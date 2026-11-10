El papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026. Su llegada está programada para el miércoles 11, a las 5:30 p. m., en la Base Aérea del Callao . La agenda oficial incluye actividades en Lima, Chiclayo, Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Zaña, Cusco y Pucallpa, con cuatro misas durante su permanencia en territorio peruano.

Para quienes esperan acompañarlo presencialmente o desde casa, hay dos citas especialmente importantes: la misa en las Pampas de Pimentel, el viernes 13 a las 10:30 a. m., y la celebración en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, el lunes 16 a esa misma hora.

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú y qué ciudades visitará?

León XIV llegará procedente de Buenos Aires como parte de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. Tras la acogida oficial en el Callao, tendrá una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p. m.; posteriormente, visitará al presidente de la República y participará en un encuentro con autoridades en el Gran Teatro Nacional, a las 7:45 p. m .

Su recorrido peruano combinará celebraciones religiosas, reuniones con jóvenes y encuentros con comunidades amazónicas. Esta es una selección de los principales actos para organizar tu seguimiento:

Fecha Lugar Actividad y horario Miércoles 11 Callao y Lima Llegada: 5:30 p. m.; bienvenida en Palacio: 6:15 p. m. Jueves 12 Lima Encuentro en la plaza de la Catedral: 11:30 a. m.; vigilia en el Estadio Nacional: 6:00 p. m. Viernes 13 Pimentel y Chiclayo Misa: 10:30 a. m.; encuentro universitario en la USAT: 5:45 p. m. Sábado 14 Chiclayo, Santa Cruz y Zaña Coronación de la Virgen: 8:00 a. m.; misa: 11:00 a. m.; oración en el Santuario de Santo Toribio: 5:30 p. m. Domingo 15 Cusco y Pucallpa Encuentro en Saqsaywaman: 10:30 a. m.; Ángelus: 11:45 a. m.; misa en Pucallpa: 4:45 p. m. Lunes 16 Lima y Callao Misa en Las Palmas: 10:30 a. m.; salida hacia Roma: 1:45 p. m.

Misas del papa León XIV en Perú: fechas, horarios y lugares

El programa contempla cuatro misas en el país: dos en localidades del norte, una en Pucallpa y otra en Lima. Conoce los lugares donde se celebrarán las eucaristías:

Fecha Hora peruana Lugar de la misa Viernes 13 de noviembre 10:30 a. m. Explanada de las Pampas de Pimentel Sábado 14 de noviembre 11:00 a. m. Explanada de Santa Cruz de Succhabamba Domingo 15 de noviembre 4:45 p. m. Villa Deportiva Regional Ucayali, Pucallpa Lunes 16 de noviembre 10:30 a. m. Base Aérea Las Palmas, Lima

Conviene distinguirlas de otros actos: la vigilia del Estadio Nacional es un encuentro de oración, mientras que en Cusco están previstos un encuentro con fieles y el rezo del Ángelus. El programa oficial no anuncia una misa en esa ciudad. Tampoco debe confundirse la Base Aérea Las Palmas, sede de la misa limeña, con la Base Aérea del Callao, donde llegará y se despedirá el pontífice.

¿Dónde ver en vivo la visita del papa León XIV?

ATV ha anunciado una programación especial del 11 al 16 de noviembre para transmitir misas, encuentros y actividades principales. Podrás seguir su cobertura por televisión, en ATV.pe, en el canal oficial de YouTube de ATV Noticias y en la página de Facebook de ATV.pe.

La disponibilidad de estas plataformas permite acompañar el recorrido desde un celular, computadora o tableta. Para conectarte a una celebración concreta, toma como referencia el horario oficial del acto y revisa la programación del medio; el anuncio de cobertura no detalla la hora de inicio de cada transmisión.

¿Por qué esta visita tiene un significado especial para el Perú?

El vínculo de León XIV con nuestro país también es biográfico. Robert Francis Prevost obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015 y fue nombrado obispo de Chiclayo el 26 de septiembre de ese año. En enero de 2023, Francisco lo convocó a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

Por eso, su paso por Lambayeque representa un reencuentro con una comunidad que acompañó como pastor. La agenda también incorpora a jóvenes, universitarios, misioneros y pueblos amazónicos: una visita que permite seguir tanto las celebraciones multitudinarias como los mensajes dirigidos a distintas realidades del Perú.