São José dos Campos (Brasil). El grupo LATAM inició la incorporación del primer Embraer 195-E2 a su flota, como parte de las 24 aeronaves compradas al fabricante brasileño —y con opción de 50 adquisiciones adicionales— tras un acuerdo de US$ 2,100 millones.

Jerome Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil, precisó que las operaciones comerciales de los E195-E2 comenzarán a finales del 2026, a medida que se espera “un número crítico de aeronaves, que va a ser de alrededor de cuatro a cinco”.

Aunque las primeras unidades operarán exclusivamente en Brasil, la compañía evalúa la posibilidad de utilizarlas en otros países sudamericanos, incluido Perú, siempre que se cumplan con una serie de criterios en esta primera fase.

“Queremos aún firmar las 24 acá, operar bien, conocer bien la aeronave para después eventualmente operarla afuera de Brasil” , dijo a la prensa tras la ceremonia de entrega realizada en la sede de Embraer en São José dos Campos, São Paulo.

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Según Embraer, el E195-E2 consume hasta 30% menos combustible que los E-Jets de primera generación. Las primeras 24 aeronaves E195-E2 de LATAM estarán destinadas principalmente a reforzar las operaciones domésticas en Brasil. Foto: F. Cuadros / Gestión

LATAM estrenará sus Embraer en 42 rutas de Brasil

En su fase inicial se utilizarán 14 aviones del modelo E195-E2 para 42 rutas, entre ellas ocho nuevas y cuatro destinos inéditos en la red de Latam: Cabo Frio (Río de Janeiro), Ji-Paraná (Rondonia), Macaé (RJ) y Rondonópolis (Mato Grosso). Se estima que LATAM Brasil alcance una red de 67 destinos domésticos, la mayor de su historia en dicho mercado.

Cadier enfatizó que la incorporación del E195-E2 busca fortalecer la conectividad local en Brasil a través de ventajas competitivas en la categoría E2 —frente a sus grandes competidores, Boeing y Airbus— como el consumo de combustible de hasta un 30% menos que los E-jets de primera generación, así como por su alcance de 3,000 millas náuticas (5.556 km) y aviónica fly-by-wire de cuarta generación.

Acotó que representa una nueva generación de aeronaves con la que pretende impulsar la conectividad regional, reducir los costos operativos de las aerolíneas y facilitar la apertura de rutas que actualmente presentan limitaciones comerciales.

El acuerdo de compra anunciado en septiembre de 2025 contempla la entrega de 12 unidades hasta fines de 2026 y otras 12 durante 2027, con lo que se completaría el pedido firme de 24 aviones.

¿Qué falta para que los nuevos Embraer vuelen en Perú?

Cadier resaltó que LATAM Airlines ya estudió las posibilidades de emplear estos aviones en otros países sudamericanos, pero decidió comenzar por Brasil para complementar las operaciones que actualmente desarrolla con sus aeronaves Airbus A320.

“Con las 50 opciones adicionales que tenemos, podrían abrirse países (a la ruta de los E195-E2) como Perú y Chile (...) La posibilidad, cuando miramos llegar a 74 aviones en total, existe, sí, en mercados fuera de Brasil. Pero no estamos mirando eso por el momento”, reiteró.

El funcionario de LATAM Airlines dejó abierta la puerta para que en una tercera etapa de expansión se sumen rutas regionales en Sudamérica, aunque aclaró que todavía no se ha definido ni negociado su implementación.

Francisco Gomes Neto, presidente y CEO de Embraer y Jerome Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil, sostienen un modelo a escala menor del primer E195-E2 que adquiere la aerolínea. Foto: F. Cuadros / Gestión

Embraer y las oportunidades de las rutas peruanas

Desde la perspectiva del fabricante Embraer, Perú representa un mercado con oportunidades para ampliar la conectividad aérea mediante aeronaves de menor capacidad y mayor eficiencia operativa.

Priscila Doro Solymossy, vicepresidenta de Ventas y Marketing para América Latina y el Caribe de Embraer, agregó que el E195-E2 es una aeronave de pasillo único y menor capacidad —de 132 a 136 pasajeros y con una disposición 2-2, es decir, dos asientos a cada lado—, conocida en la industria como small narrowbodies.

“Estos equipos permiten atender mercados donde la demanda no necesariamente justifica la utilización de aviones más grandes. Perú tiene muchas posibilidades. Hay algunos desafíos importantes, pero también muchas oportunidades”, mencionó a Gestión.

Doro Solymossy sostuvo que estas aeronaves tienen un buen desempeño en terminales ubicadas a gran altitud, como el aeropuerto de Bogotá (Colombia), donde las condiciones geográficas demandan mayores exigencias para el desempeño de los aviones. Esta característica es relevante para llegar a destinos de la región andina. Sin embargo, reconoció que, pese a las oportunidades del mercado peruano, existen desafíos relacionados con su infraestructura aeroportuaria.

La ejecutiva insistió en que la familia E2 permite complementar la operación de aviones más grandes, sustituir equipos antiguos y atender mercados que actualmente no cuentan con suficiente conectividad aérea.

¿Pasajes más baratos? El impacto del combustible en las aerolíneas

Uno de los principales argumentos económicos detrás de la incorporación de los E195-E2 es su mayor eficiencia en el consumo de combustible, en un contexto de incremento de los costos operativos para la industria por la guerra en Irán.

Las mejoras tecnológicas reveladas por Latam y Embraer sobre el nuevo modelo E2 y su capacidad de ahorro en 30% de consumo de combustible y reducción de hasta 25% en las emisiones de carbono no necesariamente se traducirían en una disminución inmediata de los precios de los boletos aéreos.

Al ser consultado por Gestión sobre el efecto de la eficiencia en las tarifas y márgenes de rentabilidad para la aerolínea, Cadier aclaró que las mejoras operativas suelen terminar reflejándose en los precios debido a las propias características competitivas del sector, aunque el actual encarecimiento del combustible limita esos beneficios.

Los nuevos E195-E2 de LATAM tendrán capacidad para 136 pasajeros y una configuración de cabina sin asiento central. Este diseño se elaboró para atender rutas de corta y media distancia, según el fabricante brasileño. Foto: Embraer

A la fecha, las aerolíneas brasileñas enfrentan un incremento considerable del costo de combustible: “Estamos pagando entre 80% y 90% más de lo que pagábamos en febrero de este año”, dijo. Un escenario similar se constató en Perú, Colombia, Ecuador y Chile, con alzas de hasta 93% del jet fuel —que limita los planes de expansión de las aerolíneas y, según IATA, podría traer tarifas inevitablemente más altas—.

De acuerdo con Cadier, este incremento ha modificado sustancialmente la estructura de costos de las compañías, ya que típicamente el combustible en Brasil abarca de 30% al 32% de los costos de operación de Latam; mas ahora está en 45%.

En ese escenario, la incorporación de aviones más eficientes permitiría amortiguar parcialmente el encarecimiento del combustible, aunque no necesariamente compensarlo por completo.

“En este momento tenemos que hablar de precios que nos van a ayudar a compensar este aumento. Aún no llegamos a la compensación total del aumento. Por eso los márgenes reportados por todo el sector en el mundo han estado por debajo de las expectativas”, añadió el directivo de LATAM.

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Entonces, ¿habrá más margen de rentabilidad para las aerolíneas con este E2? Cadier complementó que todos los tipos de eficiencia que las compañías tienen “normalmente van directamente al precio, no necesariamente creando más margen para las empresas”.

Desde Embraer, Doro Solymossy concluyó que la eficiencia de sus aeronaves representa una ventaja económica para los operadores, pero aclaró que las decisiones sobre las tarifas corresponden exclusivamente a cada compañía.

“No necesariamente son boletos más baratos, pero (existe) la posibilidad de ofrecer frecuencias para mercados que hoy no (las) tienen”, remarcó.

Embraer apuesta también por Avianca

La fabricante brasileña busca fortalecer su presencia en América Latina con acuerdos comerciales que implican a grupos aeronáuticos, con rutas en distintos países.

Doro Solymossy aclaró que ya existe un acuerdo con el Grupo Abra —la empresa matriz de Avianca, Gol y Sky— para la adquisición de 20 aviones Embraer E195-E2, y con margen para comprar 10 unidades adicionales y derechos por otras 15 extras.

“Abra compró E2, pero ¿dónde van a poner los aviones? No sabemos. Hay posibilidades, pero aún no hay una definición”, subrayó.

La ejecutiva destacó que Embraer identifica oportunidades de crecimiento en América Latina durante los próximos cinco a diez años, impulsadas por la necesidad de renovar flotas, reducir costos operativos y ampliar la conectividad entre ciudades.