El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proyecta extender su campo de acción con fuerza en Perú. Así lo anunció su presidente, Ilan Goldfajn, durante su exposición en el panel “Articulación público-privada y productividad”, en la última jornada del CADE Ejecutivos 2026.

Allí Goldfajn anunció que el BID, incluso con su brazo ejecutor el BID Invest, “está poniendo a disposición” unos US$ 10 mil millones para invertir en diversos proyectos dentro del Perú en los próximos cuatro años. Dependerá del Gobierno de Keiko Fujimori, así como del sector privado, captar dichos recursos.

“De esa cantidad, US$ 4 mil millones se destinarán al sector privado, un millón cada año en los próximos cuatro. Para que tengan una idea lo que significa para nosotros, esos US$ 4 mil millones en los próximos cuatro años representan lo mismo que hemos hecho en Perú en los últimos 10″, destacó.

Los ejes de interés del BID

Goldfajn enfatizó que, a criterio del BID, existen cinco ejes principales cruciales para que el Perú eleve su productividad.

El primero de ellos es la formalización. “Perú tiene un gran contigente informal. Hay que simplificar las reglas. El Grupo BID está apoyando en esa agenda de formalización y simplificación para que las empresas crezcan, se formalicen y generen mejores empleos”, sostuvo.

Otro punto clave, del que también expusieron previamente en CADE otros como el Banco Mundial, es la decaida inversión pública. El presidente del BID manifestó que no puede tolerarse que existan obras paralizadas.

Como salida, propuso extender las Asociaciones Público-Privadas (APP), donde el BID tiene experiencia como financista en la región.

Goldfajn recalcó la importancia de que América Latina, Perú incluido, adopten la IA para elevar su productividad, pero de forma segura. Foto: Europa Press.

El tercer eje descrito por el banquero fue la “desregulación, transformación digital e Inteligencia Artificial (IA)”. Goldfajn indicó que el BID está comprometido en apoyar a América Latina para que adopte el uso de la IA de una “forma segura, pero productiva”, lo que incluye al Perú.

En cuarto lugar, el presidente del BID mencionó la importancia de la inclusión financiera. Goldfajn vinculó su importancia con lo que representa para las pequeñas y medianas empresas (mype) el acceso al crédito.

“Cuanto más acceso les damos, la gente eleva su productividad. Es crucial”, acotó.

Como último frente aparece el enfoque territorial, un aspecto que, a criterio del banquero, Perú no está aprovechando correctamente. “Aquí en el sur, por ejemplo, existen enormes oportunidades: minería, agroindustria, turismo, comercio. Pero también hay brechas enormes de transporte, colectividad, agua y saneamiento. Debemos trabajar en eso”, cuestionó.

Un eje por fuera: la seguridad

Si bien no lo incluyó como uno de sus ejes clave, Goldfajn también le dedicó unos minutos de su exposición en el CADE a la importancia de la seguridad ciudadana para el crecimiento económico del Perú.

“Para invertir, para crecer, debemos trabajar en seguridad. Elevar las capacidades de investigación criminal de la policía, mejorar el sistema de flagrancia en el país y también el sistema penitenciario”, describió.

En ese y los demás aspectos, el presidente del BID remarcó la importancia del sector privado. En esa línea, fue tajante ante el auditorio del CADE: elevar el crecimiento económico del Perú no depende solo del sector público.

“El sector privado, ustedes, son el dinamismo. En América Latina y el Caribe, nueve de cada 10 empleos son del sector privado. Como Grupo BID, con el BID Invest y BID Lab, estamos comprometidos a juntar buenos proyectos, con condiciones habilitantes, del sector público con el privado”, concluyó.