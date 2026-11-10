Consulta la agenda del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre: horarios, misas y ciudades. Revisa el cronograma y organiza tu participación. (Foto: Composición Gestión Mix)
Consulta la agenda del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre: horarios, misas y ciudades. Revisa el cronograma y organiza tu participación. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

El papa León XIV visitará Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su agenda incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa. La llegada está prevista para el miércoles 11, a las 17:30, y la salida hacia Roma será el lunes 16, a las 13:45, según el programa de la Santa Sede.

Para quienes desean acompañar al pontífice, las principales citas incluyen la vigilia juvenil del Estadio Nacional, las misas en Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba, el encuentro con los pueblos amazónicos y la celebración en Las Palmas.

Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)
Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)

¿Cuándo llega el papa León XIV y qué ciudades visitará?

La visita a Perú forma parte del viaje apostólico a Uruguay, Argentina y nuestro país, programado del 6 al 17 de noviembre. Es importante distinguir ambas fechas: las actividades peruanas terminan el 16; el 17 corresponde a la llegada del Santo Padre a Roma. Este es el recorrido diario para ubicar rápidamente las jornadas de tu interés:

FechaLugares del recorridoActividad destacada
Miércoles 11Callao y LimaLlegada y bienvenida oficial
Jueves 12LimaEncuentros eclesiales y vigilia juvenil
Viernes 13Chiclayo y PimentelMisa en Pampas de Pimentel
Sábado 14Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y ZañaMisa y encuentro jubilar
Domingo 15Cusco, Pucallpa y LimaÁngelus y encuentro amazónico
Lunes 16Lima y CallaoMisa en Las Palmas y despedida

Agenda en Lima: miércoles 11 y jueves 12 de noviembre

El miércoles 11, León XIV llegará a la Base Aérea del Callao, Grupo Aéreo N.º 8, a las 17:30. Luego tendrá la ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, a las 18:15, y visitará al presidente de la República a las 18:45. La jornada continuará a las 19:45 con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El jueves 12 comenzará a las 9:30 con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. A las 10:20 presidirá la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima, una oración litúrgica con representantes de la Iglesia.

A las 11:30 participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano, en la plaza de la Catedral. Para los jóvenes y universitarios, la cita central será la vigilia de oración de las 18:00 en el Estadio Nacional. A las 20:00 cenará con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Cronograma en el norte, Cusco y Pucallpa: del 13 al 15

El viernes 13 viajará desde Callao a las 7:40 y llegará a Chiclayo a las 9:10. Tras la misa de Pimentel, visitará privadamente la capilla San Óscar A. Romero, a las 12:40. Por la tarde se reunirá con representantes eclesiales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, a las 16:30, y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a las 17:45. Las siguientes son las principales celebraciones y encuentros de estas tres jornadas:

Día y horaActividadLugar
13, 10:30Santa misaPampas de Pimentel
14, 8:00Coronación de la Virgen InmaculadaCatedral de Santa María, Chiclayo
14, 11:00Santa misaExplanada de Santa Cruz de Succhabamba
14, 17:30Oración por la clausura del Año Jubilar de Santo ToribioSantuario de Santo Toribio de Mogrovejo
15, 10:30Encuentro con fieles y representantes de la piedad popularSaqsaywaman, Cusco
15, 11:45ÁngelusPlaza de la Catedral del Cusco
15, 15:00Encuentro con misioneros y pueblos amazónicosMalecón Puerto Callao, Pucallpa
15, 16:45Santa misaVilla Deportiva Regional Ucayali

El domingo 15 concentrará los desplazamientos entre Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El regreso a Lima está previsto para las 20:20. Atención a un detalle: el encuentro del Malecón Puerto Callao se realizará en Pucallpa, no en la provincia constitucional del Callao.

Lunes 16: misa en Las Palmas y recomendaciones para asistir

La última jornada comenzará a las 8:30 con una visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10:30, León XIV celebrará misa en la Base Aérea Las Palmas. La despedida será a las 13:15 en la Base Aérea del Callao; el vuelo hacia Roma partirá a las 13:45.

Si planeas asistir, diferencia el horario de la celebración del horario de ingreso: el programa vaticano consultado no detalla entradas, acreditaciones, accesos ni cierres viales.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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