(Urubamba, Cusco). En CADE Ejecutivos 2026, Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica comentó que aún tenemos pendiente abordar las “enormes brechas” de infraestructura y sociales; y que es fundamental trabajar en sectores críticos, que son distintos en cada región.

“Apurímac es la región con mayor crecimiento en productividad laboral en los últimos años, frente a Cajamarca, cuyo crecimiento ha sido prácticamente nulo. Eso explica por qué Cajamarca es la región con mayor pobreza del Perú, 40%, frente a Ica, con solo 5%. En infraestructura y servicios, Loreto es la región con el menor porcentaje de hogares con alumbrado público. En Puno, solo 39% de los hogares tiene acceso a la red de agua potable, y esa es una de las causas de que la anemia infantil llegue a 76%, frente al 36% de Tacna”, precisó al moderar el panel “Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones?”.

En ese sentido, dijo que es fundamental entender los potenciales de cada región, pero también las brechas que hay que abordar.

¿Cómo están las regiones?

Pabel Bellido, gobernador regional electo de Ayacucho, señaló que su región tiene una deuda de más de S/ 5,000 millones en obras paralizadas y abandonadas; y que su presupuesto de inversión bajó de S/ 900 millones a S/ 280 millones al año.

En ese sentido, dijo que pedirá al Ministerio de Economía, Elmer Cuba, una mesa técnica para destrabar las obras paralizadas. Además, propuso revisar la Ley de Contrataciones del Estado con los tres niveles de gobierno.

También se refirió a la necesidad de impulsar las obras por impuestos, con un presupuesto de S/ 1,000 millones y con transparencia. Dijo que “la región no tiene hasta ahora ningún proyecto de asociación público-privada ni de obras por impuestos”.

También pidió al gobierno nacional priorizar vías, así como la seguridad hídrica, con proyectos de irrigación como Pampa Verde; y el destrabe de la central hidroeléctrica Santa María, retenida por un tema de impacto ambiental.

Finalmente, pidió que el gas de Camisea llegue a Ayacucho y que se explique por qué la región recibe poco canon minero.

En el caso de Cusco, Verónika Mendoza, gobernadora electa dijo que a la región le ha faltado un proyecto de desarrollo regional concertado.

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Como parte de sus propuesta, mencionó el crear una red de seis o siete centros de innovación, transformación e industrialización (CITE).

Exigió una masificación del gas «urgente e impostergable», con garantías, plazos, presupuestos y sanciones por incumplimiento. Y calificó de «falta de respeto» la oferta de 800 conexiones en Quillabamba en diez años.

A su turno, Sandro Acosta, gobernador electo de Ucayali, pidió conectividad y atención del Ejecutivo para la Amazonía.

En su participación en el panel, solicitó un programa masivo de carreteras, por la vía tradicional y por obras por impuestos. En esa línea, insistió que se incluya la carretera Federico Basadre y la vía Puerto Ocopa–Atalaya.

También destacó que se debe impulsar la agroindustria. Detalló que la región tiene 1.2 millones de hectáreas aptas para agricultura y solo 400,000 cultivadas.

Finalmente, pidió apostar por la economía verde, con una expectativa de más de US$ 140 millones en bonos de carbono, a partir de acuerdos con Corea del Sur y posiblemente Indonesia.