Cusco, capital del antiguo imperio incaico, se paralizó para recibir al papa León XIV, a quien recibieron de manera masiva en su recorrido por la ciudad con exclamaciones tradicionales en quechua como ¡Bienvenido, ‘tayta’ (padre) León! ¡Kawsachun papa! (¡Qué viva el papa!).

León XIV, que se encuentra en una visita de seis días a su país adoptivo, es el primer papa en 41 años que visita la ciudad de Cusco, después de que lo hicera Juan Pablo II en 1985.

Miles de personas pasaron la madrugada en la calle esperando a ver al papa pasar en su recorrido por la ciudad en ‘papamóvil’, una ruta de ocho kilómetros que recorre lugares emblemáticos de la capital turística de Perú como el templo de Qoricancha y la plaza mayor, hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán.

Entre los asistentes, muchos de ellos con banderas del Vaticano y globos de color blanco y amarillo, no solo había cusqueños sino seguidores de otros países como Brasil y México, que viajaron expresamente a Cusco para ver al papa en esta ciudad.

Al contrario de los recorridos en ‘papamóvil’ en Lima y Chiclayo, que eran más cortos y breves, el papa realizó el trayecto saludando a la gente sentado.

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La agenda del papa León XIV en Chiclayo incluye una misa en Pimentel y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.(Fotos: Joel Alonzo/GEC).

La visita del papa León XIV a Cusco, ubicada a 3.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, es una de las más delicadas de su primera gira por América Latina, que también incluyó a Uruguay y Argentina, debido a que hace un mes fue operado de un cáncer pulmonar, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En Sacsayhuamán, el complejo inca ubicado en la parte alta de la ciudad, León XIV encabezó un Encuentro con los fieles y representantes de la Piedad Popular.

Acto seguido, el Santo Padre bajó a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano.

Ahí mismo entregó un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

Rápidamente, el papa volvió al aeropuerto para emprender a las 13:05 hora local (18:05 GMT) un vuelo a Pucallpa, de una media hora de duración, donde aprovechará para comer a bordo del avión.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

Ángelus en la Plaza de Armas de Cusco, frente a 500 mil personas

En su mensaje, frente a medio millón de personas, el papa quiso mostrar su cercanía a los “queridos hermanos y hermanas que sufren en sus cuerpos y en sus almas a causa de una enfermedad”.

“A los ojos del mundo, condicionado por la cultura del descarte y de la productividad material, la enfermedad es vista como una desgracia que apaga el valor de una persona. ¡Qué gran mentira!“”, dijo.

En su intervención, León XIV se refirió también a la responsabilidad de los sacerdotes y consagrados y los animó a entregar su vida por Cristo, al considerar que este es “el mejor camino para promover las vocaciones”.

“¡Qué inmensa responsabilidad llevamos en nuestras manos de barro! No tengamos miedo de entregar la vida, de desgastarnos por Cristo; así nos convertiremos en signos visibles de la misericordia de Dio”, señaló.

El papa dedicó después unas palabras al Señor de los Temblores, cuya imagen, según la tradición cusqueña, salió en procesión durante el terremoto de 1650, cuando la tierra sembró la destrucción y el pánico entre los habitantes y, tras su salida a las calles, cesaron las réplicas, relató.

“Desde entonces, el pueblo cusqueño y todo el Perú saben que en el Taytacha tienen un refugio seguro ante cualquier tempestad, un ancla inamovible en medio de los temblores de la historia”, explicó.

En este acto el papa regaló a la imagen un sudario, en un gesto definió “la caricia del papa para un pueblo que sabe sufrir con dignidad y esperanza cristiana”.

Agenda oficial del papa León XIV en Lima

Lunes 16 de noviembre

08:30 horas: visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con saludo del santo padre.

10:30 horas: santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, con homilía del santo padre.

Elaborado con información de EFE