La misa que el papa León XIV celebrará en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, requerirá una organización especial debido a la cantidad de fieles que se espera recibir. Por ello, el ingreso al recinto se realizará de manera escalonada y estará sujeto a una distribución previamente establecida. Si tienes previsto asistir, es importante conocer a qué hora debes llegar, qué puerta te corresponde y cómo identificar el acceso asignado en tu entrada.

La organización ha dispuesto diferentes horarios para evitar aglomeraciones en los alrededores de la base aérea y facilitar los controles de seguridad. Asimismo, los accesos estarán distribuidos entre los distritos de Surco y Chorrillos, por lo que cada peregrino deberá dirigirse al punto indicado en su boleto, sin asumir que puede ingresar por la puerta más cercana a su ubicación.

La apertura del recinto está prevista para la noche del domingo 15 de noviembre, mientras que la celebración eucarística comenzará el lunes 16 por la mañana. A continuación, te explicamos cuáles son los horarios de ingreso comunicados por la organización, dónde se encuentran las puertas habilitadas y qué indicaciones debes seguir para acceder a la misa.

El papa León XIV (Robert Prevost) visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 como parte de su primer viaje apostólico por Sudamérica. (Foto: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS / HANS LUCAS / AFP)

Puertas y horarios asignados para ingresar a la misa del papa León XIV en Las Palmas

La Base Aérea Las Palmas abrirá sus puertas desde las 10:00 p. m. del domingo 15 de noviembre, de acuerdo con la información difundida por la Conferencia Episcopal Peruana. La misa papal está programada para las 10:30 a. m. del lunes 16 de noviembre. Con respecto al ingreso escalonado, se han establecido 3 horarios para recibir a los asistentes:

10:00 pm del domingo 15 de noviembre: primer grupo de ingreso.

1:00 am del lunes 16 de noviembre: segundo grupo.

4:00 am del lunes 16 de noviembre: tercer grupo.

La distribución dependerá del bloque de ubicación seleccionado por cada asistente. Es importante precisar que estos son los horarios generales comunicados por la Comisión Central; la hora válida para cada peregrino es la que aparece en su entrada digital.

¿Dónde están las puertas de ingreso?

La Policía Nacional informó que el recinto contará con 16 puertas de acceso, aunque algunas estarán reservadas para el pontífice y los vehículos autorizados. La Agencia Andina publicó las siguientes ubicaciones de los accesos destinados al público.

Por el lado de Surco:

Puerta 2: avenida Surco, cuadra 1. Destinada a personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, ambos con entrada.

Puerta 3: jirón San Juan 54.

Puerta 4: cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete.

Puerta 6: avenida Jorge Chamot Biggs con jirón General Pedro Silva.

Puerta 7: avenida Jorge Chamot Biggs con calle Rodrigo Franco.

Puerta 8: avenida Jorge Chamot Biggs con jirón Nicolás Copérnico.

Puerta 9: avenida Jorge Chamot Biggs con calle Las Alondras.

Puerta 10: avenida Jorge Chamot Biggs, a la altura de la calle Los Jilgueros.

Puerta 11: esquina del jirón Tambo Real con el jirón Tambo Grande.

Puerta 12: jirón Tambo Real 770.

Por el lado de Chorrillos:

Puertas 13 y 14: cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas. Son accesos diferentes, aunque comparten la misma referencia vial.

Puerta 15: avenida El Sol con calle Los Galenos.

Puerta 16: avenida El Sol con calle Los Alarifes.

La organización ha precisado que cada persona debe seleccionar un bloque disponible en el mapa de Ticketmaster, tras lo cual el sistema asigna automáticamente la puerta y el horario de ingreso. Por tanto, no es posible escoger libremente otro acceso. Para pasar los controles será obligatorio presentar la entrada con código QR, desde el celular o impresa, junto con el documento de identidad físico registrado.