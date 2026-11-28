Urubamba, Cusco.- Núria Villanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), estuvo en CADE Ejecutivos 2026. En entrevista con Gestión, se mostró optimista sobre el rol que cumple el Perú en el mundo, así como el ramo de oportunidades que se presentan y que no pueden ser desaprovechadas.

-Los empresarios empiezan a recuperar la confianza. ¿Qué pasos siguen para que esa confianza se materialice en inversiones o similares?

Perú está en un momento muy interesante y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Primero, tenemos una presidenta, Keiko Fujimori, que traslada una imagen de confianza y de capacidad de diálogo con el mundo empresarial, dentro y fuera del país. Esto último es muy importante porque una economía no puede crecer hoy solo con sus recursos.

El segundo aspecto es que estamos en un momento en el que Perú es la respuesta a lo que el mundo necesita.

Estamos en un mundo convulso, donde nos enfrentamos a guerras por el control de la energía, un lenguaje cada vez más belicista en el que los gobiernos dicen que necesitan asegurar estratégicamente a los países. Además, no solo hablan de armas de defensa, sino de poder alimentar a la población y asegurar materiales estratégicos que permitan mantener viva a las industrias o los procesos de cambio tecnológico.

¿En qué país hay una respuesta a todo esto? Energía, alimentación, materiales críticos, minería. Pues, en el Perú. Entonces, es el momento de ponerlo en valor y aprovechar para crecer.

-La coyuntura puede ser propicia y a nivel macro hay buenas cifras, pero a nivel micro se ven problemas. ¿Cuál deberían ser las prioridades?

Hay una ventaja. Las cosas son buenas o malas según con que las compares. Además, no estamos en un mundo donde los países estén exentos de ese tipo de problemas. Aquí, por un lado, creo que con el nuevo Gobierno al menos hay una voluntad de cambio, de fijarse en estos temas y “poner hilo a la aguja”, como decimos en España, para empezar a trabajar.

Vale decir que el primer país inversor en Perú es España, en cifra acumulada. Europa, en su conjunto, invierte 15 veces más que China y, me parece, unas 8 veces más que Estados Unidos.

De mi interlocución con empresarios de España, pero también europeos, de Estados Unidos u otros países de América Latina, [puedo decir que] hoy hay interés en el Perú. Esa oportunidad no deberíamos dejarla pasar.

Pero es verdad que los grandes momentos, si no sirven para transformar, pues nos dan una alegría pasajera. Perú tiene un gran reto: tener más empresas y más grandes.

-Hay sectores clave que hoy no están siendo atendidos: educación y salud. Se genera un espacio para que si el Estado no soluciona, el sector privado lo puede hacer...

Pensaría en tres ideas. Temas como la malnutrición son problemas que los países deben afrontar, es un tema de justicia social, igual que la educación. La presidenta viene ahora de una visita en El Salvador, donde han hecho unos programas revolucionarios en salud y en educación.

Segundo, la iniciativa privada en América Latina está dando solución, no solo a las élites, sino también a las denominadas clases medias emergentes y clases bajas. Esa es una oportunidad. Invertir en salud, en educación, hoy es una gran oportunidad. De hecho, cuando vemos en qué invierten los grandes fondos, son estos dos sectores, porque son factores estratégicos y de futuro.

Tercer, pensemos en que también hay que invertir en lo que ya está bien. Voy a poner dos ejemplos importantes para el Perú: agricultura y minería [...]. Entonces, los sectores tradicionales deberíamos revolucionarlos, porque si ya van bien, podrían ir mucho mejor y tener todavía más impacto en el país.

LEA TAMBIÉN: BID: el reto del Perú es aprovechar su fortaleza y las oportunidades que le ofrece el mundo

-Entiendo que ahora llegará al Perú un grupo de empresarios. ¿Cuál es el interés por Perú? ¿Cuál es la agenda?

En el CEAPI tenemos 400 empresarios socios que son los dueños o los presidentes ejecutivos de las compañías. No creo que sea nuestro único viaje al Perú, porque de verdad que hay mucho interés por invertir en el país. [Para esta vez] llegarán empresarios de toda la región, de México, de Colombia, de Chile, de Guatemala, de España; y de todos los sectores.

Como dije, es el momento de aprovechar esa oportunidad y hacer que las compañías peruanas crezcan. No hay tiempo, luchamos contrarreloj. [...] Tenemos que crecer rápido, no solo dentro del país, sino también fuera. Tener partners, socios, acelera todo ese proceso de crecimiento.