La aerolínea con sede en Panamá tiene como objetivo agregar ocho nuevos vuelos a los 35 existentes por semana, dijo el martes el gerente general de Copa en Venezuela, Roberto Pulido . Estos conectarán la capital y otras tres ciudades con Ciudad de Panamá, dijo, en una entrevista en Caracas.

Mejores relaciones entre Venezuela y Colombia también aumentan las oportunidades para las aerolíneas. La aerolínea de bajo costo de Copa, Wingo, está presta a reanudar los vuelos entre los dos países una vez que reciba la autorización de sus gobiernos, agregó.

Otras aerolíneas, incluidas Turkish Airlines e Iberia de España, también están aumentando sus operaciones en el país a medida que se recupera de una caída de siete años. La economía de Venezuela creció un 6% el año pasado, su ritmo más acelerado desde 2007 según una estimación del Fondo Monetario Internacional, ya que el sector petrolero se recuperó tras una relajación de las sanciones estadounidenses.

Pulido comentó que su tasa de ocupación actual supera el 80% y que es un porcentaje muy alto.

Las conexiones adicionales, que incluyen una ruta diaria desde la ciudad de Maracaibo, serían un respiro bienvenido para los venezolanos, que han tenido pocas opciones de vuelo en los últimos años. Durante la recesión prolongada, las aerolíneas, incluidas United Airlines Holdings Inc., American Airlines Group Inc. y Delta Air Lines Inc. suspendieron los vuelos al país, dejándolo en gran medida aislado de los viajeros internacionales.

El año pasado, la invasión de Rusia a Ucrania llevó a Estados Unidos a suavizar sus restricciones al sector petrolero venezolano, mientras que la victoria del presidente de izquierda Gustavo Petro en las elecciones de Colombia provocó una mejora marcada en las relaciones entre Caracas y Bogotá.

En junio pasado, Copa incorporó a la ciudad venezolana de Barcelona a sus destinos directos desde Panamá. La ruta a esta ciudad cercana a los campos petroleros en los estados de Anzoátegui y Monagas es ahora la de más rápido crecimiento en el país, dijo Pulido.

Problema de deuda

Durante años, el Gobierno de Venezuela ha tenido una deuda con Copa, ya que los controles de divisas impedían que la empresa obtuviera ingresos de la nación socialista. Desde entonces, han retirado los controles y la economía ahora está en gran medida dolarizada.

Si bien la empresa ha sostenido reuniones con funcionarios del Gobierno para buscar formas alternativas de pago, no se ha llegado a una solución concreta, dijo Pulido.

“Entendemos que es algo que deberemos resolver más adelante, pero por lo pronto seguimos con nuestras operaciones”, dijo.