La visita del papa León XIV al Perú es un hecho histórico y muy esperado. Este lunes 16 de noviembre de 2026 se realizará la santa misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, Lima. El encuentro reunirá a creyentes que llegarán desde distintos puntos de la capital y otras regiones para acompañar al sumo pontífice y compartir una inolvidable jornada de fe, paz y esperanza.

Esta celebración religiosa forma parte de las actividades centrales de la agenda papal en la capital peruana y representa una oportunidad para que la comunidad católica acompañe al líder de la Iglesia durante su visita. Se espera que la eucaristía sea un espacio de oración, reflexión y encuentro, en el que León XIV comparta un mensaje dirigido a los fieles peruanos.

Las personas que no puedan acudir presencialmente a la Base Aérea Las Palmas también tendrán la posibilidad de seguir la ceremonia desde sus hogares. Para ello, podrán recurrir a las señales de televisión y plataformas digitales que ofrecerán la cobertura de la misa, permitiendo que más peruanos acompañen este importante acontecimiento religioso.

¿A qué hora empieza la misa del papa León XIV en Las Palmas?

La misa que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas este lunes 16 de noviembre de 2026 empezará a las 10:30 a. m. (hora de Perú). La celebración religiosa forma parte de las actividades finales de su visita apostólica al país y tendrá lugar en el distrito de Santiago de Surco.

De acuerdo con la información brindada, las puertas del recinto se abrirán desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre. Por ello, quienes tengan previsto asistir deberán revisar las indicaciones de ingreso y el sector asignado en su entrada digital. Se recomienda organizar el traslado con anticipación para evitar contratiempos antes de la celebración de la santa misa.

¿Qué objetos puedo llevar a la santa misa del papa León?

Agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico.

Alimentos ligeros para consumo personal, como frutas, galletas, snacks o barras energéticas.

Bloqueador solar y gorra.

Medicamentos de uso personal.

Coches de bebé para niños de hasta 5 años.

Silla de ruedas, si la necesitas por movilidad.

Una silla pequeña, ligera y plegable, para adultos mayores o personas que la requieran por motivos

de salud. No debe obstruir los accesos, rutas de evacuación ni zonas de circulación.

¿Dónde ver la misa del papa León XIV EN VIVO?

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas será transmitida EN VIVO a través de TV Perú. El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) estará a cargo de la cobertura y difundirá las imágenes de la celebración para que los fieles puedan acompañar este acontecimiento desde distintos puntos del país.

Canales nacionales de señal abierta como América TV, Latina Televisión, ATV y Panamericana TV realizarán una cobertura especial sobre la llegada del papa León XIV al Perú. Revisar la programación si transmitirán la misa desde la Base Aérea Las Palmas.