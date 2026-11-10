El papa León XIV visitará Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. La llegada está prevista para el miércoles 11, a las 17:30 , y la salida hacia Roma será el lunes 16, a las 13:45, según el programa de la Santa Sede.

Para quienes desean acompañar al pontífice, las principales citas incluyen la vigilia juvenil del Estadio Nacional, las misas en Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba, el encuentro con los pueblos amazónicos y la celebración en Las Palmas.

Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)

¿Cuándo llega el papa León XIV y qué ciudades visitará?

La visita a Perú forma parte del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y nuestro país, programado del 6 al 17 de noviembre. Es importante distinguir ambas fechas: las actividades peruanas terminan el 16; el 17 corresponde a la llegada del Santo Padre a Roma. Este es el recorrido diario para ubicar rápidamente las jornadas de tu interés:

Fecha Lugares del recorrido Actividad destacada Miércoles 11 Callao y Lima Llegada y bienvenida oficial Jueves 12 Lima Encuentros eclesiales y vigilia juvenil Viernes 13 Chiclayo y Pimentel Misa en Pampas de Pimentel Sábado 14 Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña Misa y encuentro jubilar Domingo 15 Cusco, Pucallpa y Lima Ángelus y encuentro amazónico Lunes 16 Lima y Callao Misa en Las Palmas y despedida

Agenda en Lima: miércoles 11 y jueves 12 de noviembre

El miércoles 11, León XIV llegará a la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8, a las 17:30. Luego tendrá la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, a las 18:15, y visitará al presidente de la República a las 18:45. La jornada continuará a las 19:45 con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 comenzará a las 9:30 con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 presidirá la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima, una oración litúrgica con representantes de la Iglesia.

A las 11:30 participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral. Para los jóvenes y universitarios, la cita central será la vigilia de oración de las 18:00 en el Estadio Nacional. A las 20:00 cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Cronograma en el norte, Cusco y Pucallpa: del 13 al 15

El viernes 13 viajará desde Callao a las 7:40 y llegará a Chiclayo a las 9:10. Tras la misa de Pimentel, visitará privadamente la capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40. Por la tarde se reunirá con representantes eclesiales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 16:30, y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:45 . Las siguientes son las principales celebraciones y encuentros de estas tres jornadas:

Día y hora Actividad Lugar 13, 10:30 Santa misa Pampas de Pimentel 14, 8:00 Coronación de la Virgen Inmaculada Catedral de Santa María, Chiclayo 14, 11:00 Santa misa Explanada de Santa Cruz de Succhabamba 14, 17:30 Oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo 15, 10:30 Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular Saqsaywaman, Cusco 15, 11:45 Ángelus Plaza de la Catedral del Cusco 15, 15:00 Encuentro con misioneros y pueblos amazónicos Malecón Puerto Callao, Pucallpa 15, 16:45 Santa misa Villa Deportiva Regional Ucayali

El domingo 15 concentrará los desplazamientos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa . El regreso a Lima está previsto para las 20:20. Atención a un detalle: el encuentro del Malecón Puerto Callao se realizará en Pucallpa, no en la provincia constitucional del Callao.

Lunes 16: misa en Las Palmas y recomendaciones para asistir

La última jornada comenzará a las 8:30 con una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30, León XIV celebrará misa en la Base Aérea Las Palmas. La despedida será a las 13:15 en la Base Aérea del Callao; el vuelo hacia Roma partirá a las 13:45.

Si planeas asistir, diferencia el horario de la celebración del horario de ingreso: el programa vaticano consultado no detalla entradas, acreditaciones, accesos ni cierres viales.