El papa León XIV visitará Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. La llegada está prevista para el miércoles 11, a las 17:30, y la salida hacia Roma será el lunes 16, a las 13:45, según el programa de la Santa Sede.
Para quienes desean acompañar al pontífice, las principales citas incluyen la vigilia juvenil del Estadio Nacional, las misas en Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba, el encuentro con los pueblos amazónicos y la celebración en Las Palmas.
¿Cuándo llega el papa León XIV y qué ciudades visitará?
La visita a Perú forma parte del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y nuestro país, programado del 6 al 17 de noviembre. Es importante distinguir ambas fechas: las actividades peruanas terminan el 16; el 17 corresponde a la llegada del Santo Padre a Roma. Este es el recorrido diario para ubicar rápidamente las jornadas de tu interés:
|Fecha
|Lugares del recorrido
|Actividad destacada
|Miércoles 11
|Callao y Lima
|Llegada y bienvenida oficial
|Jueves 12
|Lima
|Encuentros eclesiales y vigilia juvenil
|Viernes 13
|Chiclayo y Pimentel
|Misa en Pampas de Pimentel
|Sábado 14
|Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña
|Misa y encuentro jubilar
|Domingo 15
|Cusco, Pucallpa y Lima
|Ángelus y encuentro amazónico
|Lunes 16
|Lima y Callao
|Misa en Las Palmas y despedida
Agenda en Lima: miércoles 11 y jueves 12 de noviembre
El miércoles 11, León XIV llegará a la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8, a las 17:30. Luego tendrá la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, a las 18:15, y visitará al presidente de la República a las 18:45. La jornada continuará a las 19:45 con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
El jueves 12 comenzará a las 9:30 con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 presidirá la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima, una oración litúrgica con representantes de la Iglesia.
A las 11:30 participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral. Para los jóvenes y universitarios, la cita central será la vigilia de oración de las 18:00 en el Estadio Nacional. A las 20:00 cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
Cronograma en el norte, Cusco y Pucallpa: del 13 al 15
El viernes 13 viajará desde Callao a las 7:40 y llegará a Chiclayo a las 9:10. Tras la misa de Pimentel, visitará privadamente la capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40. Por la tarde se reunirá con representantes eclesiales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 16:30, y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:45. Las siguientes son las principales celebraciones y encuentros de estas tres jornadas:
|Día y hora
|Actividad
|Lugar
|13, 10:30
|Santa misa
|Pampas de Pimentel
|14, 8:00
|Coronación de la Virgen Inmaculada
|Catedral de Santa María, Chiclayo
|14, 11:00
|Santa misa
|Explanada de Santa Cruz de Succhabamba
|14, 17:30
|Oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio
|Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo
|15, 10:30
|Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular
|Saqsaywaman, Cusco
|15, 11:45
|Ángelus
|Plaza de la Catedral del Cusco
|15, 15:00
|Encuentro con misioneros y pueblos amazónicos
|Malecón Puerto Callao, Pucallpa
|15, 16:45
|Santa misa
|Villa Deportiva Regional Ucayali
El domingo 15 concentrará los desplazamientos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El regreso a Lima está previsto para las 20:20. Atención a un detalle: el encuentro del Malecón Puerto Callao se realizará en Pucallpa, no en la provincia constitucional del Callao.
Lunes 16: misa en Las Palmas y recomendaciones para asistir
La última jornada comenzará a las 8:30 con una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30, León XIV celebrará misa en la Base Aérea Las Palmas. La despedida será a las 13:15 en la Base Aérea del Callao; el vuelo hacia Roma partirá a las 13:45.
Si planeas asistir, diferencia el horario de la celebración del horario de ingreso: el programa vaticano consultado no detalla entradas, acreditaciones, accesos ni cierres viales.