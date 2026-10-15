La economía peruana moderó su ritmo de crecimiento en agosto. Según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en agosto el PBI alcanzó un avance de 3.23%, por debajo del mes previo.

Con este resultado, la producción peruana acumula un avance de 3.14% entre enero y agosto. Este rango aún se mantiene dentro de lo proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que espera cerrar el año con un PBI de 3.1% pese a los efectos del Fenómeno de El Niño.

Si bien el promedio sigue siendo positivo, durante los primeros ocho meses del año se reporta que cuatro actividades económicas han acumulado resultados negativos:

Además, solo en agosto se observa que dos sectores han seguido registrando contracciones: pesca (-17.33%) y minería e hidrocarburos (-5.53%).

El resultado de agosto muestra una menor velocidad frente al crecimiento observado en el mes previo. (Imagen: INEI)

La actividad pesquera siguió en rojo principalmente por la menor extracción de especies destinadas al consumo humano directo, que se redujo en 11.38%, así como por la caída de 58.1% en la captura para consumo humano indirecto, es decir, para la preparación de harina y aceite de pescado.

En tanto el sector minero cerró agosto en negativo con una caída de 6.14%. Esto resultado se debió al menor tonelaje extraído y baja ley de los minerales tratados en las plantas concentradoras de las principales compañías mineras del país, que mostraron una caída en la producción de zinc y cobre.

La extracción de zinc se redujo 28.06%, mientras que la de cobre retrocedió en 5.31%. También se observaron menores producciones de plata (-10.44%), oro (-0.89%), plomo (-3.76%) y estaño (-6.88%).

Por su lado el rubro de hidrocarburos se enfrentó a una caída de 1.35% debido a la baja extracción de petróleo crudo (-10.85%) y de líquidos de gas natural (-3.15%).

(Noticia en desarrollo)