En detalle, lejos de replegarse ante la incertidumbre hoy marcada por el fenómeno de El Niño, nuestro país reacciona con estrategia. ¿De qué se trata?

Antes, cabe destacar que Perú, China y España son las nuevas incorporaciones en la encuesta que cada año realiza la multinacional. “En total, la investigación recoge las respuestas de 5,500 agricultores de diez países [...]. La inclusión de Perú responde a su contribución importante y creciente a las exportaciones dentro del sistema alimentario mundial”, precisó Tim Lillie, socio y líder de la Práctica de Químicos y Agricultura y la Función de Personas de McKinsey & Company.

“El país destaca por la presencia de cultivos especializados, a diferencia de mercados como Argentina y Brasil, donde los cultivos extensivos tienen un peso significativo”, añadió.

La ventaja agro de Perú

Si bien algunos agricultores a nivel mundial están moderando sus planes de inversión para los próximos 12 o 18 meses, Perú registra 49 puntos porcentuales en el indicador de sentimiento neto de gasto agrícola (el porcentaje de encuestados que espera aumentar el gasto menos el porcentaje que espera disminuirlo).

Argentina, por su parte, tuvo el mayor deterioro: cayó 49 puntos. Brasil también anotó un retroceso importante, de 25 puntos, mientras que Estados Unidos consignó una moderación: pasó de 27 puntos en 2024 a 30 puntos en 2026.

“Los resultados muestran que Perú se encuentra entre los mercados con mayor disposición a incrementar el gasto agrícola [...]. Este indicador refleja la diferencia entre el porcentaje de agricultores que prevé aumentar su gasto y el que espera reducirlo. Es decir, incluso en un contexto global de presión sobre los márgenes y volatilidad de costos, existe una disposición favorable a seguir invirtiendo en la actividad”, explicó Lillie.

Perú se encuentra entre los mercados con mayor disposición a incrementar el gasto agrícola.

Subrayó, no obstante, que esta tendencia debe interpretarse bajo las particularidades de la región. El estudio señala que en América Latina la exposición a fenómenos climáticos extremos y la presión de plagas y enfermedades impulsan el interés por soluciones que permitan proteger, sobre todo, los rendimientos. Además, en los cultivos especializados, las exigencias de calidad y productividad pueden respaldar inversiones en insumos y tecnologías de mayor valor. Al respecto, este país alberga productos de nicho: arándano, uva, palta, espárragos, café, cacao y mango, por ejemplo.

“En Perú se refleja la disposición a invertir, posiblemente asociada con una demanda de mercado que los productores perciben como aún no satisfecha”, dijo el experto.

En esa línea, el estudio identifica diferencias relevantes entre la disposición de gasto de los productores de cultivos especializados y la de aquellos dedicados a cultivos tradicionales.

“A nivel global, el 52% de los productores de cultivos especializados utiliza biocontroles, frente al 36% de los productores de cultivos tradicionales. En el caso de los bioestimulantes, las cifras alcanzan el 59% y el 43%, respectivamente. Esta diferencia puede estar relacionada con el mayor valor comercial de determinados cultivos especializados, que permite justificar inversiones adicionales orientadas a proteger la calidad, mejorar la productividad y responder a exigencias específicas del mercado, al tiempo que reducen la dependencia de los productos químicos para la protección y nutrición de los cultivos” , determinó el representante de McKinsey & Company

Además, en los cultivos especializados, las mejoras en calidad, rendimiento y reducción de desperdicios también pueden generar retornos más directos y medibles.

Exportaciones de arándanos peruanos, un cultivo de especialidad, crecieron 64.8% hasta julio de 2026. (Foto: Midagri)

¿En qué aspectos debe concentrarse la tecnología?

Otro hallazgo clave de la encuesta es que aproximadamente el 44% de los agricultores peruanos utiliza al menos una solución de tecnología agrícola. El resultado sitúa a Perú ligeramente por debajo del promedio global de adopción de tecnología agrícola, que alcanza el 50% de los productores encuestados en 2026. Los vecinos Argentina y Brasil están por encima.

“También muestra una brecha frente a mercados más consolidados, como Estados Unidos y Canadá, donde la incorporación de herramientas tecnológicas se encuentra en etapas más avanzadas. Sin embargo, Perú se posiciona por encima de otros mercados incluidos en el estudio, como China, España e India. Esto sugiere que el país cuenta con una base relevante de adopción tecnológica, aunque todavía existe un espacio importante para ampliar su alcance entre los productores”, indicó Lillie.

La adopción de tecnología en Perú se caracteriza por una marcada priorización de soluciones de alto impacto biológico, apertura a la inteligencia artificial generativa y un uso enfocado de la agronomía digital.

El especialista recordó, asimismo, que las tecnologías con mayor potencial de crecimiento son aquellas que se integran fácilmente a las operaciones ya conocidas, requieren inversiones iniciales manejables y permiten demostrar retornos medibles.

Un punto destacado es que, además, los agricultores de exportación en el Perú rechazan el cambio hacia agroquímicos genéricos y ratifican su apuesta por productos de marca para no arriesgar la calidad exigida en los mercados de destino.

“Para Perú, esto plantea una oportunidad de avanzar hacia una transformación tecnológica más amplia, mediante soluciones adaptadas a las condiciones locales, acompañamiento técnico especializado y modelos de acceso que reduzcan las barreras económicas para los agricultores”, insistió.

En ese sentido, lanzó un recordatorio: “Pero más allá de los factores económicos y de los canales de comercialización, sigue siendo fundamental preservar el componente humano”. “Los agrónomos constituyen una de las fuentes de asesoramiento de mayor confianza para los agricultores, y las decisiones finales de compra están influidas por el contacto directo entre proveedores y productores” , complementó.

El trabajo de los agrónomos no consiste únicamente en supervisar cultivos: ayudan a que el campo produzca más, con menores costos, mejor calidad y un uso más eficiente de los recursos naturales. (Foto: Hugo Perez / GEC)

Elementos de presión para el agro

Aunque el escenario parece alentador para Perú, hay factores que podrían frenar la materialización de las intenciones de gasto.

“Uno de los principales desafíos es la presión sobre la rentabilidad agrícola. El informe muestra que los agricultores enfrentan un escenario marcado por elevados costos de fertilizantes, energía, mano de obra, maquinaria y financiamiento, junto con la volatilidad de los precios de los productos agrícolas”, enumeró Lillie.

Y si el fenómeno de El Niño llegara a ser más intenso de lo previsto, los productores podrían optar por preservar liquidez para cuidar su futuro, postergar compras o concentrar sus recursos en inversiones esenciales para mantener la producción.

A ello se suma otro elemento: la capacidad de demostrar un retorno claro de las inversiones. “La encuesta revela que, cuando disminuye la rentabilidad, los agricultores tienden a reducir o aplazar especialmente el gasto en fertilizantes y maquinaria, aunque estas categorías también figuran entre las primeras en recuperar inversión cuando mejoran las condiciones económicas”, apuntó el vocero.

Así, la materialización de las intenciones de gasto en Perú dependerá no solo de una mejora del entorno económico y productivo, sino también del acceso a alternativas de financiamiento y de soluciones capaces de demostrar beneficios concretos para cada tipo de cultivo y productor.