Aunque las mayores presiones se esperan en los primeros meses del próximo año, el impacto podría prolongarse por más tiempo, pero ¿qué tanto retrasaría el retorno de la inflación al rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)?

Luego de los choques generados por el alza de precios de los combustibles y los efectos iniciales del FEN, hasta el mes pasado la inflación llegaba a 5.25%, su nivel más alto en más de tres años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Las perspectivas de los especialistas consultados por Gestión advierten que esto no mejoraría pronto.

Inflación en alerta durante el 2027

De acuerdo con Phase Consultores, la inflación terminaría el 2026 subiendo a 6.5%, mientras que Macroconsult espera que el índice de precios al consumidor bordee el 5.5% al cierre del año.

Actualmente las últimas proyecciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) indican que los efectos climáticos mantendrían una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, bajando de intensidad hasta julio. Está situación podría seguir afectando la producción agrícola y el abastecimiento de diversos alimentos.

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, estas presiones se reflejarán en los precios una mayor intensidad en los meses de verano pero luego de ello podría comenzar a ceder, aunque aún lejos de los niveles previos.

El retorno de la inflación al rango meta del BCRP recién se produciría en el 2028. Foto: Andina.

“ Probablemente la inflación siga subiendo entre febrero, marzo y hasta abril, pero a partir de ahí empezaría a ceder. Pero es esperarse que con ello ya tengamos una presión de tasas anuales de inflación mayores a las que ya hemos registrado y probablemente mayores a las que se dé al cierre de este año ”, comentó a Gestión.

Con ello, Phase Consultores proyecta que la inflación cerraría el 2027 en cerca de 4%, aún lejos del rango meta de entre 1% y 3% que tiene el BCRP. Esto, indicó, se debe a que el comportamiento de los precios durante los primeros cuatro meses del 2027 podría hacer más complicada una corrección en los meses siguientes, tal y como ocurrió con el choque de precios de marzo del 2026.

Una perspectiva similar la tiene Pamela Bernabé, economista de Macroconsult, quien indicó que las perspectivas apuntan a que los precios al consumidor apenas lograrían desacelerarse hacia un 3.5% al cierre del año.

“Para el próximo 2027, a fin del periodo, tenemos estimado un 3.5%. Tendríamos una inflación a dos velocidades en el 2027 por un incremento por encima de 6% en la primera parte del año y una desaceleración hacia un 3.5% o ligeramente por encima del rango meta en la última parte del próximo año”, explicó.

Otros riesgos para el precio de alimentos

Si bien las anomalías climáticas serían menores progresivamente, indicó, los efectos sobre la agricultura podrían permanecer por más tiempo, debido a que los rendimientos y las cosechas no se recuperan inmediatamente.

Bajo este escenario, coincidieron los especialistas, el retorno de la inflación al rango meta que fija la entidad monetaria recién se produciría en el 2028.

Pero el riesgo no aparece solo por el FEN. Bernabé recordó que también existen riesgos externos que podrían prolongar las presiones, como el escenario geopolítico que ha derivado en mayores precios internacionales del petróleo y los mayores costos logísticos.

“Aparte del FEN global nos preocupa mucho el entorno geopolítico porque se está intensificando bastante esta intermitencia en la cual estamos entre treguas y escaladas a cada rato, y no solo por el tema del petróleo, sino también por el tema logístico con los fletes que han subido, y el tema agrícola con el trigo o maíz”, señaló.

Cabe precisar que, según Odar, los alimentos representan alrededor del 25% de la canasta de consumo, mientras que el transporte tiene un peso de cerca de 15% en el cálculo de la inflación.

“Entre los dos rubros se habla de alrededor de 40% del total de la canasta. En la medida que suben los combustibles empieza a subir todo lo demás porque se trasladan los costos de transporte, entonces, ahí es donde viene la incidencia y serían los dos factores que aporten más a la inflación total”, sostuvo.

¿Qué alimentos podrían encarecerse más?

A nivel internacional, JP Morgan advierte que, desde mediados de este año, el fenómeno ya golpea los precios de productos como el cacao, el arroz y el azúcar, que ya registran incrementos de 40%, 37% y 25%, respectivamente.

En el mercado local, los efectos del FEN serían distintos según el tipo de cultivo y la zona de producción. Bernabé precisó que uno de los más afectados sería el limón, que se produce principalmente en el norte, zona que será golpeada por las fuertes lluvias.

Otro producto básico en riesgo es la papa, debido a que parte de los cultivos fueron sembrados durante el 2026, cuando ya se acumulaban condiciones climáticas desfavorables, lo que también puede traer menores cosechas.

El limón sería uno de los cultivos más afectados, incluso pasado El Niño, en su producción y disponibilidad durante 2027. (Foto: Manuel Melgar).

Sin embargo, no todos los alimentos seguirían la misma tendencia. La economista añadió que el arroz podría registrar un comportamiento distinto una vez que pasen los efectos más intensos del FEN.

La razón sería que es un cultivo que requiere abundante agua, las lluvias podrían favorecer una recuperación de la producción e incluso generar una mayor oferta, como ha ocurrido en anteriores fenómenos climáticos de esta clase.