El regreso se concretará durante la temporada de verano austral, con operaciones en ambas rutas desde este lunes hasta el 27 de marzo de 2027. Para ello, la aerolínea utilizará aviones Boeing 787-8 Dreamliner, con capacidad para 255 pasajeros: 20 en Business Class, 21 en Premium Economy y 214 en clase económica.

La operación, sin embargo, no terminará con la temporada de verano. Desde abril de 2027, la ruta Lima-Montreal continuará durante todo el año, con tres frecuencias semanales (martes, viernes y domingo) y aeronaves Airbus A330-300, que cuentan con capacidad para 297 pasajeros.

“Estamos muy contentos de volver a Lima y digo volver entre comillas, porque nosotros desde Perú nunca nos fuimos. A pesar de que no estábamos volando con pasajeros, sí continuamos volando con aviones de carga”, explicó.

La continuidad de las operaciones de carga permitió a la compañía mantener su presencia en el mercado peruano durante la pausa de los vuelos de pasajeros. Con el retorno de estos últimos, Air Canada también podrá transportar más mercancías en las bodegas de los aviones, aprovechando el espacio disponible.

¿Qué impulsó el retorno de Air Canada? La decisión de reanudar los vuelos responde, principalmente, a dos factores. “A que ya estamos recibiendo más aviones este año y, lo segundo, al intercambio comercial que hay entre Canadá y Perú”, señaló Babun, quien recordó que ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio desde 2009.

Alfredo Babun, gerente regional de Air Canada para los Países Andinos. Foto: Air Canada

¿Cuál es la expectativa de Air Canada?

Con el retorno de los vuelos, Air Canada espera recuperar los niveles históricos de ocupación que alcanzó en el mercado peruano, cuando en varias ocasiones superó el 90%. “Estamos apostando a que ambos vuelos, hacia Montreal y Toronto, operen con esos mismos niveles”, indicó el gerente regional.

El objetivo de recuperar esos resultados estará ligado a la evolución de la demanda y a la disponibilidad de aviones. Por ahora, la aerolínea no contempla incorporar nuevas ciudades canadienses a sus conexiones directas desde Lima, aunque evalúa la posibilidad de aumentar las frecuencias si el mercado lo justifica . “Tenemos que ver si se justifica poner más frecuencias al mercado peruano, porque obviamente necesitamos tener demanda para poner frecuencias adicionales, sobre todo con el precio del combustible como está ahora”, reiteró.

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La rentabilidad también será determinante para definir dónde operar las aeronaves. “Tenemos que hacer el esfuerzo de que los aviones salgan absolutamente llenos de pasajeros y de carga”, remarcó. Si una ruta no alcanza los resultados esperados, explicó, la compañía podría trasladar los aviones a otros mercados donde la operación sea más rentable.

A este escenario se suma el retraso en la entrega de nuevas aeronaves. Babun recordó que el Airbus A321XLR acumuló una demora de dos años, aunque Air Canada ya comenzó a recibirlo. Además, prevé que las entregas del Boeing 787-10 empiecen hacia finales de año. Una vez que disponga de estos aviones, la compañía revisará cómo distribuirlos entre sus rutas internacionales y si el mercado peruano justifica sumar frecuencias.

Mientras evalúa una posible expansión de sus operaciones en Perú, Air Canada también busca captar pasajeros que utilicen Toronto y Montreal como puntos de conexión hacia otros destinos. Desde Montreal, comentó el vocero, los viajeros pueden enlazar con distintas ciudades de Canadá, alrededor de 50 destinos en Estados Unidos y otros puntos de Europa y Asia.

Para quienes viajan a Estados Unidos vía Canadá, el ejecutivo destacó una ventaja operativa: los pasajeros pueden completar los trámites migratorios y aduaneros estadounidenses antes de abordar su vuelo de conexión. Air Canada, además, transfiere el equipaje hasta el siguiente vuelo, lo que facilita el tránsito entre destinos.

