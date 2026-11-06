Copa Airlines incorporará una octava frecuencia diaria en la ruta Lima-Panamá entre el 17 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, para atender la mayor demanda de viajes durante la temporada alta. (Foto: Archivo)
Copa Airlines incorporará una octava frecuencia diaria en la ruta Lima-Panamá entre el 17 de diciembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, para atender la mayor demanda de viajes durante la temporada alta. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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incrementará temporalmente sus operaciones entre y con la incorporación de una octava frecuencia diaria en esta ruta, que actualmente cuenta con siete vuelos al día. La medida estará vigente desde el 17 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, en respuesta a la mayor demanda prevista durante las y el inicio de 2027.

Con esta ampliación, ofrecerá una alternativa adicional de viaje entre ambos destinos durante uno de los periodos de mayor movimiento de pasajeros, de acuerdo a información de la compañía. La nueva operación busca brindar más opciones de horarios a los viajeros peruanos que planean desplazarse durante las o visitar a sus familiares.

Más horarios y conexiones desde Panamá

La nueva frecuencia será operada mediante los vuelos CM 657, en el trayecto Panamá-Lima, y CM 658, para la ruta de retorno. El primero despegará de Panamá a las 7:50 am. y llegará a Lima a las 11:25 am., mientras que el segundo partirá de la capital peruana a las 12:30 pm. y aterrizará en Panamá a las 4:19 pm. Todos los horarios corresponden a las horas locales de cada ciudad.

Con esta octava frecuencia, queremos responder a la mayor demanda de viajes de fin de año y de inicio de 2027, ofreciendo a nuestros pasajeros en Perú más horarios y mejores opciones para planificar sus vacaciones o visitar a sus familias”, afirmó José Agüero Rosas, gerente general de Copa Airlines para Perú.

Copa Airlines.Desde el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, la aerolínea ofrece conexiones con más de 85 destinos en el continente, mediante una red de más de 385 vuelos diarios. (Foto: Archivo)
Copa Airlines.Desde el aeropuerto internacional de Tocumen, en Panamá, la aerolínea ofrece conexiones con más de 85 destinos en el continente, mediante una red de más de 385 vuelos diarios. (Foto: Archivo)

La ampliación también fortalecerá las alternativas de conexión desde el , en Panamá, donde Copa Airlines opera su denominado Hub de las Américas. Desde ese centro de operaciones, los pasajeros procedentes de Lima podrán conectar con más de 85 destinos en el continente, a través de una red que cuenta con más de 385 vuelos diarios.

La nueva frecuencia ya se encuentra disponible para la venta, según informó la aerolínea panameña. La operación adicional tendrá carácter temporal y se mantendrá hasta el 31 de enero de 2027.

cuenta con 31 años de operaciones en Perú y forma parte de Copa Holdings. La compañía tiene como principal centro de conexiones el aeropuerto de Tocumen, desde donde articula sus operaciones hacia destinos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

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