La visita del papa León XIV a Las Palmas, en Lima, Perú, genera expectativa entre los fieles católicos que desean participar en la celebración eucarística o seguir la transmisión desde otros países. El encuentro religioso representa una oportunidad para acompañar al Santo Padre en una jornada de oración y celebración de la fe.

Para quienes se encuentran fuera del Perú, conocer la hora de inicio de la misa es importante para organizarse y seguir el evento en directo. También es necesario tener en cuenta las recomendaciones de ingreso, seguridad y desplazamiento para quienes asistirán presencialmente.

¿Cuándo y a qué hora es la misa del papa León XIV en Las Palmas?

La Santa Misa del papa León XIV se realizará el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m. (hora de Perú), en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, Lima.

La celebración eucarística marcará el cierre de la visita apostólica del pontífice al Perú. Se espera la asistencia de una multitud de fieles procedentes de distintas regiones del país y del extranjero.

Según la información oficial de Ticketmaster, las puertas del recinto abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. El ingreso estará organizado por bloques, puertas y horarios asignados en cada entrada.

Horarios de la misa del papa León XIV en otros países

Los fieles que se encuentren fuera del Perú también podrán organizarse para seguir la celebración mediante las transmisiones disponibles. Estos son los horarios equivalentes tomando como referencia el inicio de las 10:30 a. m. en Lima:

País o ciudad Hora de la misa Perú (Lima) 10:30 a. m. Colombia 10:30 a. m. Ecuador 10:30 a. m. Panamá 10:30 a. m. Venezuela 11:30 a. m. Bolivia 11:30 a. m. Chile (Santiago) 12:30 p. m. Argentina (Buenos Aires) 12:30 p. m. Uruguay 12:30 p. m. Brasil (Brasilia) 12:30 p. m. Estados Unidos (Nueva York) 10:30 a. m. Estados Unidos (Miami) 10:30 a. m. Estados Unidos (Chicago) 9:30 a. m. Estados Unidos (Los Ángeles) 7:30 a. m. España (Madrid) 4:30 p. m. España (Islas Canarias) 3:30 p. m.

¿Cómo conseguir entradas para la misa del papa León XIV?

Para ingresar a la celebración en la Base Aérea Las Palmas es necesario contar con una entrada digital gratuita, emitida a través de Ticketmaster. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la página oficial de Ticketmaster Perú. Crear una cuenta o iniciar sesión. Seleccionar uno de los bloques que aparezcan disponibles. Registrar los nombres, apellidos y documentos de identidad de cada asistente. Confirmar la solicitud y descargar las entradas con sus respectivos códigos QR.

Cada persona puede solicitar hasta ocho entradas, incluida la propia. Los extranjeros deben registrar su pasaporte. Las entradas son personales e intransferibles.

Recomendaciones para asistir a la misa en Las Palmas

Debido a la gran cantidad de personas que se espera recibir, es importante tomar algunas precauciones antes de acudir al encuentro religioso.

Llegar con anticipación: las puertas abrirán el domingo 15 de noviembre a las 10:00 p. m. El ingreso regular está previsto hasta las 8:00 a. m. del lunes, según el horario asignado.

las puertas abrirán el domingo 15 de noviembre a las 10:00 p. m. El ingreso regular está previsto hasta las 8:00 a. m. del lunes, según el horario asignado. Llevar documentos: presentar el DNI físico o pasaporte y la entrada con código QR.

presentar el DNI físico o pasaporte y la entrada con código QR. Usar ropa cómoda: llevar prendas ligeras, calzado adecuado y gorra para protegerse del sol.

llevar prendas ligeras, calzado adecuado y gorra para protegerse del sol. Llevar hidratación: se permite agua en envases autorizados, siempre que no sean de vidrio, además de alimentos ligeros.

se permite agua en envases autorizados, siempre que no sean de vidrio, además de alimentos ligeros. Protegerse del clima: llevar bloqueador solar y una casaca impermeable por posibles cambios climáticos.

llevar bloqueador solar y una casaca impermeable por posibles cambios climáticos. Cuidar los objetos personales: llevar el celular cargado y, de ser posible, una batería portátil.

llevar el celular cargado y, de ser posible, una batería portátil. Seguir las indicaciones: respetar los controles de seguridad, las puertas asignadas y las instrucciones del personal de organización.

No se permitirá ingresar con mochilas, maletas, envases de vidrio, objetos punzocortantes, pirotecnia, drones ni sombrillas grandes. Tampoco se permitirá salir del recinto y volver a ingresar.

¿Cómo llegar a la Base Aérea Las Palmas?

La Base Aérea Las Palmas se encuentra en Santiago de Surco. Los asistentes deberán revisar cuidadosamente la puerta y el horario que figuran en su entrada antes de desplazarse.

La Municipalidad de Santiago de Surco anunció restricciones vehiculares en 11 vías cercanas al recinto, desde las 6:00 p. m. del domingo 15 hasta las 10:00 p. m. del lunes 16 de noviembre. Entre las vías afectadas se encuentra la avenida Jorge Chávez. Por ello, se recomienda utilizar transporte público y evitar acudir en automóvil particular.

¿Dónde ver la misa del papa León XIV en vivo?

Los fieles que no puedan asistir presencialmente a la Base Aérea Las Palmas podrán seguir la celebración mediante los canales de televisión y plataformas digitales que anuncien su transmisión .

Se recomienda consultar la programación de los medios oficiales, las redes sociales del Vaticano y los canales de comunicación de la Iglesia católica para conocer los enlaces de transmisión y posibles cambios de horario.

La misa del papa León XIV en Lima será uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su visita apostólica al Perú y permitirá que miles de personas acompañen al Santo Padre desde diferentes partes del mundo.