Esta red de conexiones también se apoya en acuerdos con otras aerolíneas. En Sudamérica, Air Canada mantiene un acuerdo de código compartido con Avianca , que permite viajar desde Lima a Canadá vía Bogotá los días en que no opera vuelos directos desde la capital peruana. En ese itinerario, el tramo Lima-Bogotá es operado por Avianca, aunque se comercializa también bajo el código de Air Canada.

En Norteamérica, la compañía trabaja con United Airlines, su socio de Star Alliance, y ambas participan junto con Lufthansa en un joint venture para los vuelos del Atlántico Norte. Estos acuerdos permiten comercializar vuelos entre las redes de las compañías y conectar destinos mediante diferentes operadores. Babun citó como ejemplos los itinerarios desde Montreal hacia Frankfurt y, posteriormente, Berlín con Lufthansa, así como las conexiones a través de Swiss y Austrian Airlines.

La red se extiende también a Asia, con acuerdos con Air China, All Nippon Airways y Thai Airways. En Oceanía, la aerolínea cuenta con conexiones hacia Australia y Nueva Zelanda mediante Air New Zealand, mientras que para llegar a destinos africanos dispone de alternativas a través de Brussels Airlines y South African Airways. “Con toda esta red y combinaciones de acuerdos de código compartido, prácticamente podemos llevar a los clientes a cualquier parte del mundo”, afirmó.

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En el mercado peruano, Air Canada también mantiene acuerdos interlineales con Latam Airlines y Sky para facilitar las conexiones con otras ciudades del país. Estos acuerdos permiten combinar vuelos en un mismo boleto y gestionar el equipaje hasta el destino final. Así, un pasajero que viaje desde Toronto a Lima y luego continúe hacia Cusco puede recibir las tarjetas de embarque de ambos tramos en Canadá y registrar su equipaje hasta su destino final.

La aerolínea espera recuperar los niveles históricos de ocupación que en varias ocasiones superaron el 90%. Un eventual aumento de frecuencias dependerá de la demanda, la disponibilidad de aeronaves y la rentabilidad de las rutas. Foro: Air Canada

¿Cómo es el perfil del viajero peruano a Canadá?

Los viajes por negocios representan al menos el 50% de los pasajeros de Air Canada en el mercado peruano , según Babun. Esta demanda está impulsada principalmente por los vínculos comerciales entre Perú y Canadá.

“Con este intercambio comercial que hay entre Canadá y Perú, obviamente lo número uno es la minería, oro, cobre, plata, etcétera. Después nosotros sacamos de Perú todo lo que es fruta fresca, espárrago, etcétera. [...] Hay inversión de energía, distribución eléctrica, infraestructura, la banca. Entonces, obviamente, el cliente corporativo para nosotros es muy, muy importante”, detalló.

Pero el segmento corporativo no es el único que sostiene la demanda. También están los pasajeros que viajan para visitar a familiares y amigos, una categoría conocida en la industria como Visiting Friends and Relatives (VFR). Babun indicó que aproximadamente 40,000 peruanos viven en Canadá, lo que genera desplazamientos en ambas direcciones, tanto de quienes viajan desde Perú para visitarlos como de los residentes en Canadá que regresan para reunirse con sus familias.

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El turismo constituye otro componente de la demanda tomando en cuenta la variedad de actividades que ofrece Canadá durante todo el año, desde los deportes de invierno hasta las propuestas culturales. “A ello se suman los parques nacionales, los museos, los espectáculos musicales y el teatro”, relató.

El flujo de viajeros también se produce en sentido inverso, con visitantes extranjeros que llegan al Perú desde Canadá, Estados Unidos y Europa. Entre los atractivos que motivan esos viajes, el ejecutivo mencionó destinos como Cusco y Machu Picchu, además de la gastronomía peruana.

Por último, se encuentra el segmento educativo como otra fuente de demanda, ya que cada vez más peruanos viajan a Canadá no solo para estudiar inglés o francés, sino también para cursar programas técnicos, carreras universitarias y estudios de posgrado. “Creo que hay una mezcla de todo ese tipo de tráfico que obviamente va a hacer que el vuelo funcione extremadamente bien”, concluyó.