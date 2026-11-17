Ante la suspensión de operaciones de Plus Ultra en la ruta Lima–Madrid–Lima, el Indecopi exige a la aerolínea atender oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación.

“Nuestro equipo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya brinda orientación y gestiona reclamos en el lugar. Recuerda tus derechos: Deben informarte de forma clara cómo solicitar el reembolso de tu boleto o qué alternativas tienes para continuar tu viaje”, señalaron mediante su cuenta de X.

Asimismo, el organismo señaló que los usuarios afectados pueden presentar su reclamo en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea. “Si compraste tu pasaje a través de una agencia de viajes, contáctala de inmediato para conocer tus opciones”, agregó.

Ante la suspensión de operaciones de Plus Ultra en la ruta Lima–Madrid–Lima, el Indecopi exige a la aerolínea atender oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación. https://t.co/UEAZgIPt2e — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) November 17, 2026

¿Qué ocurrió?

La aerolínea española Plus Ultra suspendió desde hoy martes 17 de noviembre y hasta nuevo aviso sus vuelos entre Lima y Madrid, como parte de un proceso de reestructuración financiera y operativa que también alcanza a sus conexiones con Argentina.

La decisión supone un nuevo recorte de su presencia en América Latina, luego de que la compañía dejara de operar previamente su ruta a Colombia.

La empresa confirmó la medida a través de un comunicado publicado en su página web, en el que atribuyó la decisión al complejo escenario que atraviesa el transporte aéreo y al incremento de sus costos operativos, particularmente el combustible. La empresa indicó que busca fortalecer su estructura y asegurar su viabilidad futura.

Según informó Europa Press, la suspensión alcanza también a los vuelos hacia Argentina, mientras que la conexión con Colombia ya había sido retirada. De esta manera, Venezuela es el único destino latinoamericano al que Plus Ultra mantiene vuelos regulares.