(Urubamba, Cusco). En la edición 64 de CADE Ejecutivos 2026 se abordó ¿cómo convertir el potencial de las regiones en crecimiento empresarial? representantes de las cámaras de comercio de distintas regiones del país expusieron sus oportunidades para promover el desarrollo empresarial. No obstante, coincidieron que la brecha principal sigue siendo la de infraestructura, tanto vial como de servicios.

En entrevista con Gestión, Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que el problema que se ve en las regiones es la falta de infraestructura para atraer inversión necesitamos infraestructura.

“Lo que no se ha hablado en ninguno de los paneles de CADE es que tenemos un gran problema en los gobiernos regionales (GORE): todo el dinero que reciben se va a pagar planillas”, resaltó.

De acuerdo con el gremio empresarial, entre el 70% y 80% de los ingresos de los GORE es para pago de planillas. “Los gobiernos regionales y los alcaldes no han hecho nada en obras de prevención contra el Niño”.

“Como cámara, estamos viendo pedirle al Congreso un proyecto de ley que les ponga un límite de gasto: que no puedan gastar más del 20% de sus ingresos en gasto corriente y que el 80% sea para inversión, para escuelas, hospitales, aeropuertos, carreteras o energía. Ahí va a venir la inversión”, subrayó Barrios.

La falta de agua potable, de carreteras y hospitales es una limitante para los inversionistas, agregó.

El ejecutivo comentó también que hay que reducir los trámites burocráticos.

“Esto sí se ha mencionado, pero no se ha dicho la gestión de ellos. La gestión es malísima y por eso en los últimos veinte años las regiones no han crecido”, resaltó.

Cusco y Verónika Mendoza

Verónika Mendoza, gobernadora regional electa del Cusco, dijo el miércoles en CADE 2026 que a pesar que la región cuenta con gas, minerales, biodiversidad, además de patrimonio cultural, arqueológuco y paisajísitico, enfrentan graves brechas y la falta de un proyecto de desarrollo regional concertado.

Calificó de “falta de respeto” la oferta de 800 conexiones de gas en Quillabamba en diez años. “Cusco ya no puede esperar más: hace veintidós años que se explota y las familias y la industria cusqueñas no se benefician directamente”.

Al respecto, el presidente de la CCL de Lima dijo que Cusco ha recibido 37 mil millones de soles desde que se inició Camisea.

“Si no se hubieran malgastado el dinero, toda la región del Cusco tendría gas y nos habría sobrado plata. No puede ella salir ahora a exigir, cuando todos los gobiernos regionales anteriores fueron de izquierda, de su misma ideología”, dijo.

En su opinión, con el presupuesto que recibe de Camisea, la gobernadora electa podría disponer para que se ponga gas a la población del Cusco.

“Para eso es el canon: para el bienestar de la población. Han gastado en parques, monumentos y locales nuevos. Mientras tengamos 27% de pobreza en el Perú, no se pueden gastar en eso; hay que hacer hospitales, escuelas y carreteras”, insistió.

“Tenemos el aeropuerto de Chinchero y no tenemos una carretera para llegar. Si ese aeropuerto se abre, le va a quitar seis millones de pasajeros al de Lima. ¿Saben lo que serán seis millones más de pasajeros en Cusco? Va a colapsar la vía. Vamos a perder turistas, porque el turismo se vende de boca en boca", advirtió.

Para Barrios, con el dinero del canon que van a recibir el gobierno regional de Cusco el próximo año se puede hacer la nueva carretera. “No miren al gobierno central: el gobierno regional del Cusco tiene que hacer su carretera”.