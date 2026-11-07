El papa llegará a la capital el miércoles 11 de noviembre, cuando será recibido en Palacio de Gobierno y se reunirá con autoridades en el Gran Teatro Nacional. Al día siguiente, jueves 12, desarrollará actividades en el Centro Histórico, con encuentros en el Palacio Arzobispal, la Catedral y la Plaza Mayor. (Foto: Composición)
El papa llegará a la capital el miércoles 11 de noviembre, cuando será recibido en Palacio de Gobierno y se reunirá con autoridades en el Gran Teatro Nacional. Al día siguiente, jueves 12, desarrollará actividades en el Centro Histórico, con encuentros en el Palacio Arzobispal, la Catedral y la Plaza Mayor. (Foto: Composición)
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Eduardo Sotelo
Eduardo Sotelo

La llegada del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, tendrá uno de sus principales momentos en el Centro Histórico de Lima. El jueves 12, el pontífice participará en actividades en el Palacio Arzobispal, la Catedral de Lima y la Plaza Mayor, luego de llegar a la capital el miércoles 11, cuando también tendrá actividades en Palacio de Gobierno. La convocatoria movilizaría los negocios de la zona, aunque el impacto no sería homogéneo: mientras algunos establecimientos podrían elevar sus ventas hasta en 100%, otros enfrentarían restricciones de acceso por seguridad.

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