La visita apostólica del papa León XIV al Perú conectará la costa, los Andes y la Amazonía del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026. El Vaticano, junto a PROMPERÚ, compartió el itinerario oficial del Sumo Pontífice en territorio peruano que contempla actividades en Lima (incluida su llegada y despedida en Callao), Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, antes de su retorno a Roma. A continuación, te compartimos un mapa descriptivo que reúne las ciudades, fechas y sedes confirmadas del recorrido del santo padre en nuestro país.

Revisa todos los detalles de la venida del papa León XIV, que llega al Perú del 11 al 16 de noviembre. Consulta la agenda oficial, horarios de misas y dónde seguir la visita en vivo. (Foto: vaticannews)

Mapa del recorrido: destinos y orden de la visita del papa León XIV en Perú

El recorrido comienza el miércoles 11 de noviembre con la llegada a la Base Aérea del Callao y actividades en Lima. El jueves 12, la agenda continúa en la capital con encuentros con representantes de la Iglesia, jóvenes y universitarios. El viernes 13, el pontífice viaja a Chiclayo; el sábado 14, visita Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, y retorna a Chiclayo. El domingo 15, el orden anunciado es Cusco y después Pucallpa, con encuentros religiosos y actividades con comunidades amazónicas. La visita en Perú concluye el lunes 16 con actos en Lima y la despedida en el Callao antes del regreso a Roma.

Lugares del recorrido del papa León XIV en Perú Lima y Callao → Chiclayo y Pimentel → Santa Cruz de Succhabamba → Chiclayo → Cusco → Pucallpa → Lima y Callao → Roma

Ciudades, fechas y lugares del recorrido del papa León XIV en Perú

En Lima, el 11 de noviembre figuran Palacio de Gobierno y el Gran Teatro Nacional; el 12, la jornada termina en la Nunciatura Apostólica.

En Chiclayo, el 13 se anuncian una misa en las Pampas de Pimentel, la capilla San Óscar A. Romero y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El 14 incluye la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María, una misa en Santa Cruz de Succhabamba y oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

El 15 contempla Saqsaywaman y la Catedral en Cusco, además del Malecón Puerto Callao y la Villa Deportiva Regional Ucayali en Pucallpa. El 16 están previstas la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa en la Base Aérea Las Palmas y la despedida en el Callao.

Fecha Ciudad o localidad Lugares y actividades programadas Miércoles 11 de noviembre Lima y Callao 17:30: llegada a la Base Aeronaval del Callao. 18:15: bienvenida en Palacio de Gobierno. 18:45: visita a la presidenta de la República. 19:45: encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Jueves 12 de noviembre Lima 09:30: reunión con los obispos en la capilla del Palacio Arzobispal. 10:20: celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima. 11:30: encuentro en la explanada frente a la Catedral. 18:00: vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental. 20:00: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica. Viernes 13 de noviembre Chiclayo y Pimentel 09:10: llegada a la base aérea de Chiclayo. 10:30: misa en las Pampas de Pimentel. 12:40: visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. 16:30: encuentro en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 17:45: encuentro universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 19:00: cena con sacerdotes en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Sábado 14 de noviembre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca 08:00: coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Traslado en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba y misa a las 11:00 en su explanada. Regreso a Chiclayo y encuentro de oración a las 17:30 en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Domingo 15 de noviembre Cusco 10:00: llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30: encuentro con fieles en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. 11:45: rezo del Ángelus en la explanada frente a la Basílica Catedral de Cusco. Domingo 15 de noviembre Pucallpa y retorno a Lima 14:30: llegada a Pucallpa. 15:00: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45: misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. 19:05: vuelo hacia Lima, con llegada programada a las 20:20. Lunes 16 de noviembre Lima y Callao 08:30: visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 10:30: misa en la Base Aérea Las Palmas. 13:15: despedida en la Base Aeronaval del Callao. 13:45: salida en avión hacia Roma.

Visita del papa León XIV: el cronograma completo y oficial de las misas y encuentros en el Perú | Foto: EFE

FAQ de la visita del papa León XIV al Perú

¿Cuándo viene el papa León XIV al Perú?

Del 11 al 16 de noviembre de 2026. Es la tercera etapa de su primera gira sudamericana, después de Uruguay y Argentina. La Santa Sede lo anunció el 5 de agosto de 2026.

¿Qué ciudades visitará el papa León XIV en Perú?

El Santo Padre recorrerá Lima y Callao (11 y 12 de noviembre), Chiclayo (13 de noviembre), Santa Cruz de Succhabamba (14 de noviembre), Cusco y Pucallpa (15 de noviembre), y regresará a Lima y Callao para las actividades de clausura (16 de noviembre).

¿Por qué el papa León XIV visitará esas seis ciudades?

Son la capital y su arquidiócesis primada, con la provincia del Callao; la diócesis que el Santo Padre pastoreó entre 2015 y 2023, con el pueblo de Santa Cruz; la Iglesia andina más antigua del país y un vicariato apostólico amazónico. Costa, sierra y selva.

¿Se conocen los horarios y el itinerario del papa León XIV en Perú?

El programa oficial ya está disponible e incluye las fechas, horarios y lugares de las actividades previstas durante la Visita Apostólica. Consulta la agenda completa.

¿Se transmitirán los actos en los que participará el papa León XIV en Perú?

Los viajes apostólicos se transmiten habitualmente por los medios de la Santa Sede y por las emisoras y canales de la Iglesia en el país. Asimismo, puedes visitar el enlace de la transmisión en directo desde la página oficial de la visita del papa León XIV en Perú.

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