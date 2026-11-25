El Perú tiene un gran déficit de infraestructura en diversos sectores, la cual está estimada en un total de US$ 150,000 millones. Y para reducir esa brecha son diversos los cambios que se proponen desde el sector empresarial. Uno de ellos apunta a aumentar los niveles de inversión pública.

En esa línea, el director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), José Salardi, cuestionó la visión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre los topes para destinar recursos a inversiones en infraestructura.

“Ayer escuchamos al Ministro de Transportes con todo el portafolio de proyectos, que desde hace años atrás se vienen comentando, pero mientras el MEF siga con una mirada más de hacienda y no de desarrollo del país, esos proyectos no van a avanzar”, sostuvo Salardi durante su participación en el CADE 2026, en el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los empresarios de los sectores esenciales”.

“Lo que demandan los proyectos en recursos colisiona con el presupuesto que tenemos y con una mirada de corto plazo. Debemos comenzar a apostar en un desarrollo de fondo del país, en materia de infraestructura”, agregó Salardi, quien también fue titular del MEF.

El vocero de Codip propuso ampliar los niveles de endeudamiento del país, con el fin de ayudar a cerrar la brecha en infraestructura. “Creo que es un error que busquemos que el ratio de deuda entre el PBI siga convergiendo al 30% o menos, cuando estamos sacrificando crecimiento. Dale diez puntos más de holgura y ni siquiera alcanzaríamos a Chile, que está en 42%, pero serían US$ 40,000 millones de más que podemos dar como señal al mercado, para que se activen las infraestructuras que están faltando y salgan de manera simultánea. Con eso comenzaríamos a avanzar de manera seria en cerrar las brechas que existen”, sostuvo Salardi.

Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú & Country, José Salardi, director ejecutivo de Codip, y Ángela Flores, directora ejecutiva Alafarpe, participaron en el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los empresarios de los sectores esenciales”. Junto a ellos María Isabel León, conductora del citado panel del CADE 2026.

Reducir trámites para acelerar la ejecución de proyectos

Myriam Akhoun, CEO de Engie Energía Perú & Country, propuso reducir la cantidad de trámites para acelerar la ejecución de proyectos, que en el caso de su sector puede tomar entre cinco a diez años para que tengan luz verde.

“Cuando queremos sacar adelante un proyecto renovable, necesitamos más de diez permisos. Cuando se termina el trámite a veces la tecnología ya cambió y hay que volver a empezar de nuevo para poder sacar el proyecto adelante. No se trata de no cumplir con la regulación ambiental, sino de agilizar los procesos, con una ventanilla única por ejemplo, para permitir que esos proyectos se ejecuten más rápido”, sostuvo Akhoun, quien también participó del citado panel, en el marco del CADE 2026.

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Calidad de las inversiones bajo la lupa

José Salardi también cuestionó la calidad de algunos proyectos de inversión pública. “El Estado lamentablemente en los últimos tiempos ha venido invirtiendo muy mal, la eficiencia del gasto ha sido pésima. Por ejemplo, en el sector de agua se ha dado el sinsentido de que en los últimos años se ha invertido más, pero la brecha ha ido creciendo”, subrayó.

En ello coincidió Ángela Flores, directora ejecutiva de La Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe). En su caso, hizo hincapié en las inversiones relacionadas al sector salud.

“Toda inversión que hemos hecho quizá no ha sido rentable. Pues si invertirnos en construir un hospital, eso no resuelve su operatividad o si el nivel de satisfacción del usuario es alto o bajo, pues nadie lo mide”, subrayó Flores, también participante del panel.