En la Cámara de Diputados espera su debate un -proyecto de ley que prohíbe que los establecimientos comerciales apliquen recargos a los consumidores por pagar con tarjetas de crédito, débito o billeteras digitales.

El PL 00942-2026-2031-CD, presentado por Christian Aranda (Renovación Popular), sostiene que se debe modificar el artículo 7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor (LEY 29571) para impedir que los negocios trasladen estos costos al cliente, incluso cuando hayan informado sobre el cobro adicional.

Vale añadir que la normativa vigente contempla la obligación de informar cuando hay diferencias de precio según el medio de pago. La iniciativa legislativa considera que esta exigencia no es suficiente, ya que permite mantener los recargos.

En datos recogidos por la exposición de motivos, advierten que algunos negocios aplican recargos de entre 3% y 5% por pagos con tarjetas. Según el BCRP, entre junio de 2025 y junio de 2026 la tasa de descuento promedio cobrada por los adquirentes a los comercios pasó de 2.24% a 2.02%.

Según el proyecto de ley, la prohibición no comprendería los intereses aplicables a operaciones financiadas o pagadas en cuotas. Foto: GEC

¿Qué cambiaría?

Los proveedores no podrán cobrar sumas adicionales al precio exhibido por el uso de tarjetas de crédito o débito, así como billeteras digitales (Yape, Plin, entre otros), códigosd QR, transferencias electrónicas u otros instrumentos bancarizados.

En caso de que un negocio diferencia sus precios de otros medios de pago no comprendidos en este candado, tendrá que informar de manera destacada, visible y accesible con carteles y avisos.

De no cumplir con esta obligación, el consumidor no podrá ser obligado a pagar montos adicionales y deberá respetarse el precio fijado para el producto o servicio.

Además, desde la bancada de Renovación Popular aclaran que en las ofertas, promociones, rebajas y descuentos, los consumidores podrán utilizar cualquier medio de pago, salvo que el proveedor lo impida previamente y de manera destacada en condiciones y restricciones del medio de pago.

No obstante, el proyecto de ley aclara que la prohibición del recargo no comprendería a los intereses por operaciones pagadas a cuotas, ni a los servicios como envíos a domicilio.