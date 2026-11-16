Los peruanos que viven en Estados Unidos podrán seguir la Santa Misa que presidirá el papa León XIV en Lima, Perú, este lunes 16 de noviembre de 2026. La celebración religiosa se realizará en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco, y marcará el cierre de la visita apostólica del Santo Padre al país.

Si te encuentras en ciudades como Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles, Houston o Chicago, es importante conocer la diferencia horaria para conectarte a la transmisión sin perderte ningún momento de la celebración.

¿Cuándo y a qué hora es la misa del papa León XIV en Perú?

La última Santa Misa del papa León XIV durante su visita apostólica al Perú se celebrará el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 10:30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco, Lima .

Esta celebración será uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios de la visita papal. Se espera la participación de numerosos fieles católicos provenientes de diferentes regiones del Perú y de otros países.

De acuerdo con la agenda oficial difundida por la Agencia Andina y el programa de actividades del pontífice, la misa será la última gran celebración pública antes de su despedida y posterior regreso a Roma.

Horarios de la misa del papa León XIV en Estados Unidos

Para los peruanos que residen en territorio estadounidense, la hora de la celebración dependerá de la zona horaria de cada ciudad. El lunes 16 de noviembre, Estados Unidos ya habrá terminado el horario de verano, por lo que Lima y Nueva York tendrán la misma hora.

Ciudad de Estados Unidos Hora de transmisión Nueva York 10:30 a. m. Miami 10:30 a. m. Washington D. C. 10:30 a. m. Nueva Jersey 10:30 a. m. Boston 10:30 a. m. Atlanta 10:30 a. m. Chicago 9:30 a. m. Houston 9:30 a. m. Dallas 9:30 a. m. Denver 8:30 a. m. Phoenix 8:30 a. m. Los Ángeles 7:30 a. m. San Francisco 7:30 a. m. Las Vegas 7:30 a. m. Seattle 7:30 a. m. Anchorage 6:30 a. m. Honolulu 5:30 a. m.

¿Dónde ver la misa del papa León XIV EN VIVO desde Estados Unidos?

Los peruanos que viven en Estados Unidos podrán seguir la celebración a través de internet, utilizando computadoras, teléfonos celulares, tabletas o televisores inteligentes.

Estas son algunas alternativas para consultar la transmisión:

TVPerú: señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con cobertura especial de la visita papal. Puedes ingresar a TVPerú.

señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con cobertura especial de la visita papal. Puedes ingresar a TVPerú. TVPerú Noticias: puedes consultar sus transmisiones y novedades en su canal oficial de YouTube.

puedes consultar sus transmisiones y novedades en su canal oficial de YouTube. América TV: anunció una programación especial para transmitir las misas y actividades del papa León XIV. La cobertura también estará disponible en sus plataformas digitales.

anunció una programación especial para transmitir las misas y actividades del papa León XIV. La cobertura también estará disponible en sus plataformas digitales. Vatican News: medio oficial del Vaticano, donde puedes consultar las noticias, videos y posibles transmisiones de las actividades del Santo Padre. Visita Vatican News.

TVPerú y ATV han anunciado coberturas especiales de las actividades del pontífice durante su visita al Perú. Desde Estados Unidos, se recomienda comprobar la disponibilidad de cada señal y conectarse unos minutos antes del inicio de la celebración.

SOBRE EL AUTOR Piero Hatto - Analista SEO Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.







