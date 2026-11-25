En ese escenario, Gestión conversó, en exclusiva, con Milagros Maraví Sumar, presidenta ejecutiva del Indecopi, para conocer el balance de su gestión, los avances en la eliminación de barreras burocráticas, los sectores que concentran mayores denuncias y sanciones, así como las reformas normativas, los proyectos de fiscalización y los desafíos institucionales que marcarán el próximo año.

-El Gobierno anterior impulsó un shock desregulatorio. ¿En qué quedó esa iniciativa?

El shock desregulatorio fue una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que su continuidad corresponde consultarla con ese ministerio. Sin embargo, desde el Indecopi realizamos permanentemente labores de identificación y eliminación de barreras burocráticas.

Durante el primer semestre de 2026, por ejemplo, se eliminaron 4,619 barreras, lo que representa un beneficio estimado de S/ 29 millones para la ciudadanía y el sector productivo.

-¿Están preparando una nueva iniciativa para eliminar barreras burocráticas?

Sí. Estamos impulsando una intervención de desregulación sectorial que comenzará con el Ministerio de Salud (Minsa), específicamente con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

El objetivo es identificar barreras ilegales, irracionales y posibles excesos regulatorios para que las propias entidades puedan eliminarlos voluntariamente.

-¿Cómo funcionará esta intervención y cuándo esperan tener resultados?

Vamos a conformar equipos de trabajo con especialistas del propio sector y del Indecopi. La idea es capacitarlos para que puedan identificar barreras y evitar que sea necesario iniciar procedimientos de oficio.

Contaremos con cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nos permitirá incorporar herramientas de inteligencia artificial para revisar las regulaciones con mayor rapidez.

Esperamos tener en los próximos tres meses un diagnóstico de las barreras identificadas y, a partir de ello, comenzar un plan de trabajo con el Minsa para su eliminación.

-¿Este mecanismo se aplicará posteriormente a otros sectores?

Sí. Queremos que esta primera experiencia sirva como modelo para replicarla en otros sectores y posteriormente en municipalidades.

El objetivo es que las propias entidades cuenten con equipos capacitados para identificar cuándo una regulación puede convertirse en una barrera burocrática. También buscamos trabajar con los nuevos gobiernos locales para evitar que vuelvan a establecer restricciones que ya fueron eliminadas.

Presidenta ejecutiva de Indecopi, Milagros Doris Maraví Sumar. Fotos: Joel Alonzo/gec

Fiscalización y sectores con más denuncias

-¿Qué sectores económicos concentran actualmente las mayores denuncias y sanciones en materia de protección al consumidor?

Los sectores financiero, telecomunicaciones, comercio y transporte aéreo y terrestre concentran la mayor cantidad de denuncias.

En cuanto a sanciones, destacan los sectores financiero, construcción, inmobiliario, comercio y transporte aéreo y terrestre. Por eso, buena parte de la fiscalización de oficio se concentra en estas actividades.

Sin embargo, también estamos fortaleciendo los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan resolver sus controversias sin necesidad de iniciar un procedimiento sancionador.

-¿Qué medidas están adoptando frente a los sectores que presentan mayores problemas?

Nos hemos reunido con los gremios empresariales, incluidos los vinculados a la banca y seguros, porque queremos fortalecer la prevención.

Estamos promoviendo mecanismos como el arbitraje de consumo, que permite solucionar controversias sin necesidad de llegar necesariamente a una sanción. Creo que las empresas también tienen incentivos para cuidar su reputación. Ninguna debería querer aparecer entre las más denunciadas o sancionadas.

Cambios en el cálculo de multas a empresas

-Precisamente, considerando que algunos sectores acumulan denuncias y sanciones, ¿las multas actuales son suficientes para disuadir las infracciones? ¿Están evaluando incrementarlas?

No estamos trabajando en un incremento general de multas, pero sí tenemos listo un proyecto de modificación del reglamento de infracciones y sanciones del Indecopi.

Actualmente existe un reglamento general, pero consideramos que cada área tiene características distintas. No necesariamente deberían aplicarse los mismos criterios para protección al consumidor, libre competencia o competencia desleal.

Lo que buscamos es mantener un reglamento, pero incorporar cuadros y criterios diferenciados por especialidad, además de mecanismos que permitan una mayor proporcionalidad y razonabilidad en las sanciones.

-¿Eso significa que las multas también se diferenciarán según el tamaño de las empresas?

Sí. Ese es uno de los aspectos que queremos incorporar. No es lo mismo una empresa de gran tamaño que una pequeña.

Queremos que las multas sean suficientemente disuasivas, pero tampoco que resulten imposibles de cumplir. Una sanción excesivamente elevada puede ser contraproducente si la empresa simplemente no puede pagarla.

La intención es establecer criterios que permitan una aplicación más razonable y proporcional, considerando tanto el área involucrada como el tamaño del proveedor.

-¿Con esta modificación las multas podrían ser más altas o bajas que las actuales?

No se trata necesariamente de que sean más altas o bajas. Lo que queremos es un nuevo enfoque en la aplicación de las multas.

