El crédito en el sistema financiero peruano podría crecer hasta 10% en el 2027, estimó Carlos Tori, CEO de Interbank, en entrevista con Gestión durante CADE 2026. A partir de un crecimiento esperado del producto bruto interno (PBI) de 3%, el ejecutivo situó en torno a 6% el avance del crédito en un año de menor dinamismo y mencionó que, en un escenario de mayor expansión, podría llegar a 9% o 10%.

Tori anticipa un primer semestre más lento por El Niño y una aceleración en la segunda mitad del año, una vez que cedan las lluvias. A su juicio, la recuperación de la agricultura y la pesca, así como el aporte de los precios de los minerales a las exportaciones, favorecerían el repunte. “Incluso con un Fenómeno del Niño extraordinario no esperamos entrar en recesión”, dijo.

Sobre una eventual subida de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Tori señaló que encarecería el financiamiento y podría moderar el crecimiento del crédito. Aun en ese escenario, espera que el crédito siga expandiéndose.

Cómo se prepara Interbank para El Niño

Carlos Tori dijo que Interbank ofrecerá periodos de gracia o ampliaciones de crédito a los clientes afectados por El Niño. Añadió que el banco ya amplió las líneas a constructoras y proveedores de materiales para que puedan abastecerse ante el aumento de actividad que prevé en esos rubros.

En el caso de la pesca y el agro, el ejecutivo señaló que algunos clientes necesitarán capital de trabajo para sostener sus operaciones durante los meses de menores ventas. Dijo que el banco también buscará acompañar a los negocios que mantengan sus campañas de Navidad y escolar.

Según Tori, la cartera de consumo de Interbank creció 18% en los últimos 12 meses y la de pequeñas y medianas empresas (pymes), 30%. El ejecutivo afirmó que Interbank se ha consolidado como el tercer banco del sistema financiero tras crecer en 2025 y 2026. Indicó que consumo y pymes seguirán entre sus prioridades y que el banco también registra avances en banca corporativa y crédito hipotecario.

Banca digital y planes de crecimiento

Tori indicó que casi el 90% de los clientes de Interbank opera por canales digitales y que el banco mantiene unas 150 tiendas. Según el ejecutivo, la digitalización reduce los costos de atención y contribuye a que el banco ofrezca tasas competitivas. A su juicio, la entrada de un nuevo operador digital tendría un efecto limitado en la competencia bancaria.

El ejecutivo describió a Plin como una “carretera” para hacer pagos desde la aplicación del banco y explicó que SIP funciona como una billetera digital. Señaló que Plin crece entre 40% y 50% al año y que el cliente promedio de Interbank realiza más de 40 transacciones mensuales por esa vía. Entre las funciones que destacó están las transferencias y los pagos por WhatsApp, así como Plin en Cuotas, que permite financiar pagos pequeños con la tarjeta de crédito.

En inteligencia artificial, Tori dijo que Interbank está probando soluciones de atención al cliente y desarrollando herramientas para sus equipos. También destacó el trabajo con Anthropic para incorporar prácticas de uso seguro. En cuanto a adquisiciones, señaló que el banco planea seguir creciendo de forma orgánica y que evaluaría oportunidades si se presentan. Por ahora, dijo, Interbank no analiza ninguna operación específica.