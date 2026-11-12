Perú ingresa por primera vez a la encuesta global de McKinsey & Company sobre las percepciones de los agricultores. (Foto: Andina, mejorada con IA)
Perú ingresa por primera vez a la encuesta global de McKinsey & Company sobre las percepciones de los agricultores. (Foto: Andina, mejorada con IA)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
Camila Vera

Mientras el clima a nivel mundial impone nuevas reglas para la agricultura y los costos operacionales ajustan las dinámicas del campo, Perú “cultiva” su futuro con resiliencia. Así lo demuestra la encuesta Global Farmer Insights 2026 de McKinsey & Company, compartida en exclusiva con Gestión y realizada entre abril y julio de 2026.

TE PUEDE INTERESAR

¿Alternativa para elevar la productividad del agro peruano? Los cultivos en el radar
Hoteles y restaurantes proyectan compras al agro por S/ 4.5 millones ante El Niño
Europa pierde oferta agro por el clima y se abre oportunidad para Perú: ¿estamos preparados?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.