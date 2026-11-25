Para mí, la ambición sana es muy poderosa. Es ese deseo de ser más, de dar más, de saber más, de lograr más, de hacer más. Bien canalizada y acompañada de valores, es reflejo de una sana autoestima y una extraordinaria fuerza transformadora.

Disfruto mucho trabajar con personas ambiciosas. Toman su destino en sus manos y no se sientan a esperar que alguien más se los dé servido. Son capaces de transformarse y crearse a la medida de sus sueños. Les brillan los ojos cuando hablan de sus metas, vibran con ellas y tienen un entusiasmo contagioso por lograrlas. Inspiran y movilizan a los demás.

En mi trabajo a lo largo de tantos años, he encontrado profesionales muy capaces que trabajan muchísimo, cumplen sus responsabilidades y consiguen resultados. Pero, cuando les pregunto qué quieren lograr realmente en sus carreras o en sus vidas, muchas veces no tienen una respuesta clara y hasta me miran desconcertados. Y les digo: ¿cómo vas a llegar más lejos si todavía no te has imaginado quién quieres ser o hasta dónde quieres llegar?

Es como salir al mar en un bote sin saber cuál es tu destino. ¿Cuánto combustible o comida llevarás? ¿Qué necesitarás tener, saber o hacer para llegar? Sin un rumbo claro, terminarás avanzando por avanzar.

Por eso insisto tanto en que tenemos que atrevernos a soñar despiertos, a visualizar con intención nuestro futuro, a definir nuestra propia fórmula del éxito y a tener la ambición de hacerla realidad.

Claro que los sueños necesitan patas. Necesitan planes, disciplina, esfuerzo, determinación y, sobre todo, coherencia. No podemos aspirar a grandes resultados si no estamos dispuestos a hacer las cosas de manera diferente y a exigirnos más. La ambición sin acción se queda en una buena intención.

Las personas sin ambición le piden poco a la vida y corren el riesgo de no descubrir hasta dónde podrían llegar. Quizás a los países les suceda lo mismo. En esta semana de CADE Ejecutivos 2026, creo que vale la pena hacernos algunas preguntas incómodas:

-¿Estamos siendo suficientemente ambiciosos por nuestras empresas y por nuestro país?

-¿Hemos permitido que la mediocridad de nuestra política achique nuestros sueños y aspiraciones?

-¿Nos hemos acostumbrado tanto a sobrevivir a las crisis que hemos dejado de pensar en grande?

-¿Estamos ejerciendo todo el liderazgo y la influencia que tenemos?

-¿Qué Perú nos atrevemos a soñar y qué estamos dispuestos a hacer para construirlo?

Me resisto a creer que nuestra mayor aspiración como país sea recuperar la estabilidad que alguna vez tuvimos. ¡Nos toca ambicionar muchísimo más que eso!

Ambicionemos construir empresas de clase mundial, conquistar nuevos mercados, generar mucho más empleo formal, desarrollar talento e impulsar nuestras regiones. Que nuestros jóvenes puedan hacer realidad sus grandes sueños en su propio país preguntándose siempre: quién quiero ser y hasta dónde quiero llegar, en mi país y por mi país.

Cuando tenemos el privilegio de liderar, nuestra ambición ya no puede ser solamente individual. Nos toca preguntarnos si estamos utilizando todo nuestro talento, experiencia, recursos, contactos y capacidad de influencia para construir el país que decimos querer. Y si nos estamos exigiendo lo suficiente en ese propósito.

Ya nos toca compartir con nuestra gente el poder de la ambición y de los sueños grandes. Inspirarlos a apostar por ellos mismos, por sus carreras y, con mayor ambición aún, por el país.

Ahora que el Perú tiene la oportunidad de rebotar, no nos conformemos con recuperarnos. Ambicionemos construir un país que supere al mejor Perú que hayamos conocido.