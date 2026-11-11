La visita apostólica del papa León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre de 2026, en un acontecimiento histórico que marcará el reencuentro del Santo Padre con el país donde vivió durante varios años y ejerció su labor pastoral antes de asumir el pontificado. Durante su estadía, el máximo representante de la Iglesia católica cumplirá una agenda que contempla actividades religiosas, encuentros con autoridades y celebraciones multitudinarias en diversos lugares. Esta visita representa un hito para la comunidad católica peruana, pero también despierta una enorme expectativa entre sus fieles que se encuentran en Estados Unidos, quienes desean conocer cada detalle de su recorrido, escuchar sus mensajes y acompañarlo a la distancia en las principales ceremonias programadas.

A lo largo de estos días, el papa León XIV participará en misas, encuentros con representantes de la Iglesia, reuniones con jóvenes y actividades relacionadas con las comunidades locales, en un recorrido que permitirá acercar su mensaje pastoral a distintas regiones del territorio peruano. Su paso por Chiclayo tendrá una relevancia particular debido a los años que vivió en esta ciudad, donde desarrolló una importante labor religiosa y construyó una estrecha relación con la población.

¿Cómo ver la visita del papa León XIV al Perú desde los Estados Unidos?

Los fieles católicos y la comunidad peruana que reside en Estados Unidos podrán seguir la visita apostólica del papa León XIV al Perú mediante diferentes plataformas digitales que ofrecerán cobertura especial de sus principales actividades.

EWTN en Español : Transmitirá los momentos más importantes del recorrido del Santo Padre a través de su señal televisiva, su página web oficial y sus plataformas digitales.

Transmitirá los momentos más importantes del recorrido del Santo Padre a través de su señal televisiva, su página web oficial y sus plataformas digitales. Vatican News : El medio oficial de comunicación de la Santa Sede, que compartirá información, videos y transmisiones de determinados actos del viaje del santo padre al Perú.

El medio oficial de comunicación de la Santa Sede, que compartirá información, videos y transmisiones de determinados actos del viaje del santo padre al Perú. Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM): Mediante su señal CELAM TV y los canales oficiales de las conferencias episcopales, realizarán una cobertura sobre la visita del papa León XIV al Perú.

Agenda del papa León XIV en su visita al Perú

Este es el programa oficial. Los horarios indican el inicio de cada actividad.

Fecha Ciudad o localidad Horario Estados Unidos (ET y CT) Actividad y lugar Miércoles 11 de noviembre Callao 5:30 p. m. (ET) y 4:30 p.m. (CT) Llegada a la Base Aérea del Callao. Miércoles 11 de noviembre Lima 6:15 p. m. (ET) y 5:15 p.m. (CT) Ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno. Miércoles 11 de noviembre Lima 7:45 p. m. (ET) y 6:45 p.m. (CT) Encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Jueves 12 de noviembre Lima 10:20 a. m. (ET) y 9:20 am (CT) Celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima. Jueves 12 de noviembre Lima 11:30 a. m. (ET) y 10:30 a.m. (CT) Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. Jueves 12 de noviembre Lima 6:00 p. m. (ET) y 5:00 p.m. (CT) Vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Viernes 13 de noviembre Pimentel 10:30 a. m. (ET) y 9:30 a.m. (CT) Misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. Viernes 13 de noviembre Chiclayo 5:45 p. m. (ET) y 4:45 p.m. (CT) Encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Sábado 14 de noviembre Chiclayo 8:00 a. m. (ET) y 7:00 a.m. (CT) Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Sábado 14 de noviembre Santa Cruz de Succhabamba 11:00 a. m. (ET) y 10:00 a.m. (CT) Misa en la explanada de la localidad. Sábado 14 de noviembre Zaña 5:30 p. m.(ET) y 4:30 p.m. (PT) Encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. Domingo 15 de noviembre Cusco 10:30 a. m. (ET) y 9:30 a.m. (CT) Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. Domingo 15 de noviembre Cusco 11:45 a. m. (ET) y 10:45 (CT) Rezo del Ángelus en la plaza de la Catedral. Domingo 15 de noviembre Pucallpa 3:00 p. m. (ET) y 2:00 p.m. (CT) Encuentro con misioneros y representantes de pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Domingo 15 de noviembre Pucallpa 4:45 p. m. (ET) y 3:45 p.m. (CT) Misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Lunes 16 de noviembre Lima 10:30 a. m. (ET) y 9:30 a.m. (CT) Misa en la Base Aérea Las Palmas. Lunes 16 de noviembre Callao 1:45 p. m. (ET) y 12:45 p.m. (CT) Salida en avión hacia Roma.