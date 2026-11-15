El Papa León XIV lamentó este domingo los numerosos asesinatos de líderes indígenas por proteger sus territorios y pidió “justicia”, en un discurso en Pucallpa, en el corazón de la Amazonía peruana.

“Incluso defender la propia casa puede costar la vida (...) La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, añadió frente a misioneros y representantes de pueblos originarios en el penúltimo día de su intensa gira sudamericana.

Desde 2013, cuando fue asesinado el líder Mauro Pio Peña en Junín, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) contabiliza 37 líderes indígenas asesinados. La organización sostiene que los crímenes están relacionados con la defensa de los territorios frente a actividades ilegales.

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El papa León XIV en el Boulevard de Yarinacocha se reunió con pueblos originarios. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

León XIV empezó citando la exhortación apostólica ‘Querida Amazonía’ de Francisco, en la que expresaba: “Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida”.

Pero el papa que pasó 20 años en Perú, como misionero y después obispo de Chiclayo, constató que, “lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”.

“El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación”, dijo citando la encíclica ‘Laudato si’ del papa Francisco.





Condena abusos sexuales y el abandono de las instituciones

Además, expresó su dolor por “la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”.

Pidió trabajar “incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales”.

consideró “inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”.

También instó a un cambio de paradigma tecnográfico diferente que deje de considerar esta inmensa región de la Amazonía “como una reserva de recursos para explotar”.

Advirtió de que “los señores de este mundo, a menudo se consideran como Dios”.

“Dios nos regala, antes que nada, con los dones de la vida y de la tierra. Ambos están estrechamente vinculados, no existe el uno sin el otro”, aseveró el pontífice, que vivió en Perú durante 20 años como misionero y después como obispo de Chiclayo.

Y agregó: “La salud de nuestra vida y la de la tierra que habitamos van de la mano, por eso, todo lo que hiere la dignidad de la vida destruye la belleza de la tierra; el ímpetu del hombre y el cuidado de la creación van de la mano, por eso, toda explotación laboral es una depredación del medio ambiente”.

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso, la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, dijo el papa al condenar la explotación de los territorios amazónicos.

Criticó durante la homilía que “muy poco se ha hecho, y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación”.

El papa pidió entonces reaccionar y utilizar “los talentos del Señor” para “sanar el sufrimiento causado por una insaciable sed de dominio”.

También pidió que sean “un pueblo que celebra la salvación de Dios y cura las heridas de la humanidad”.

Asimismo, les animó “a cultivar nuestra magnífica humanidad”. “Este compromiso se refiere principalmente a los jóvenes, que son la promesa del pueblo peruano; se refiere al cuidado de los pequeños y a la protección de los ancianos; se refiere a la solidaridad con los pobres y los oprimidos”.

Y llamó a combatir “la violencia con la caridad, y responder a la corrupción con honestidad”.

“Mientras atravesamos tribulaciones y desafíos, edifiquemos juntos una sociedad feliz, pacífica, libre, contemplando al Señor Jesús, que crea paz desde su cruz, tomando sobre sí cada una de nuestras dificultades”, concluyó.

Deforestación y narcotráfico

El papa también enumeró los diferentes problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas.

“La deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas debido a la extracción minera irregular y a los vertidos de petróleo, que no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población”.

A estos añadió también “la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura”.

También lamentó que un territorio tan extenso cuente con apenas veinticinco sacerdotes y expresó su gratitud a “las religiosas, a los religiosos y a los animadores pastorales de comunidades, laicos y laicas”.

Ante los representantes de los pueblos Shipibo-konibo, Ashaninka, Kukama kukamiria y Awajún llegados desde Iquitos y Yurimaguas (Loreto), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Sepahua y Atalaya (Ucayali), entre otros, el papa concluyó: “¡Que Dios bendiga a la Amazonía!”.

El papa León XIV en el Boulevard de Yarinacocha se reunió con pueblos originarios. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

Elaborado con información de EFE