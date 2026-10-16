India tiene una creciente demanda energética y de minerales, ¿hay oportunidades para empresas de su país en hidrocarburos y gas natural en Perú?

Las compañías han sido impactadas por las guerras, en particular la que afecta el movimiento en Ormuz. India busca diversificar sus suministros y, en ese contexto, existen posibilidades de trabajar con países de América Latina en hidrocarburos, particularmente petróleo y gas.

El gas no es solo para la producción de energía, sino que es un componente muy importante para la producción de fertilizantes, donde India es uno de los consumidores más grandes. La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado los suministros y esperamos diversificar nuestros ingresos. Si el gas está disponible para la producción de fertilizantes, creo que las empresas indias estarán contentas de construir instalaciones de producción de fertilizantes en Perú.

¿Y qué oportunidades observa para el cobre peruano?

El cobre es uno de los objetos más importantes para la minería y el comercio entre India y Perú. El año pasado importamos más de mil millones de dólares de minerales y la demanda está aumentando. Estoy seguro de que la producción de minerales puede estar disponible para los suministros a India. Estarán muy contentos los negocios con tener esta oportunidad. En general, ante la demanda de hidrocarburos y minerales, las empresas de India están buscando oportunidades para participar en estos sectores en Perú.

¿Qué lecciones deja el desarrollo de infraestructura en India?

INFRACON Perú es un gran espacio de discusión, en el que estamos discutiendo cómo la cooperación de infraestructura podría ser fortalecida con todos los asociados . India tiene un papel importante, ya que en los últimos 10 años hemos visto una revolución en el área de infraestructura. No solo con un enorme suministro de capital para la infraestructura, sino que ha sido inclusiva y con resultados sociales, que ha impactado realmente en el crecimiento y prosperidad de India.

¿Qué experiencias podrían aplicarse en Perú? ¿Ya ha habido conversaciones con ministerios y entidades locales?

Sabemos que son autoridades nuevas, pero que tienen mucha predisposición para poder conversar. Nos gustaría compartir nuestra experiencia y trabajar con los asociados en el sur global. La revolución sucedida ha llamado la atención de las autoridades peruanas. Estoy seguro de que tendremos mucho que hacer juntos. Una vez que comencemos esta discusión, tendremos un desarrollo más rápido en este aspecto. Los negocios (indios) podrían ser encargados porque el desarrollo de infraestructura en India tiene un elemento muy crítico: la cooperación público-privada. Así que hay un papel muy importante y significativo para los privados.

A inicios de octubre, el embajador Sugandh Rajaram dialogó con la presidenta Keiko Fujimori. Foto: Embajada India en Perú

Sobre el megapuerto de Chancay, ¿qué oportunidades identifican?

Hemos visto que el megapuerto de Chancay está siendo desarrollado y hay muchas oportunidades para el desarrollo de la economía. India seguramente recibirá beneficios de estas oportunidades, como el intercambio económico con Perú. India ya está entre los tres principales mercados de los productos peruanos, así que seguramente necesitaremos una fuerte logística de puerto y cargamento para ayudar al intercambio. Seguro que los puertos de Chancay y otros megapuertos similares serían un gran beneficio para fortalecer el intercambio económico.

¿En qué etapa se encuentran las negociaciones del TLC entre Perú e India? ¿Hay una fecha estimada para concretarse?

No tenemos una fecha estimada, pero estamos esperando la próxima ronda de negociaciones lo más temprano posible. Una vez que tengamos las discusiones en esa ronda, estoy seguro de que se podrá concluir pronto.

¿Y qué otros aportes tecnológicos puede compartir India al Perú?

La tecnología tiene un papel importante en el desarrollo de las relaciones económicas entre India y Perú, y no solamente en la construcción de infraestructura. Ya estamos trabajando con Perú para desarrollar su ecosistema de transacciones digitales.

Junto con el BCRP…

El Banco Central de Reserva del Perú y la Corporación Nacional de Pagos de India, que desarrolló la interfaz unificada de pagos en nuestro país —que se denominará TAPP en nuestro país—. Este es un ejemplo de cooperación sobre una base tecnológica. Hay muchas otras tecnologías que nuestros países pueden adaptar para fortalecer sus intercambios económicos. Estoy seguro de que la integración de tecnología en la infraestructura india también puede contribuir a nuestra cooperación con Perú, junto con el financiamiento, la experiencia y las capacidades técnicas.