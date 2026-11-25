El sistema de inversión pública en el Perú enfrenta una crisis estructural caracterizada por la sobrecarga de proyectos y un alarmante incremento de obras paralizadas, indicó Antonio Cusato, economista del Banco Mundial (BM) para Perú, durante el segundo día de CADE Ejecutivos 2026. El evento empresarial se desarrolla en Urubamba, Cusco, hasta el 26 de noviembre.

En detalle, a inicios de 2026 se registraron entre 120,000 y 140,000 proyectos activos, de los cuales cerca del 50% se encuentran detenidos, paralizados o abandonados. ¿Por qué la práctica de incorporar presupuestos mediante modificaciones de última hora agrava la ineficiencia?

Deterioro del desempeño en obra pública

El saldo pendiente por ejecutar en proyectos en el país suma S/ 654,000 millones, lo que equivale al 60% del PBI del Perú y a más de 10 años de toda la inversión pública dedicada exclusivamente a terminar lo pendiente sin iniciar ningún proyecto nuevo.

Frente a este panorama, durante su intervención, Cusato fue enfático al mencionar que el indicador tradicional para la medición del avance de los proyectos no funciona. Sostuvo que la métrica habitual que señala, por ejemplo, que una entidad ejecuta el 92% de su presupuesto anual, no refleja si las obras están avanzando realmente en su ciclo de vida.

Por ello, propuso evaluar la ejecución al cumplir cuatro años de haber sido iniciado un proyecto. Citó como caso al Hospital Lorena de Cusco, que tomó 13 años en ser entregado y que, al cumplir cuatro años desde su inicio en 2011, solo registraba un 20% de avance acumulado.

¿Pero de dónde parte este deterioro del desempeño? Cusato recordó que, entre 2008 y 2011, los proyectos lograban en promedio un 80% de ejecución a los cuatro años. A partir de las reformas de flexibilización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) iniciadas en 2011, este indicador cayó drásticamente a un 65%.

La flexibilización provocó un salto masivo en el volumen de obras: se pasó de gestionar cerca de 2,000 proyectos de más de 1 millón de soles por año a más de 4,000 proyectos anuales a partir de 2012, lo que saturó la capacidad del sistema y generó paralizaciones.

Factores que “empujan” el atraso

El especialista subrayó que los eventos de gran magnitud, como la crisis de la construcción o la inestabilidad política, no movieron sustancialmente la aguja de la tasa de ejecución acumulada respecto al problema estructural de sobrecarga de proyectos.

Cusato explicó, en esa línea, que más bien existen marcadas diferencias entre regiones; por ejemplo, Cusco se ubica al 2021 como la tercera región con mejor avance acumulado a cuatro años, lo que contradice reportes que la catalogaban entre las peores y que se basan únicamente en el número absoluto de obras paralizadas.

Transportes. Es el sector con mayor presupuesto para inversión pública y solo ejecutó el 56%. (Foto: GEC)

El impacto de la reforma del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) no puede quedar de lado. En 2010 se cambiaron las reglas de reparto para incluir criterios de gestión territorial además de población, lo que creó municipalidades “ganadoras” (con más recursos) y “perdedoras”.

Aunque las municipalidades ganadoras recibieron más fondos e incrementaron su volumen de inversión, el porcentaje de avance de sus proyectos a los cuatro años fue idéntico al de las perdedoras.

Por ello, el experto concluyó que aumentar la transferencia de recursos bajo las reglas actuales no resuelve la paralización de obras ni se traduce automáticamente en mejores servicios para la ciudadanía.

Otras cifras

En la práctica, precisó Cusato, 9 de cada 10 proyectos entran al presupuesto mediante modificaciones presupuestales una vez que el presupuesto inicial ya fue aprobado, lo que conlleva a que se omitan los filtros de planificación formal.

Los proyectos aprobados e ingresados a “última hora”; es decir, en el último trimestre del año, registran una tasa de ejecución a cuatro años hasta 25 puntos porcentuales menor que aquellos planificados con 1.5 a 2 años de anticipación.

Llamó, por tanto, a buscar un equilibrio que no implique volver a la inflexibilidad de los años 2000, pero capaz de cerrar la excesiva apertura inicial.