la misa multitudinaria que ofició este lunes en la base aérea Las Palmas, en Surco, como última actividad de su visita apostólica de seis días por el país.

Ante una multitud que, según las estimaciones, superó el millón de asistentes, el pontífice expresó su gratitud por las muestras de afecto recibidas durante su recorrido por distintas regiones. “Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias, Perú!”, manifestó.

En su discurso de despedida, León XIV también agradeció a las autoridades civiles y religiosas, a los organizadores, colaboradores y voluntarios que hicieron posible su visita. Asimismo, dedicó unas palabras a las personas que siguieron sus actividades desde distintas partes del territorio nacional, tanto presencialmente como a través de los medios de comunicación.

“Que Dios te bendiga, mi Perú”, expresó el pontífice en su mensaje de despedida ante miles de fieles reunidos en Lima. Foto: GEC.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia”, señaló el papa, quien también recordó su vínculo con el país y su formación como obispo en el Perú.

“Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro”, expresó ante los miles de asistentes reunidos en Las Palmas.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas, en su última actividad durante su visita apostólica al Perú. Foto: GEC.

El pontífice destacó también los recuerdos que se lleva de su paso por el país, entre ellos las sonrisas de los niños, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y la ternura de los adultos mayores. También mencionó los cantos, las danzas y las expresiones culturales que acompañaron los encuentros durante su recorrido.

“He venido a anunciarles a Cristo y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes”, sostuvo.

La visita apostólica de León XIV comprendió actividades en Lima y otras localidades del país, entre ellas Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. La misa en la base aérea Las Palmas marcó el cierre de su agenda pública en territorio peruano.

En la parte final de su mensaje, el papa invitó a los fieles a mantener la oración y la unión en la fe, pese a la distancia que los separará tras su partida.