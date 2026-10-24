Air Canada retoma sus vuelos directos entre Lima y Toronto y Montreal tras tres años sin transportar pasajeros en estas rutas. Foto: Air Canada
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Karen Guardia Quispe
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Tras tres años de ausencia, Air Canada reanudará este lunes 26 de octubre sus vuelos directos entre Lima y las ciudades canadienses de Toronto y Montreal, adelantando así su regreso, inicialmente previsto para comienzos de 2027. ¿Qué factores impulsaron esta decisión y cuáles son las expectativas de la aerolínea en esta nueva etapa? Alfredo Babun, gerente regional de Air Canada para los Países Andinos, brinda los detalles en exclusiva a Gestión.

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