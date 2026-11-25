Pero hay dos factores que podrían frenar este ritmo. El primero es el impacto del fenómeno de El Niño, lo cual podría hacer que algunas familias posterguen su decisión de comprar una vivienda. Y el segundo factor es una próxima alza en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, debido a que en este mes de noviembre el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió aumentar su tasa de interés de referencia, de 4.25% a 4.50%. Y algunos analistas estiman que el BCRP podría volver a aumentar su tasa de referencia en los próximos meses.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, refirió que el impacto del alza de la tasa de interés en los créditos hipotecarios no es inmediato, sino gradual, por lo que estima que se empezará a notar a partir de enero del próximo año. “Y con el objetivo de controlar la inflación, el BCRP podría realizar una nueva alza de su tasa en diciembre o en enero, con lo cual impacto en las tasas hipotecarias sería aún mayor”, indicó.

Frente a este escenario, las compañías inmobiliarias alistan medidas de promoción para evitar que las ventas de viviendas se frenen en el primer trimestre del 2027, pues ese es el periodo donde estiman se notaría el mayor impacto tanto por El Niño y el alza de las tasas de interés.

“Tanto por la tasa de interés y por El Niño, esos dos movimientos podrían generar que en el primer trimestre del próximo año las ventas no crezcan, en comparación al primer trimestre del 2026”, subrayó José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliario del Perú (Codip).

Para evitar el freno de los créditos hipotecarios y con ello de las ventas de viviendas, las inmobiliarias alistan algunas ofertas. “Por ejemplo, una inmobiliaria podría asumir algunas de las cuotas del crédito hipotecario. Cada desarrolladora establecerá diversas estrategias”, indicó Espantoso.

Asimismo, el ejecutivo refirió que coordinarán con las entidades financieras para masificar una medida promotora, donde se compra la vivienda en preventa pero el usuario recién empezará a pagar el crédito luego de varios meses, cuando le hagan la entrega de su propiedad.

Además, Espantoso resaltó la posibilidad de que los afiliados a las AFP puedan usar hasta el 25% de su fondo previsional para la cuota inicial de un primer crédito hipotecario. “Eso ayuda al ahorro para la compra de una vivienda”, anotó.

El presidente de Codip, José Espantoso, es uno de los expositores en CADE Ejecutivos 2026.

Reducción de tamaños de las viviendas

En los últimos años se mantiene una tendencia en la reducción de las dimensiones de las viviendas nuevas. El promedio del tamaño de las viviendas nuevas en Lima pasó de 70 m2 en el 2022 a 63 m2 en este 2026.

Codip prevé que esta tendencia se consolidará en los siguientes años y el estándar será liderado por las viviendas de 60 m2, las cuales ofrecen dos dormitorios. “Es perfecta para una pareja joven que recién empieza a formar una familia y así puede acceder a su primera vivienda. Y también crece la demanda por viviendas de 40 m2, con un dormitorio, para jóvenes solteros. Estas tendencias también las vemos en otros países de la región como Chile, Colombia y México”, apuntó José Espantoso.

Faltarían recursos para Techo Propio

Por otro lado, el gremio inmobiliario alertó que aún hacen falta más recursos para los bonos del programa Techo Propio. “Si bien el MEF hace poco aprobó un crédito suplementario de S/ 150 millones, no va a alcanzar. Hay 6,500 familias que se están quedando sin bonos, que ya han ahorrado, ya aprobaron su bono y su casa está lista, pero no se les puede entregar la llave, pues no hay presupuesto, es lamentable”, cuestionó Espantoso. El gremio inmobiliario estima que se requeriría duplicar el reciente monto asignado, hasta llegar a los S/ 330 millones.

Y también preocupa el panorama para el 2027, pues el fondo inicial para subsidios estatales de promoción para la compra viviendas asciende a S/ 500 millones, con una proyección de aumento a S/ 1,000 millones hacia el segundo semestre. “Pero lo que se requiere es un fondo de S/ 2,000 millones, que es lo que se venía destinando en los años anteriores. El subsidio no solo ayuda a que más familias accedan a una vivienda sino que luego parte de este fondo retorna al Estado vía más impuestos generados por la actividad inmobiliaria”, sostuvo José Espantoso.

El dato. Actualmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios en las entidades financieras varían entre el 7.5% y 21.5% anual, según reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).