Además, el sistema sancionador no termina únicamente en una multa. También existen medidas correctivas que, en determinados casos, pueden representar obligaciones económicas importantes para las empresas, como devolver montos cobrados indebidamente.

Por eso, nuestra prioridad no es incrementar las sanciones, sino mejorar los criterios con los que se imponen.

-¿Cuándo podría aprobarse esta reforma?

El proyecto ya está listo y debe pasar por el Consejo Directivo [de Indecopi]. La próxima sesión está prevista para el 27 de noviembre.

Después deberá seguir el procedimiento correspondiente ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Estamos interesados en impulsar estos cambios porque forman parte de una serie de modificaciones normativas destinadas a mejorar el funcionamiento del Indecopi.

1. Indecopi prepara cambios en sanciones a empresas: las nuevas reglas en evaluación (Foto: GEC)

LEA TAMBIÉN: Indecopi declara ilegales 11 cobros y tres requisitos exigidos por esta municipalidad

Comercio electrónico e inteligencia artificial

-El comercio electrónico continúa creciendo, especialmente mediante redes sociales. ¿Cómo está respondiendo el Indecopi a este mercado?

Estamos trabajando en fortalecer nuestras capacidades de monitoreo. Queremos que los consumidores conozcan claramente sus derechos y que los proveedores y las plataformas tengan claras sus obligaciones.

Actualmente, todavía tenemos limitaciones tecnológicas para realizar un seguimiento más inmediato de todo lo que ocurre en los mercados digitales.

Por eso estamos desarrollando herramientas de inteligencia artificial con apoyo de cooperación internacional y preparando un proyecto de transformación digital.

-¿La inteligencia artificial permitirá detectar infracciones sin esperar una denuncia del consumidor?

Ese es precisamente uno de nuestros objetivos. Queremos que el Indecopi pueda observar el mercado, identificar posibles irregularidades y actuar preventivamente. Por ejemplo, si detectamos una publicidad que podría resultar engañosa, podemos intervenir antes de que se produzcan más afectaciones a los consumidores.

La inteligencia artificial no estará destinada a resolver los casos, porque esa responsabilidad corresponde a los funcionarios. Será una herramienta para analizar información con mayor rapidez y mejorar nuestra capacidad de fiscalización.

-¿Cuándo comenzaría a implementarse esta transformación digital?

Esperamos tener formulado el proyecto de inversión durante enero de 2027 para que pueda seguir su evaluación correspondiente.

Estamos coordinando con el MEF porque se requerirá financiamiento. Nuestra expectativa es comenzar a implementar cambios durante el próximo año, aunque los plazos también dependerán de las decisiones presupuestarias.

Indecopi alista reformas en multas, fiscalización y protección al consumidor para 2027 | Foto: Referencial

Reformas en protección al consumidor y procedimientos concursales

-Además de las multas, ¿qué otros cambios normativos preparan el Indecopi?

Estamos modificando la directiva de protección al consumidor para simplificar los procedimientos y permitir que las controversias se resuelvan con mayor rapidez.

Es una modificación que podemos aprobar internamente y esperamos que también sea evaluada en la sesión del Consejo Directivo del 27 de noviembre. La finalidad es reducir tiempos y hacer que nuestros procedimientos sean más ágiles.

-¿Se está evaluando cambios en la Ley Concursal?

Sí. Estamos trabajando con apoyo de cooperación técnica en una revisión de los procedimientos concursales y de las modificaciones que podrían requerirse en la legislación.

Uno de los aspectos que queremos analizar es hasta dónde debe llegar la intervención del Indecopi en estos procedimientos.

Tenemos que evaluar si corresponde que la entidad continúe interviniendo en todas las controversias que puedan surgir después de la aprobación de un plan o si existen etapas en las que su participación debería ser distinta.

-¿Estas modificaciones podrían reducir los plazos de los procedimientos concursales?

La intención general es identificar los cuellos de botella y hacer que los procedimientos sean más ágiles. Sin embargo, todavía estamos evaluando las propuestas y no tenemos un cronograma definido para presentar los cambios legislativos.

Compromisos con la OCDE y prioridades para 2027

-¿Cómo avanza el Indecopi en los compromisos vinculados al proceso de adhesión del Perú a la OCDE?

Es una de nuestras prioridades. Hemos avanzado en los compromisos correspondientes a protección al consumidor y seguimos trabajando en los aspectos pendientes en materia de libre competencia.

Consideramos que este proceso es importante para fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar nuestra actuación en los mercados.

-Finalmente, ¿cuál es el principal objetivo de su gestión para el próximo año?

Queremos un Indecopi que pueda responder con mayor rapidez a los cambios de la economía, que fortalezca la prevención y que tenga mejores herramientas para supervisar los mercados.

Eso implica modernización tecnológica, mejoras normativas y una gestión más eficiente de nuestros recursos.

La idea es que podamos actuar cada vez más de oficio, identificar problemas antes de que se agraven y contribuir a que los mercados funcionen correctamente.