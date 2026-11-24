Tras seis meses de agitación organizacional, mi clienta de coaching, Janet (nombre ficticio), jefa de gestión de proyectos globales en una empresa constructora, se encontró trabajando bajo un equipo ejecutivo casi completamente nuevo. Los líderes con los que antes solo había tenido contacto tangencial de repente se involucraron de lleno, y se incorporaron varias caras nuevas procedentes de fuera de la organización.

Después de una década en la empresa, Janet podría haber visto este cambio de personal como un gran revés. Había pasado años desarrollando estas relaciones y ahora, en cierto modo, estaba empezando de cero. Pero, para su crédito, Janet decidió verlo como una oportunidad para reafirmarse.

Reestructuraciones como esta ya no son inusuales. En una encuesta de 2024, Gartner descubrió que el 56% de los líderes de alto nivel afirmaron que era probable que dejaran su puesto en un plazo de dos años, y más de uno de cada cuatro dijo que podría irse en un plazo de seis meses. Como resultado, muchos profesionales de alto nivel como Janet se ven en la necesidad de volver a establecer una buena relación rápidamente.

Utilizando su trayectoria como base, te explicamos cómo convertir a un nuevo ejecutivo de alto nivel en un aliado que comprenda tu valor y te vea como un socio estratégico.

No esperes a que te convoque

Puede ser tentador quedarte al margen y darle espacio al nuevo líder para que se adapte. Pero mientras esperas, él ya está formándose un mapa mental del entorno, incluyendo quiénes son los actores influyentes y quién aporta perspectivas útiles. Si te mantienes en silencio, corres el riesgo de pasar desapercibido o de que te definan según la información de segunda mano que le llegue.

Ese es el momento en el que tú, alguien con contexto histórico y conocimiento de primera mano, eres más valioso. Ponte en contacto con él durante su primera semana con una nota breve. Felicítalo y luego preséntate haciendo referencia a tu antigüedad y ámbito de trabajo. Ofrécete a reunirte con él o ella en privado, resaltando cómo puedes acortar su curva de aprendizaje.

Una oficina en la que se converse más podría generar mayor creatividad. (Foto: Getty)

Identifica su mandato

Por ejemplo, es posible que se espere que el nuevo ejecutivo acelere el crecimiento, reduzca costos o transforme las operaciones. Revisa los anuncios sobre su nombramiento, escucha atentamente cómo otros líderes describen el cambio y pregúntale a colegas de confianza qué se espera que logre el nuevo ejecutivo.

Conecta tu trabajo con esa agenda. La influencia comienza con la relevancia, así que muéstrale rápidamente cómo tus esfuerzos contribuyen a resolver el problema para el que fue contratado.

Ayúdalos con los aspectos de relaciones humanas del trabajo

Ofrécete de manera proactiva a presentarle a contactos clave que deba conocer, en particular a partes interesadas que no sean evidentes, como los adjuntos de otros ejecutivos, gerentes de primera línea respetados o socios reguladores. Te posicionarás como un facilitador que le brinda acceso.

Cuando le informes al nuevo miembro de la alta dirección sobre los proyectos, bríndale el contexto en torno a las dinámicas políticas. Lo estás ayudando a evitar sorpresas, no a chismear.

Apoya los cambios que introduzcan

Muchos ejecutivos nuevos quieren reestructurar de inmediato un equipo, reasignar recursos o modificar una forma de hacer las cosas que lleva mucho tiempo vigente. Está bien plantear inquietudes, especialmente cuando ves riesgos de los que ellos no están al tanto, pero hazlo con tacto.

Luego, busca oportunidades para acelerar sus esfuerzos. Ofrécete para poner a prueba un nuevo enfoque, elaborar argumentos para convencer a los equipos escépticos o recopilar datos. Demostrarás que estás comprometido con su éxito y crearás la percepción de que eres un aliado en quien pueden confiar.

Proporciónale un vistazo a tu equipo

Es probable que el ejecutivo esté evaluando el talento en todo el equipo. Está tratando de entender cuáles de tus subordinados directos tienen potencial y en qué áreas les faltan habilidades. Aprovecha esto como una oportunidad para demostrar que piensas más allá de tu propio desempeño. Informa a los miembros más cercanos de la alta dirección sobre tus empleados de mejor desempeño y cómo los estás desarrollando.

La influencia sobre un nuevo ejecutivo no tiene por qué venir solo a través del contacto directo. Piensa en las personas que este nuevo miembro de la alta dirección ha incorporado a su entorno. ¿Quizás un jefe de personal o viejos colegas? Presta atención a quiénes tienen la atención del ejecutivo y conoce a esas personas. Ellas pueden ayudarte a comprender las prioridades y el estilo de comunicación del ejecutivo.

Por: Melody Wilding (autora del libro Managing Up: Cómo conseguir lo que necesitas de tus superiores)