Una administración tributaria frágil puede recaudar más un año, pero no puede ofrecer la predictibilidad que necesita la inversión ni la confianza que necesita el cumplimiento voluntario.

A comienzos de los noventa, el Perú reconstruyó dos instituciones para salir de la hiperinflación y del colapso fiscal: el Banco Central de Reserva y la Sunat. Más de tres décadas después, una es sinónimo de confianza. La otra va por su sexto jefe desde marzo del 2024.

La diferencia tiene poco que ver con el talento de quienes las dirigieron o con la dificultad de sus tareas. Tiene que ver con lo que el país decidió proteger. Al BCR le dimos autonomía constitucional, una finalidad clara y un directorio con mandato propio. Le dimos, sobre todo, tiempo. Y el BCR devolvió algo a cambio: explica sus decisiones, publica sus proyecciones y se somete cada año al juicio de una meta que todos conocemos. Su autonomía se sostiene porque rinde cuentas por ella.

La Sunat recibió en la ley una autonomía funcional, económica y presupuestal que en la práctica nunca terminó de ejercer. Su jefatura ha cambiado al ritmo de las crisis políticas, su presupuesto se negocia año a año y sus remuneraciones compiten en desventaja con el sector privado que fiscaliza. El propio superintendente ha reconocido estas limitaciones con una franqueza que merece respaldo. Pero ningún superintendente, por capaz que sea, puede blindar por su cuenta una institución que el Estado no ha decidido blindar.

Por eso preocupa que, a cien días de Gobierno, no veamos todavía señales claras en esa dirección. Se han oído metas de recaudación ambiciosas. Falta la decisión que las haría sostenibles. Una administración tributaria frágil puede recaudar más un año, pero no puede ofrecer la predictibilidad que necesita la inversión ni la confianza que necesita el cumplimiento voluntario.

Copiar al BCR sería un error. La Sunat fiscaliza, cobra y se relaciona todos los días con ciudadanos que tienen derechos, y debe estar sujeta a controles que un banco central no necesita. Lo que sí puede tomar de él es la arquitectura. Cuatro decisiones bastarían para empezar: un mandato fijo para su jefe, con causales de remoción tasadas; una regla estable y plurianual de financiamiento; una carrera propia, meritocrática y con remuneraciones competitivas; y, como contrapartida indispensable, una rendición de cuentas pública que mida algo más que la recaudación: plazos cumplidos, controversias resueltas, criterios publicados antes de fiscalizar.

La autonomía sin rendición de cuentas es privilegio. La rendición de cuentas sin autonomía es un trámite. El BCR entendió ambas cosas a la vez, y por eso nadie discute su independencia.

Fortalecer la Sunat es una de esas reformas que no se inauguran ni se celebran con cinta. Su resultado se verá cuando quien la impulsó ya no esté y el gobierno siguiente descubra que no puede tocarla. Esa es la única prueba de que una institución es fuerte: que sobreviva a quien la fortaleció. Al BCR le tocó rendirla hace más de tres décadas, y la sigue aprobando. A la Sunat, cien días después, todavía nadie la ha inscrito en el examen.

María Julia Sáenz es socia líder de Tax & Legal de KPMG en Perú