La visita oficial del papa León XIV al Perú, programada del miércoles 11 al lunes 16 de noviembre de 2026, congregará a miles de fieles en distintas regiones del país, así como feligreses provenientes del extranjero, en las cuatro misas en distintas localidades que oficiará durante su recorrido. A continuación, te detallamos las fechas, horarios y los lugares de las celebraciones que encabezará el santo padre en el territorio peruano.

El viernes 13 de noviembre, la celebración está programada en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, a las 10:30 a. m. (hora peruana). El sábado 14 de noviembre, el Sumo Pontífice presidirá una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, a las 11:00 a. m. El domingo 15 de noviembre, la homilía tendrá lugar en la Villa Deportiva Regional de Pucallpa, a las 4:45 p. m. El lunes 16 de noviembre, la Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima, será la sede de una misa multitudinaria prevista para las 10:30 a. m.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su próximo viaje apostólico a Sudamérica. Foto: EFE.

Entradas y acceso a las misas del papa León XIV en Perú

Las entradas para la misa del papa León XIV en Las Palmas son gratuitas y pueden solicitarlas tanto residentes como turistas nacionales y extranjeros. Está prohibido venderlas, cederlas o comercializarlas. El Arzobispado de Lima anunció una ampliación del plazo de inscripción en Ticketmaster.

Para obtener los boletos, se debe crear una cuenta o iniciar sesión y buscar “Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas”; cada persona puede solicitar hasta ocho entradas por operación (la tuya y hasta siete adicionales, registrando el nombre completo y documento de identidad de cada asistente). Recuerda que cada entrada es intransferible.

Las entradas serán digitales e incluirán un código QR, una puerta de acceso y un horario de ingreso asignado. Cada asistente deberá llevar su DNI, incluidos los menores, mientras que los visitantes extranjeros deberán registrarse y solicitar su entrada usando su pasaporte como documento de identidad. Los turnos de ingreso anunciados para Las Palmas son las 10:00 p. m. del 15 de noviembre y la 1:00 y las 4:00 a. m. del día 16, según el bloque asignado en la entrada.

Fecha Hora anunciada en Perú Lugar de la celebración Viernes, 13 de noviembre de 2026 10:30 a. m. Explanada frente a las Pampas de Pimentel, en el área de Chiclayo. Sábado, 14 de noviembre de 2026 11:00 a. m. Explanada de Santa Cruz de Succhabamba. Domingo, 15 de noviembre de 2026 4:45 p. m. Villa Deportiva Regional de Ucayali, en Pucallpa. Lune,s 16 de noviembre de 2026 10:30 a. m. Base Aérea Las Palmas, en Surco, Lima.

FAQ de las misas del papa León XIV en Perú

¿En qué fechas serán las misas del papa León XIV en Perú?

Las cuatro celebraciones están previstas para el 13, 14, 15 y 16 de noviembre de 2026, dentro de la visita papal al Perú.

¿Habrá que inscribirse para asistir a las misas del papa León XIV en Perú?

Algunas actividades requieren inscripción previa. Para asistir a la Santa Misa del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, es necesario obtener una entrada gratuita a través de Ticketmaster. Las condiciones de acceso a las demás actividades se comunicarán mediante los canales oficiales de la organización.

¿Puedo solicitar entradas si viajo desde Estados Unidos?

Sí: la convocatoria para Las Palmas incluye a turistas extranjeros, mediante el registro en Ticketmaster.

¿Las misas tendrán entradas?

Para la Santa Misa del lunes 16 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Base Aérea Las Palmas, se requieren entradas gratuitas, personales e intransferibles. Estas pueden solicitarse del 5 al 8 de noviembre a través de Ticketmaster, con un máximo de ocho entradas por persona. Cada entrada incluye un código QR, una puerta de acceso y un horario de ingreso asignado.

¿Las entradas de Lima sirven para otras ciudades?

Las fuentes consultadas no confirman un boleto común; TVPerú señala que Chiclayo también tendrá entradas gratuitas y digitales.

¿Los encuentros son gratuitos?

Sí. Las actividades de la Visita Apostólica del Papa León XIV al Perú son gratuitas. Las entradas, inscripciones y pases oficiales no tienen costo. No realices pagos a terceros ni adquieras entradas mediante canales no autorizados.

¿Qué debo llevar?

Agua, protección para el sol, calzado cómodo, tu documento de identidad y tus medicinas. La guía del peregrino lo detalla.