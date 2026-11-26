En el marco de CADE Ejecutivos 2026, Juan Pedro Aramburú, country director de Krelo en Perú, señaló que su representada proyecta alcanzar un portafolio total de entre 1 billón y 1.5 billones de dólares en Perú hacia el 2030, dependiendo de los avances regulatorios que permitan incorporar nuevas tecnologías al sistema eléctrico nacional.

Actualmente, la compañía mantiene una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo, con foco en la generación solar. La meta es poner en operación aproximadamente un proyecto por año y desarrollar alrededor de 200 megavatios (MW) anuales.

“Estamos trabajando en el nodo de generación en Arequipa, en La Joya, donde tenemos tres proyectos que representan aproximadamente US$ 550 millones de dólares de inversión y también contamos con tres proyectos greenfield en desarrollo para más adelante por aproximadamente US$ 500 millones”, remarcó.

A esto, Aramburú sumó la posible incorporación de baterías, de modo que su portafolio se amplie con proyectos de almacenamiento de energía. “Nosotros ya tenemos proyectos de baterías bastante importantes en Chile y estamos esperando que en Perú avance el tema regulatorio con la batería para poder incorporar estos activos a nuestras inversiones en el territorio”, indicó.

En cuanto a su operación actual, Krelo cuenta con los proyectos Moquegua y Panamericana Solar. Además, en el 2025 inició operación el proyecto San Martín y hoy se encuentra a un 60% de construcción el proyecto Babilonia, de 250 MW.

Actualmente, Krelo mantiene una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo. (Foto: Difusión)

Licitaciones de empresas distribuidoras

Entre los principales desafíos para concretar las inversiones, Aramburú identificó las dificultades relacionadas con la obtención de permisos y las barreras regulatorias. Explicó que los proyectos de infraestructura requieren varios años de evaluaciones preliminares, autorizaciones y construcción.

“El marco regulatorio peruano todavía necesita adecuarse para permitir que las tecnologías renovables participen en igualdad de condiciones dentro del sistema eléctrico nacional”, añadió.

De cara al 2027, el ejecutivo identificó nuevas oportunidades a partir de las licitaciones de las empresas distribuidoras, en el marco de la nueva Ley 32249.

“Las distribuidoras del Perú no han hecho licitaciones, especialmente a largo plazo, hace más de 10 años. Entonces, estos nuevos contratos a largo plazo van a ser un vehículo súper importante para que empresas como las nuestras adquieran contratos a largo plazo y puedan construir nuevos proyectos”, detalló.

Finalmente, el ejecutivo advirtió que el país necesita incrementar su capacidad de generación eléctrica para atender la demanda de los sectores productivos. Recordó que actualmente el sistema opera con unidades de respaldo y diésel importado, en un contexto de insuficiente capacidad para cubrir el consumo nacional.

“Se necesitan muchos contratos a largo plazo para que se hagan nuevos proyectos, haya más capacidad, bajen los precios de energía y, digamos, así pueda continuar el desarrollo del país como todos lo esperamos”, finalizó.