Este jueves 26 de noviembre culminó el CADE Ejecutivos 2026, el cual se desarrolló en el Valle Sagrado de Urubamba. Fueron tres días en los que negocios y autoridades políticas compartieron sus avances y proyectos en pro de la economía y la sociedad peruana, bajo el lema “Unidos para Avanzar”.

Como parte de la ceremonia de clausura, Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, sostuvo que fueron dos los problemas repetidos en las conversaciones: la ineficiencia del Estado y el escaso aprovechamiento de las oportunidades de nuestro país.

Mencionó que el aparato estatal no solo deja de facilitar el desarrollo, sino que a veces se presenta como un obstáculo. Por ejemplo, en minería, se pasaron de 12 trámites a más de 400 para “obtener los mismos resultados en un periodo de 10 años”.

Arellano Cueva precisó que los empresarios “no estamos pidiendo dinero al Estado, ni preferencias ni privelegios” , sino que exigen que haya estabilidad, celeridad y un mejor uso de los recursos públicos.

“No le pedimos al Estado que nos haga crecer. No le pedimos beneficios adicionales. Les pedimos que nos facilite crecer”, apuntó.

Sobre la estabilidad, instaron al Congreso y Ejecutivo a no modificar continuamente las reglas de juego, ya que los inversionistas requieren seguridad para sus proyectos.

Asimismo, cuestionó que haya participación de varias instituciones “para un mismo proceso”, lo cual no necesariamente garantice mejores resultados.

“Tener cinco instituciones controlando algo no significa que está siendo cinco veces mejor controlado”, dijo en CADE 2026.

Arellano pidó también un mejor uso de los recursos públicos para el cierre de brechas, especialmente en regiones, dado que se necesita contar con mejores vías de comunicación, energía para producir, seguridad, salud y educación.

La presidenta Keiko Fujimori participó en la clausura de CADE Ejecutivos 2026. Foto: difusión / IPAE

Compromisos del sector empresarial

El presidente de CADE Ejecutivos 2026 informó que desde el sector empresarial se comprometieron a extender las fronteras del desarrollo y a apostar por invertir en regiones, lejos de una mirada centralizada en Lima.

“Ampliar las fronteras de desarrollo y de inversión, de salir de nuestro lugar de comodidad y empezar a ver el Perú de manera conjunta”, expuso.

Karina Málaga, gerente general de Gestor Inmobiliario Inventa SAC y vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial, reflexionó sobre el rol del empresariado en la construcción del país y espacios como CADE Ejecutivos.

Málaga destacó la importancia de prolongar la visión empresarial optimista y tener un rol activo frente a los desafíos del país: mientras que Juan Fernando Correa, fundador de JaxaConsulting, pidió más compromiso corporativo para afrontar problemas endémicos como la anemia infantil, deficiencias en educación y salud, así como los problemas de inseguridad.

En tanto, Arellano resaltó también que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se estime que Perú logre crecer hasta en 6% anual, aunque dicho optimismo no debería confundirse con complacencia.

Por último, reiteró el trabajo conjunto entre empresas y autoridades para prepararnos ante el fenómeno El Niño. “No para reemplazar al Estado, sino para contribuir, para ayudarlo a que funcione mejor”, expresó el presidente de CADE Ejecutivos 2026.