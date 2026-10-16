el salario promedio cerró el tercer trimestre con una caída de 3.8%, lo cual representa una pérdida de aproximadamente S/ 90 para los bolsillos de los trabajadores. (Foto: Andina).
el salario promedio cerró el tercer trimestre con una caída de 3.8%, lo cual representa una pérdida de aproximadamente S/ 90 para los bolsillos de los trabajadores. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Si bien Lima Metropolitana ahora concentra 6 millones 13,300 trabajadores, durante el tercer trimestre del año el empleo creció a un menor ritmo y con un mayor peso en puestos de menor calidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

TE PUEDE INTERESAR

Minem: empleo en minería alcanza niveles históricos, ¿cuántos puestos de trabajo genera?
Keiko Fujimori dispone medidas para facilitar empleo a jóvenes que terminan secundaria
Empleo en Perú: el 74% de ninis podría empezar a trabajar en los próximos 15 días

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.