Un 74% de peruanos reveló haber experimentado al menos un intento de fraude digital en los últimos doce meses, según Experian.

Frente a ese ineludible fenómeno, Claudio Querol, vicepresidente de data, analytics & AI de Interbank, resume sus recomendaciones en tres palabras: concientización, educación y capacitación.

“Los usuarios deben ser conscientes de que los ciberdelincuentes van a una velocidad enorme. Debemos estar protegidos en todo momento, con todas las herramientas como antivirus o antimalware actualizadas (en los dispositivos electrónicos)”, sugirió.

Un 74% de peruanos reveló haber experimentado al menos un intento de fraude digital en los últimos doce meses, según Experian. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

“Como personas, siempre debemos ser conscientes de este riesgo (de ciberseguridad) porque no va a parar. Mientras más digitalices y más interconectes, mayor será (como usuario) tu superficie de ataque. Eso no va a cambiar”, advirtió en el marco de Felaban 2026.

Es decir, cuanto más información subamos y compartamos a través de los aplicativos y aparatos electrónicos, mayor será nuestro nivel de exposición.

“Debemos ser conscientes de estos riesgos para poder identificarlos antes de que se materialicen en un impacto negativo”, agregó el directivo.

Querol enfatizó que cada vez se vuelve cada vez más sofisticada la Ingeniería Social, es decir, la táctica por la cual los ciberdelincuentes engañan a sus víctimas para convencerles de entregarles datos confidenciales. Por ejemplo, pueden hacerse pasar por un familiar, amigo o un asesor financiero para conseguir los accesos a sus cuentas bancarias.

“La Inteligencia Artificial permite que esos deep fakes, que antes eran texto, después eran de voz y ahora son de video, sean cada vez más perfectos. Pero siempre hay algo por lo que nuestra intuición nos va a decir: esto no está bien”, sostuvo.

Sin embargo, Querol advierte que esa intuición “se entrena”, y allí es donde entra la capacitación, por ejemplo, con lectura de casos sobre los ataques que han ocurrido en otras geografías, recogiendo experiencias de otras personas e intercambiando ideas, refirió.

Ciberataques en Perú.

“Creo que la concientización, la capacitación, educación en ciberseguridad y fraude es lo más importante que podemos hacer nosotros (como usuarios)”, apuntó el ejecutivo.