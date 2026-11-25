Desde telecomunicaciones hasta cemento y minería, varias multinacionales están adquiriendo empresas peruanas. Las explicaciones de sus ejecutivos ante inversionistas permiten entender qué oportunidades encuentran en el país y por qué están dispuestas a pagar por ellas.

La compra de Entel Perú por Millicom, acordada por US$ 1,714 millones, tiene una historia que puede reconstruirse a través de sus conferencias de resultados. En febrero, el CFO Bart Vanhaeren explicó que su estrategia de adquisiciones combinaba la consolidación de operaciones existentes con el ingreso a mercados adyacentes. Entre los países que todavía ofrecían oportunidades mencionó al Perú y Venezuela. Descartó, en cambio, entrar a Brasil y México por su tamaño y complejidad.

Moody’s advierte que la competencia seguirá siendo intensa y que Millicom dispondrá de menos liquidez mientras integra negocios en otros países. (Foto: Reuters)

En los meses siguientes, Millicom mantuvo al Perú entre sus posibles destinos de expansión, aunque sus ejecutivos insistieron en que primero debían integrar las compañías adquiridas. En noviembre, finalmente, anunció el acuerdo para comprar Entel Perú.

¿Qué encontró Millicom? Un mercado de más de 34 millones de habitantes, con grado de inversión y oportunidades en servicios digitales, según documento remitido a la SEC. Según la empresa, los ingresos por servicios móviles crecieron 5.6% en el 2025 y los de internet fijo, 5.8%. Entel aporta una red establecida, clientes corporativos y cerca del 23% de las líneas móviles activas.

Moody’s identifica otras oportunidades. El crecimiento del sector depende cada vez más del consumo de datos y del valor de los clientes. Los usuarios de pospago generan el 84% del tráfico móvil y el consumo promedio por teléfono alcanzó los 25.06 GB mensuales en el segundo trimestre del 2026, más del doble que cinco años atrás. Además, el acceso de Entel a redes mayoristas de fibra permitiría ampliar la oferta de internet fijo sin construir toda la infraestructura.

La operación también tiene riesgos. Moody’s advierte que la competencia seguirá siendo intensa y que Millicom dispondrá de menos liquidez mientras integra negocios en otros países. Para Entel Chile, vender significa obtener recursos para reducir deuda y concentrarse en su mercado, aunque perderá diversificación geográfica.

Empresas que generan valor

Holcim ofrece otro ejemplo. Tras adquirir una participación mayoritaria en Cementos Pacasmayo, su CEO, Miljan Gutovic, calificó la operación como una gran adquisición. Destacó el crecimiento de sus ventas y ganancias operativas, anticipó sinergias adicionales y afirmó que el Perú es estratégico a largo plazo. En la misma conferencia descartó regresar a Brasil.

América Móvil acordó adquirir WOW Perú para complementar la infraestructura de Claro, especialmente fuera de Lima. Sus ejecutivos destacaron que la red de fibra de WOW pasaba por más de tres millones de hogares y atendía a alrededor de medio millón de clientes. También mencionaron que la adquisición está a la espera de aprobaciones regulatorias. Comprar esa infraestructura permite ampliar cobertura sin desplegar una red desde cero.

El contrapunto lo puso el vendedor. Balan Nair, CEO de Liberty Latin America, explicó que había llegado al Perú con grandes ambiciones, pero encontró demasiados competidores y pocas oportunidades para adquirir operadores móviles. Por eso decidió salir. Al mismo tiempo, consideró razonable que Claro buscara consolidarse. La valoración de un mercado depende también de la posición que ocupa cada empresa y de sus posibilidades de expansión.

Activos difíciles de replicar

Rio2 compró el 99.1% de la mina Condestable. Para la canadiense, adquirir una operación que ya produce y genera caja permite financiar su crecimiento, incluidos sus proyectos en Chile. La mina cuenta con instalaciones, personal experimentado y posibilidades de ampliar su capacidad.

Freeport-McMoRan destinó más de US$ 300 millones durante aproximadamente dos años a elevar su participación en Cerro Verde por encima del 55%. Sus ejecutivos destacaron la calidad del yacimiento y la importancia de comprar a precios razonables. Glencore, por su parte, adquirió terrenos de Quechua y los integró al a Antapaccay para ampliar sus alternativas de desarrollo.

Un experimentado asesor de fusiones y adquisiciones, que pidió mantener su identidad en reserva, considera que la minería constituye una excepción frente a las restricciones que pueden frenar otras adquisiciones internacionales. El cobre conserva su atractivo por la electrificación y las inversiones en data centers a nivel global. Por ello, prevé que las empresas mineras peruanas seguirán interesando tanto a compradores extranjeros como a grupos locales con capacidad financiera.

Estas operaciones no prueban un auge generalizado de fusiones y adquisiciones ni garantizan resultados. Pero las explicaciones de los ejecutivos ante inversionistas muestran que el Perú conserva empresas competitivas, clientes valiosos y activos difíciles de replicar. El desafío es crear condiciones para que ese atractivo se traduzca en más inversión duradera.

Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión