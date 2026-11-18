Asimismo, los negocios deben reconocer qué errores podrían cometer al contratar, renovar o terminar estos vínculos ya que pueden abrir controversias con consecuencias económicas y laborales.

Germán Lora, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, indicó que las renovaciones sucesivas no convierten, por sí solas, un contrato temporal en indefinido. La evaluación debe centrarse en la existencia de una causa objetiva que justifique mantener al trabajador bajo una modalidad de duración determinada.

Esa justificación debe responder a una necesidad temporal real de la empresa. Cuando la causa no existe o no corresponde con la realidad, el contrato puede considerarse fraudulento y desnaturalizarse, dando lugar al reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado.

Contratos

Un trabajador contratado por periodos cortos puede adquirir la condición de indefinido. Alejandro Navarrete, socio de Navarrete Maldonado Abogados, explicó que una empresa que inició sus operaciones hace diez años no podría seguir contratando por inicio de actividad sustentándose únicamente en su creación.

“Una de las causas más frecuentes de desnaturalización es el fraude a la ley, que se produce cuando no existe una causa objetiva que respalde la duración determinada del vínculo”, mencionó.

Agregó que, un contrato por servicio específico puede desnaturalizarse si se utiliza para cubrir labores permanentes, sin que exista un servicio determinado y temporal que justifique esa modalidad.

Incluso cuando la necesidad temporal es real, la empresa puede cometer errores que afecten la validez del contrato.

Según Navarrete, esto ocurre al elegir una modalidad incorrecta o al no explicar adecuadamente las circunstancias que justifican la contratación.

“Por ejemplo, una empresa puede necesitar trabajadores para ejecutar un proyecto temporal y recurrir válidamente a contratos por servicio específico. Sin embargo, por razones de confidencialidad, algunas empresas evitan identificar el proyecto o precisar su duración estimada en el contrato, pese a que esta información permitiría sustentar mejor la naturaleza temporal de la contratación”, indicó.

Navarrete añadió que las consecuencias pueden incluir una indemnización por lucro cesante, siempre que se acrediten los presupuestos correspondientes. Asimismo, si la no renovación encubre un despido nulo (por ejemplo, debido al embarazo de una trabajadora cuyo contrato se había desnaturalizado), la empresa podría enfrentar la reposición y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.

La duración del vínculo y los errores en la contratación son aspectos importantes cuándo un contrato temporal puede convertirse en indefinido. (Foto: Pixabay)

Servicios tras el vencimiento de contratos

El abogado Lora, menciona que otro supuesto se presenta cuando el trabajador continúa prestando servicios después del vencimiento de su contrato sin una renovación formal que sustente la continuidad de la modalidad temporal. Precisó que la legislación no establece un periodo mínimo de tolerancia: incluso una continuidad breve puede producir esa consecuencia, siempre que se acredite que efectivamente siguió trabajando.

Respecto de los plazos, los límites dependen de la modalidad contractual. Los contratos por inicio o incremento de actividad, por ejemplo, pueden tener una duración máxima de tres años. Asimismo, la legislación contempla un límite conjunto de cinco años para la celebración sucesiva de contratos bajo distintas modalidades, según el caso que corresponda.

Por otro lado, los contratos para obra determinada o servicio específico, la duración está vinculada al tiempo necesario para ejecutar la obra o concluir el servicio contratado. Por ello, las renovaciones deben respetar tanto los plazos como las condiciones previstas para cada modalidad.

“En una controversia sobre la validez de la contratación temporal, corresponde al empleador acreditar la existencia de la causa objetiva que justificó la celebración del contrato bajo esa modalidad. Esto significa que la empresa debe estar en condiciones de demostrar que la necesidad temporal invocada realmente existió y que justificaba la modalidad de contratación utilizada”, explicó Lora.

Cuando el vínculo ya se ha convertido en indefinido, la empresa no puede terminarlo únicamente alegando el vencimiento del plazo contractual. Lora adviertió que, si el empleador pone fin a la relación sin una causa justa, podría configurarse un despido incausado y el trabajador podría solicitar su reposición mediante la vía legal correspondiente.