El embajador de la India en Perú, Sugandh Rajaram, identificó oportunidades para el desarrollo de infraestructura en nuestro país tras "una revolución" vivida en el gigante del sur asiático en la última década. Foto: Gestión
El embajador de la India en Perú, Sugandh Rajaram, identificó oportunidades para el desarrollo de infraestructura en nuestro país tras "una revolución" vivida en el gigante del sur asiático en la última década. Foto: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
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Durante el segundo día de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción – INFRACON 2026, Gestión conversó con el embajador de la India en Perú, Sugandh Rajaram, quien dio luces sobre el interés de los capitales indios para invertir en nuestro mercado, en un contexto donde se aguarda por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

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