Urubamba, Cusco.- Los CEO y ejecutivos de primera línea de las 5,000 empresas más grandes del Perú son optimistas. Al menos esto se desprende de una reciente encuesta de Ipsos, presentada en el CADE Ejecutivos 2026, ante la prensa.

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, señaló que los tres principales problemas del país han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero en este caso coinciden con lo que la opinión pública siente: corrupción, inseguridad ciudadana y todo aquello que está muy vinculado a las economías ilegales. “El crimen organizado, que se mueve a través de lo que ahora se llaman las economías ilegales, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal, etc".

Para conocer el punto de partida, el 60% de los encuestados considera que el Perú está progresando, su mayor nivel desde 2016. Sin embargo, hay tres principales problemas hoy: corrupción, delincuencia / falta de seguridad, y economías ilegales / crimen organizado.

Con esto en mente, la encuesta es clara: los pedidos que hacen los empresarios al Gobierno de Keiko Fujimori, sobre todo, apuntan a que se logre reducir la extorsión y otros delitos que afectan a ciudadanos y compañías; prevenir y atender los efectos del fenómeno de El Niño; y destrabar proyectos de inversión privada.

El 60% de los encuestados considera que el Perú está progresando, su mayor nivel desde 2016. | Andina

Delincuencia y El Niño

La inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, se puede afirmar, son los dos temas que mantienen en vilo al país. Sobre este punto comentaron los CEO consultados por Ipsos.

Si bien la prioridad máxima es la persona, este flagelo también trae impactos económicos y cambia la dinámica regular de las compañías.

De hecho, ante la pregunta: “en el último año, ¿su empresa ha experimentado alguna de las siguientes situaciones?“, el 40% se refirió al incremento en costos de seguridad privada, ,porcentaje similar a la respuesta del 2025.

Le siguió el robo de mercadería o activos, con casi tres de cada 10 ejecutivos respondiendo en este sentido. En este caso, el porcentaje se elevó desde 21%.

Por el lado de El Niño, tres de cada 4 ejecutivos consideran que su empresa se encuentra preparada para sostener sus operaciones ante los posibles efectos de la anomalía climática.